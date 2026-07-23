Rekordot döntött a Tesla, mégis bünteti a piac – Ennyibe kerül Elon Musk nagy dobása

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Látványosan visszatért a kereslet a Tesla autói iránt, a vállalat rekordot jelentő második negyedéves kiszállítás mellett története legmagasabb negyedéves bevételét érte el. A felszín alatt azonban jóval kevésbé meggyőző a kép. Az alacsonyabb autóárak, a szabályozói kreditek visszaesése és az AI-hoz, a robotaxihoz, illetve az Optimushoz kapcsolódó költségek szinte teljesen felőrölték az üzemi eredményt, a megugró beruházások miatt pedig több mint két év után ismét negatív lett a szabad cash flow. A gyorsjelentés éppen azt az ellentmondást erősítette fel, amely egy ideje meghatározza a Tesla megítélését: az autóüzlet újra növekszik, de egyre kevesebb profitot termel, miközben Elon Musk minden korábbinál több pénzt tesz fel a vállalat még alig monetizált AI-ígéreteire.

Sok autó, kevés profit

Mint ahogy a korábban publikált sales reportból kiderült, az értékesítési adatok önmagukban kifejezetten erősek lettek. A Tesla 480 126 autót szállított le, ami 25 százalékos éves növekedés és új második negyedéves rekord.

A termelés ennél alacsonyabb, 451 758 darab volt, így a korábbi negyedév készletfelhalmozásának egy részét is sikerült leépíteni, a globális készletállomány 27 napról 15 napnyi értékesítésre csökkent. A menedzsment szerint a negyedévet 2023 óta nem látott nagyságú rendelésállománnyal zárta a vállalat, a termelés növelését pedig rövid távon már inkább az akkumulátorok és egyes elektronikai alkatrészek elérhetősége korlátozhatja.

Számszerű éves kiszállítási célt ugyanakkor ezúttal sem adott a Tesla. A kereslet javulását részben az európai üzemanyagár-emelkedés és az FSD új piacokon történő engedélyezése segítette, miközben az Egyesült Államokban továbbra is éles az árverseny. A második negyedév tehát egyértelmű fordulatot hozott, de egyetlen erős negyedévből még nem következik, hogy a növekedés változatlan ütemben kitart.

Részben a növekvő autóeladásoknak köszönhetően a Tesla rekordnak számító, 28,24 milliárd dolláros árbevételt ért el a második negyedévben, 26 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ez jelentősen meghaladta az LSEG 25,7 milliárd dolláros elemzői konszenzusát.

A járműipari bevétel 23 százalékkal, 20,52 milliárd dollárra nőtt, viszont az egy autóra jutó átlagos bevétel 45 345 dollárról 42 730 dollárra csökkent.

A Tesla tehát nagyobb volumen mellett is alacsonyabb realizált árakkal dolgozott, részben az olcsóbb modellváltozatok, a termékmix és a vásárlást ösztönző finanszírozási ajánlatok miatt.

Az autóüzlet szabályozói kreditek nélkül számolt bruttó marzsa az első negyedévi 19,2 százalékról 16,3 százalékra esett, elmaradva a Visible Alpha 18,1 százalékos konszenzusától. Igaz, az összevetést szépíti, hogy az előző negyedévben mintegy 230 millió dollárnyi garanciális és vámokhoz kapcsolódó egyszeri pozitív tétel javította az eredményt. Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató szerint ezeket kiszűrve a marzs lényegében stagnált volna. Ettől még továbbra is igaz az, hogy a volumen helyreállt, az árazási erő azonban nem.

Tovább fogyott egy korábban fontos profitforrás is. A más gyártóknak eladott környezetvédelmi kreditekből származó bevétel 439 millió dollárról 146 millió dollárra zuhant.

Közben a működési költségek 47 százalékkal, 4,35 milliárd dollárra emelkedtek, elsősorban az AI-fejlesztések, az új termékek gyártásának előkészítése, a részvényalapú juttatások és az általános költségek növekedése miatt.

A fentiek hatására a 4,75 milliárd dolláros bruttó eredményből így mindössze 398 millió dollár maradt üzemi eredményként.

