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Újabb fontos kamatdöntés jön ma - Mit csinálnak a tőzsdék?
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Újabb fontos kamatdöntés jön ma - Mit csinálnak a tőzsdék?

Portfolio
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Az iráni háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a vállalati gyorsjelentések határozzák meg a hangulatot a tőzsdéken, az olajár ma újra emelkedik, míg a részvénypiacokon a bizonytalanság érződik. Az amerikai tőzsdék esésekkel zártak szerdán, Ázsiában ma reggel jellemzően pozitív volt a hangulat, az európai határidős indexek azonban csökkenéseket jeleznek előre. Az Alphabet és a Tesla tegnap esti jelentésére is negatív volt a reakció a zárás utáni kereskedésben, a mai nap leginkább várt eseménye pedig az EKB kamatdöntése lesz.
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Fontos kamatdöntés jön ma

Mi történik a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdéket szerdán iránykeresés jellemezte a zárás után érkező fontos gyorsjelentések előtt, a napot végül kis csökkenésekkel zárták a vezető indexek: a Dow 6 pontot esett, az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalékot veszített értékéből.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
  • Az Alphabet és a Tesla gyorsjelentésére is negatív volt a reakció a zárás utáni kereskedésben,

    az Alphabet 3, míg a Tesla 4 százalékot esett.

    Az Alphabet bejelentette, hogy 205 milliárd dollárra emeli az idei tőkeberuházási terveit.
  • Az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedéseket látni, a Nikkei 0,6 százalékkal, a hongkongi Hang Seng 1,2 százalékkal került feljebb, míg a kínai Shanghai Composite 0,1 százalékot emelkedett.
  • Az európai határidős indexek mérsékelt eséseket jeleznek előre a nyitásra, a DAX fél százalékos mínuszban áll.
  • Az amerikai határidős indexek szintén mínuszosak, a Dow és az S&P 500 futures 0,2 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos csökkenést mutat.
  • Az olajár ma reggel tovább emelkedik, a brent 96 dollár felett áll, 2 százalékot meghaladó emelkedéssel, míg a WTI 88 dollár felett, 1,7 százalékos pluszban.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Mi várható makrofronton?

Csütörtökön idehaza nincs adatközlés. Dél-Koreából a második negyedéves előzetes GDP érkezik, amely a globális kereskedelmi ciklus és a félvezetőexport állapotának egyik legkorábbi és legérzékenyebb jelzője.

A nap fő tétje azonban az EKB kamatdöntése,

ahol a piac elsősorban a jegybank előretekintő iránymutatását, valamint az inflációs és növekedési kockázatok mérlegelését figyeli. Emellett az euróövezeti fogyasztói bizalmi index előzetes értéke is jön, amely a háztartások keresleti kilátásait vetíti előre.

Címlapkép forrása: Ralph Orlowski Bloomberg via Getty Images

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Érkeznek a fontos jelentések - Kivárnak a befektetők

Vegyes a hangulat a világ tőzsdéin, Ázsiában nem alakult ki egységes irány reggelre, bár a chiprészvények több helyen is erőt mutattak. A befektetők figyelmének középpontjában továbbra is a közel-keleti konfliktus és az ismét emelkedő olajár áll, miközben a vállalati gyorsjelentési szezon is egyre inkább meghatározza a kereskedést. Európában mérsékelt elmozdulásokkal indult a nap, majd egyre jobb lett a hangulat - az USA-ban ezzel szemben kis esésekkel zártak a vezető indexek.

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Érkeznek a fontos jelentések - Kivárnak a befektetők
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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

Egyre durvább összecsapások, szélesedő tengeri blokád és gyorsan emelkedő olajárak uralják a híreket a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Mindez azt jelenti, hogy európai befektetőként nemcsak a nyersanyaghiányra és a romló gazdasági kilátásokra kell gondolnunk, hanem jegybanki kamatemelésre is, amely még tovább ronthatja a részvény-és kötvénypiaci kilátásokat. A nagy jegybankok közül ezúttal először az Európai Központi Bank (EKB) emelt kamatot júniusban, most pedig eldőlhet, hogy az iráni helyzet eszkalálódása csak egy újabb epizód lesz a piacokon vagy egy nagyobb fordulat előszele.

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Egyre nagyobb nyomás alatt az euró, amikor jön az EKB kamatdöntése

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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