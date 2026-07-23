Száguld a gázár - Nyomás alatt a tőzsdék

Nyomás alatt a fémek
Az olajár meredek emelkedésével romlik a hangulat a piacokon, ezáltal pedig erősebb eladói nyomás alá kerültek a hét elején még nagyot pattanó fémek is. Az ezüst jegyzése most 1,4, az aranyé pedig 0,9 százalékos mínuszban van.
Elszabadult az olajár
A Brent kőolaj ára 4,5 százalékos ugrással hordónként 97 dollár fölé, új hathetes csúcsra emelkedett a közel-keleti feszültség fokozódása miatt. Az olaj ára július eleje óta már 36 százalékot emelkedett.
Nagy emelkedésben a gázár
A TTF már 4,8 százalékos pluszban áll ma reggel, amivel egészen március közepe óta szintre nem emelkedett az európai földgáz ára.
Az iráni konfliktus kiújulása óta már 57 százalékot emelkedett a jegyzés.
Európa-szerte esés
A közel-keleti helyzet nyomán tovább emelkedő energiaárak nyomást gyakorolnak az európai tőzsdékre. A vezető indexek közül a DAX 0,9, a CAC pedig már 1,1 százalékos esésben van.
Költségmegtakarítás miatt nem vesz részt a BMW a Párizsi Autószalonon
A BMW költségmegtakarításra hivatkozva nem veszt részt az idei Párizsi Autószalonon.
Öt év alatt több mint duplájára emelné árbevételét az Akko Invest
Az Akko Invest igazgatótanácsa elfogadta az új stratégia fő irányait, amelyek az ingatlanszolgáltatási tevékenység bővítésére, a nyereségesség javítására és további akvizíciókra épülnek - derül ki a vállalat közleményéből.
Óránként milliókat veszít a sztrájkok miatt a Hyundai, de a robotok megmenthetik
A Hyundai második negyedéves üzemi eredménye elmaradt az elemzői várakozásoktól, miután csökkentek a vállalat globális eladásai. A keresletet az amerikai gazdaságpolitikai bizonytalanság, valamint a kínai riválisokkal szembeni egyre intenzívebb verseny is visszavetette - írja a Bloomberg.
Kis esés a magyar tőzsdén
A nyitást követően a BUX index 0,4 százalékkal került lejjebb. A nagypapírok közül az OTP 0,7, a Telekom pedig 0,4 százalékos mínuszban van. Eközben a Mol 0,1, a Richter pedig 0,6 százalékkal került feljebb a kereskedés első perceiben.
Beszakadt az easyJet profitja
Az EasyJet Plc adózás előtti eredménye 70 százalékkal zuhant üzleti éve harmadik negyedévében, miután a brit diszkont légitársaság teljesítményét továbbra is a magasabb repülőgép-üzemanyagárak és a közel-keleti konfliktus miatt gyengülő fogyasztói kereslet terhelte - írja a Bloomberg.
Jelentett az UniCredit: rekordprofittal zárta a félévet, karnyújtásnyira a Commerzbank feletti hatalomátvétel
Olaszország második legnagyobb bankja, az UniCredit a vártnál kedvezőbb féléves eredményről számolt be csütörtökön, és némileg javította a 2026-os kilátásait is. A pénzintézet közölte, hogy a Commerzbankba fektetett tőkéjén 15 százalékos megtérüléssel számol.
Önti a milliárdokat a mesterséges intelligenciába az Alphabet, és ez most épp nem tetszik a befektetőknek
Bár az Alphabet szerdán történetének legerősebb negyedéves növekedéséről számolt be a felhőalapú szolgáltatások üzletágában, a befektetők figyelmét inkább a legfontosabb mesterségesintelligencia-modell csúszása, valamint a 2026-os beruházási keret megemelése kötötte le. A vállalat részvényárfolyama a zárás utáni kereskedésben mintegy 3 százalékkal esett.
Fontos kamatdöntés jön ma
Mi történik a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdéket szerdán iránykeresés jellemezte a zárás után érkező fontos gyorsjelentések előtt, a napot végül kis csökkenésekkel zárták a vezető indexek: a Dow 6 pontot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot veszített értékéből.
- Az Alphabet és a Tesla gyorsjelentésére is negatív volt a reakció a zárás utáni kereskedésben,
az Alphabet 3, míg a Tesla 4 százalékot esett.Az Alphabet bejelentette, hogy 205 milliárd dollárra emeli az idei tőkeberuházási terveit.
- Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedéseket látni, a Nikkei 0,6 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,1 százalékot emelkedett.
- Az európai határidős indexek mérsékelt eséseket jeleznek előre a nyitásra, a DAX fél százalékos mínuszban áll.
- Az amerikai határidős indexek szintén mínuszosak, a Dow és az S&P 500 futures 0,2 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos csökkenést mutat.
- Az olajár ma reggel tovább emelkedik, a brent 96 dollár felett áll, 2 százalékot meghaladó emelkedéssel, míg a WTI 88 dollár felett, 1,7 százalékos pluszban.
Mi várható makrofronton?
Csütörtökön idehaza nincs adatközlés. Dél-Koreából a második negyedéves előzetes GDP érkezik, amely a globális kereskedelmi ciklus és a félvezetőexport állapotának egyik legkorábbi és legérzékenyebb jelzője.
A nap fő tétje azonban az EKB kamatdöntése,
ahol a piac elsősorban a jegybank előretekintő iránymutatását, valamint az inflációs és növekedési kockázatok mérlegelését figyeli. Emellett az euróövezeti fogyasztói bizalmi index előzetes értéke is jön, amely a háztartások keresleti kilátásait vetíti előre.
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Érkeznek a fontos jelentések - Kivárnak a befektetők
Vegyes a hangulat a világ tőzsdéin, Ázsiában nem alakult ki egységes irány reggelre, bár a chiprészvények több helyen is erőt mutattak. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti konfliktus és az ismét emelkedő olajár áll, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is egyre inkább meghatározza a kereskedést. Európában mérsékelt elmozdulásokkal indult a nap, majd egyre jobb lett a hangulat - az USA-ban ezzel szemben kis esésekkel zártak a vezető indexek.
Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése
Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.
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