Ez 57 százalékos visszaesést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Az üzemi marzs így az egy évvel korábbi 4,1 százalékról 1,4 százalékra esett.

A nettó profit első pillantásra ennél jobb képet mutat, de annak minősége is kérdéses. A Tesla SpaceX-részesedésének átértékelése 1,01 milliárd dollár nem realizált nyereséget hozott, vagyis ez az egyetlen tétel önmagában majdnem akkora volt, mint a teljes, 1,11 milliárd dolláros GAAP szerinti nettó eredmény. Ezt részben ellensúlyozta mintegy 300 millió dollár devizaárfolyam-veszteség és 100 millió dollár bitcoinveszteség. Az alaptevékenység állapotáról ezért ezúttal is többet mond az üzemi eredmény, mint a beszámoló alján szereplő profit.

A korrigált egy részvényre jutó eredmény 0,33 dollár lett a várt 0,51 dollár helyett, vagyis a rekordbevételből a profitsorra alig jutott valami.

Az energiatárolás sem volt hibátlan

Az energiatárolási üzletág továbbra is a Tesla egyik legerősebb növekedési lába. A vállalat 13,5 GWh kapacitást telepített, 41 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, az üzletág bevétele pedig 13 százalékkal, 3,14 milliárd dollárra nőtt. A marzs ugyanakkor az első negyedévi 39,5 százalékról 20,4 százalékra esett.

A visszaesés részben egyszeri tételekkel magyarázható: egy beszállítói cellaprobléma miatt 240 millió dolláros garanciális korrekció terhelte a negyedévet, miközben az első negyedévben elszámolt, több mint 200 millió dolláros vámelőny sem ismétlődött meg. Van azonban egy tartósabb tényező is.

A menedzsment elismerte, hogy az ipari energiatárolók átlagára az erősödő verseny miatt csökken, ezért hosszabb távon már csak a 20-30 százalékos sáv alsó-középső részére várja az üzletág bruttó marzsának normalizálódását.

Jóval tisztább pozitívumot hozott a szerviz- és egyéb üzletág. Ennek bevétele 50 százalékkal, 4,58 milliárd dollárra nőtt, a 14,1 százalékos bruttó marzs pedig rekordot jelentett. A használt autók, a töltőhálózat, a szervizek és a biztosítási üzlet teljesítménye kezd láthatóbb támaszt adni az eredménynek, bár egyelőre nem akkora súllyal, hogy ellensúlyozni tudja a járműipari és a fejlesztési költségek nyomását.

Musk szerint most kell elkölteni a pénzt

A negyedév egyik legfontosabb üzenete a beruházások gyorsulása. A Tesla 5,79 milliárd dollárt költött beruházásokra, több mint kétszer annyit, mint az első negyedévben. Az üzemi cash flow közben 85 százalékkal, 4,7 milliárd dollárra nőtt, vagyis a negatív szabad cash flow nem a napi működés összeomlásából, hanem a felpörgetett építkezésből következett. Ráadásul az 1,09 milliárd dolláros pénzégetés jóval kisebb lett az elemzők által várt, mintegy 3,3 milliárd dolláros mínusznál.

Elon Musk szerint 2026 „masszív beruházási év”, de a mostani projektek kiemelkedő hozamot termelhetnek. A vállalat továbbra is több mint 25 milliárd dolláros idei capexszel számol, a költés pedig a második félévben,

majd a következő két-három évben is tovább emelkedhet.

A pénz robotaxikra, az Optimus gyártására, saját félvezetőipari kapacitásra, AI-infrastruktúrára, akkumulátorokra és napelemgyártásra megy. Musk azt mondta, nem akarja a végletekig optimalizálni a beruházások hatékonyságát, ha ezzel lassítaná a projektek elkészültét.

A mérleg egyelőre elbírja ezt, a Tesla 43,5 milliárd dollárnyi készpénzzel és rövid lejáratú befektetéssel zárta a negyedévet. A pénzügyi igazgató emellett arról beszélt, hogy a társaság olyan hitelkereteket is igyekszik biztosítani, amelyekből szükség esetén összesen akár 30 milliárd dollárt hívhat le. A fő kérdés elsősorban továbbra is az, hogy mikor és milyen megtérüléssel kezdhetik el visszahozni a pénzt a mostani beruházások.

