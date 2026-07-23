Szárnyaló eladások, száguldó kínaiak - Mi történik az európai autópiacon?

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Erős júniussal zárta az első félévet az európai autópiac: az újautó-regisztrációk 13,6 százalékkal ugrottak meg az Európai Unióban, az év első hat hónapjában pedig 5,7 százalékos bővülést mértek. A növekedést egyértelműen az elektromos és hibrid modellek húzták, miközben a benzines és dízel autók súlya tovább csökkent. A magyar piac az uniós átlagnál jóval gyorsabban nőtt, a gyártók közül pedig ismét a kínai márkák produkálták a leglátványosabb ugrást.

Kilőttek az eladások júniusban

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint júniusban közel 1,15 millió új személyautót helyeztek forgalomba az Európai Unióban, 13,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

Ez volt az első félév legerősebb havi növekedési üteme.



A júniusi ugrás ugyanakkor nem kizárólag a kereslet hirtelen megugrásával magyarázható. A piac egy rendkívül gyenge tavalyi hónaphoz képest nőtt, 2025 júniusában 7,3 százalékkal csökkentek az uniós regisztrációk, így a mostani volumen a két évvel korábbit már csak 5,3 százalékkal haladta meg. A számokat több nagy piacon a kedvezőbb munkanaphatás és a félév végi regisztrációs hajrá is felfelé húzta.

A növekedés ettől még nem pusztán statisztikai illúzió, a szerkezete azonban rendkívül egyoldalú volt. A tisztán elektromos autók több mint 102 ezer, a hibridek közel 63 ezer, a plug-in hibridek pedig 21 ezer darabos többletet hoztak, miközben a benzines és dízel modellek regisztrációi csaknem 50 ezerrel csökkentek. Az európai autópiac tehát nem egyszerűen magához tért, hanem egyre gyorsabban rendeződik át az elektrifikált hajtásláncok felé.

Január és június között összesen csaknem 5,9 millió új autót regisztráltak, ami 5,7 százalékos éves növekedésnek felel meg. A piac tehát a geopolitikai bizonytalanságok és a továbbra is visszafogott gazdasági kilátások mellett is bővülni tudott, igaz, az ACEA szerint ebben a különböző állami ösztönzőknek is fontos szerepük volt.

Berobbantak az elektromos autók

A júniusi növekedés motorját az akkumulátoros elektromos autók adták:

regisztrációik egyetlen hónap alatt 60,7 százalékkal, 270 557 darabra emelkedtek.

Az első félév egészében 1,22 millió tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 40,5 százalékos növekedést jelent.

Az elektromos autók uniós piaci részesedése ezzel 20,7 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 15,6 százalékról. A legnagyobb piacok közül Franciaországban közel 63, Németországban 48, Dániában pedig több mint 41 százalékkal emelkedtek az eladások.

A legnépszerűbb hajtáslánc ugyanakkor továbbra is a hagyományos és mild hibrideket egyaránt magában foglaló hibrid kategória. Ezekből közel 2,2 milliót regisztráltak az első hat hónapban, 13,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A hibridek már az uniós piac 37,3 százalékát adják.

A plug-in hibridek iránti kereslet szintén erős maradt, regisztrációik 22,5 százalékkal, 577 735 darabra nőttek, piaci részesedésük pedig 8,5-ről 9,8 százalékra emelkedett.

Az elektromos, plug-in hibrid és hibrid modellek együttesen így már az új autók közel 68 százalékát tették ki.

Ezzel párhuzamosan folytatódott a hagyományos hajtásláncok visszaszorulása. A benzines autók regisztrációi 17,2, a dízeleké 16,5 százalékkal estek vissza az első félévben. A két kategória együttes piaci részesedése 37,8-ről 29,7 százalékra zsugorodott.

A magyar piac kétszer gyorsabban nőtt az uniós átlagnál

Magyarországon júniusban 15 096 új autót regisztráltak, ami 31,1 százalékos növekedést jelent. Ennél gyorsabb bővülést az uniós tagállamok közül csak Románia és Litvánia produkált.

Az első félévben 74 905 új autót helyeztek forgalomba idehaza, 13,3 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A magyar növekedési ütem ezzel az uniós átlag több mint kétszerese volt.

A tisztán elektromos autók regisztrációi 43,6 százalékkal, 7497 darabra emelkedtek, míg a plug-in hibrideknél több mint kétszeresére, 5988 darabra nőtt a volumen. A hibridek 13,6 százalékos növekedéssel továbbra is messze a legnépszerűbb kategóriát jelentették. Eközben a benzines autók piaca 3,7, a dízeleké 10,1 százalékkal szűkült.

Itthon továbbra is a hibrid autókat veszik a leginkább, miközben a plug-in hibrid és BEV autók piaci részesedése még az elmúlt időszakban tapasztalt masszív növekedés ellenére is érdemben elmarad az uniós átlagtól.

Tarolnak a kínaiak

A gyártók versenyében továbbra is a Volkswagen-csoport áll az élen, amely az első félévben 1,56 millió autót regisztrált az EU-ban. Ez 2,6 százalékos növekedés, piaci részesedése azonban 27,3-ről 26,5 százalékra csökkent. A csoporton belül a Skoda és az Audi jól teljesített, miközben a Volkswagen márka regisztrációi 2,6 százalékkal visszaestek.

A Stellantis volumene 6 százalékkal nőtt, a Renault-csoporté viszont 4,2 százalékkal csökkent. A BMW 6,2, a Mercedes-Benz 3,5 százalékos növekedést ért el, miközben a Ford regisztrációi több mint 20 százalékkal zuhantak.

A legnagyobb növekedést ismét a kínai gyártók mutatták fel.

A BYD uniós regisztrációi 168 százalékkal, 130 743 darabra emelkedtek, így a vállalat az első félévben már a Teslát is megelőzte. Az amerikai elektromosautó-gyártó 124 242 autót regisztrált, ami önmagában szintén erős, 75 százalékos növekedés.

A Chery volumene közel négyszeresére, a Leapmotoré több mint hatszorosára nőtt. Utóbbi növekedése ugyan alacsony bázisról indult, a kínai szereplők térnyerése azonban már egyre kevésbé tekinthető marginális jelenségnek az európai autópiacon.

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