A konferenciahíváson a Tesla és a SpaceX esetleges összeolvadásáról szóló találgatások is előkerültek. Musk annyit mondott, hogy egyre több az átfedés a két vállalat között, különösen a tervezett félvezetőgyár, a Cybercab Starlink-kapcsolata és az Optimus fejlesztése miatt. Hozzátette azonban, hogy egy esetleges kombinációról nem lehet egy gyorsjelentés utáni konferencián beszélni, ahhoz hivatalos eljárásra lenne szükség.

Bejelentés tehát nem történt, de Musk a spekulációt sem zárta le.

Van előrelépés az AI-ban, de a monetizáció még várat magára

A menedzsment szerint az FSD, vagyis a Tesla felügyelt vezetéstámogató rendszere már az autókereslet egyik legfontosabb hajtóereje. Az aktív, fizető ügyfelek száma egy év alatt 56 százalékkal, 1,48 millióra nőtt, Észak-Amerikában pedig az új autók 55 százalékát aktív FSD-előfizetéssel adták át. A vállalat arra számít, hogy a további monetizáció nagyobb része a havi előfizetésekből érkezik majd.

A robotaxi-szolgáltatás már hét amerikai nagyvárosi térségben érhető el valamilyen formában, de ezek közül San Franciscóban továbbra is biztonsági sofőrrel működik. A Tesla közlése szerint hat városban több mint 380 ezer mérföldet tettek meg felügyelet nélkül az autók, jelentős baleset nélkül. Musk ugyanakkor ezúttal óvatosabb volt a felfutás ütemével kapcsolatban, szerinte nem a kereslet, hanem a rendkívül magas megbízhatóság elérése és a városonként eltérő szabályozás korlátozza a bővülést.

A kifejezetten robotaxinak tervezett Cybercab gyártása elindult Texasban, az üzem kiépített éves kapacitása meghaladja a 125 ezer darabot. Ez viszont nem azonos a jelenlegi termelési ütemmel, amelyről a Tesla nem közölt adatot. A járműveknek ráadásul előbb elegendő, az új alvázra vonatkozó tesztkilométert kell gyűjteniük.

Az Optimus első gyártósorait közben a korábbi Model S- és Model X-sorok helyén telepítik Fremontban; az első robotokat még elsősorban belső adatgyűjtésre és fejlesztésre használják majd.

Három narratíva

Az optimista értelmezés szerint a Tesla autóüzlete túljutott a mélyponton. A rekordeladások, a csökkenő készletszint, a 2023 óta nem látott rendelésállomány és a terjedő FSD-előfizetés arra utal, hogy a kereslet ismét erősödik. Ebben az olvasatban a negatív cash flow nem baj, hanem egy szándékosan előre hozott beruházási hullám ára, amelyet a 43,5 milliárd dolláros likviditás kényelmesen finanszíroz.

A pesszimista narratíva ezzel szemben azt emeli ki, hogy a Tesla a növekedést alacsonyabb árakkal vásárolta meg. A bevétel rekordot döntött, az üzemi marzs mégis 1,4 százalékra csökkent, miközben a szabályozói kreditek eltűnőben vannak, a kutatás-fejlesztési költségek pedig tovább nőnek. Ezt a képet erősíti, hogy a nettó eredményt egy közel egymilliárd dolláros SpaceX-átértékelés tartotta fenn.

A harmadik, köztes olvasat szerint a Tesla már nem értékelhető hagyományos autógyártóként, de AI-vállalatként még nem bizonyított eleget. A befektetők most arra várnak bizonyítékot, hogy a megugró költés valóban erősíti-e a Tesla „fizikai AI” területén meglévő versenyelőnyét. A robotaxi, az Optimus és a saját chipgyártás olyan üzletek lehetnek, amelyek idővel jóval magasabb marzsot termelnek az autóknál, ma azonban még inkább költséget, mint bevételt jelentenek.

A piaci reakcióból az olvasható ki, hogy a befektetők egyelőre nem vettek bele a sztoriba, inkább óvatosabban állnak hozzá. A jelentés publikálását követően az árfolyam a zárás utáni kereskedésben 4 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images