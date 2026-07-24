A mesterséges intelligencia miatt drágulhatnak meg az autók

A General Motors az alapanyagok, egyebek mellett a chipek drágulása miatt az idén a vámok hatása nélkül is 1,5–2 milliárd dolláros költségnövekedéssel számol. Paul Jacobson pénzügyi igazgató a keddi gyorsjelentés alkalmával elmondta,

hogy a nehézségek az év második felében válnak igazán érezhetővé.

Bár a vállalat nem részletezte a költségek pontos megoszlását, az egyik fő okként a DRAM-ok, azaz a memóriachipek árának megugrását jelölte meg. A Morgan Stanley elemzése szerint a DRAM ára az elmúlt egy évben a mesterséges intelligencia iránti rendkívüli kereslet miatt a hatszorosára emelkedett.

A vezető autógyártók egyre gyakrabban adnak hangot a chipek okozta költségnövekedéssel kapcsolatos aggályaiknak, mivel a drágulás közvetlenül érinti a járműveket, a DRAM-ot ugyanis többek között a fejlett vezetéstámogató rendszerekben is alkalmazzák. Az AlixPartners tanácsadó cég adatai szerint tavaly a DRAM-felhasználás 32 százalékáért a mesterséges intelligencia felelt, ez az arány pedig 2028-ra várhatóan 48 százalékra emelkedik. Bár az autóipar részesedése mindössze 10 százalék körül mozog, a tanácsadó cég arra figyelmeztet, hogy ha a mesterséges intelligencia és az adatközpontok igényei felemésztik a DRAM-kínálat felét, az más ágazatokban is komoly drágulást idéz elő.

A helyzetet a kínálati hiány is súlyosbítja, mivel a memóriagyártók egyre több kapacitást csoportosítanak át a legfejlettebb, mesterséges intelligenciához fejlesztett termékek előállítására.

A memóriagyártás világszerte bővül, de az autóiparhoz szinte semmi sem jut el belőle

– panaszolta egy japán alkatrészgyártó beszerzési vezetője a Nikkeinek. Az autógyártók ezért igyekeznek előre bebiztosítani a forrásaikat, így a GM és a Ford az idén hosszú távú beszállítói szerződést kötött az amerikai Micron Technology vállalattal, a múlt héten pedig hét autóipari alkatrészgyártó, köztük a japán Denso és az Astemo is hasonló megállapodást írt alá.

A kínai autógyártókat is érzékenyen érinti a drágulás. A Hvajüan Securities adatai szerint 2025 novemberében a Kínában gyártott autókban a memória költsége meghaladta a járművenkénti 70 dollárt, ami a legmagasabb érték a világon, és jóval meghaladja a japán autókra jellemző, mintegy 30 dolláros szintet. A kínai járműveket ugyanis egyre több fejlett technológiával, például okos műszerfalakkal, mesterségesintelligencia-alapú chatbotokkal és vezetéstámogató funkciókkal szerelik fel, miközben a szükséges memóriát továbbra is jórészt Dél-Koreából és az Egyesült Államokból importálják. A Seres Group elnöke elmondta, hogy az autóipari memória ára a közelmúltban az ötszörösére nőtt, a BYD pedig már májusban 20 százalékkal emelte a külön megvásárolható vezetéstámogató funkciók árát.

Amennyiben a költségek jövőre is emelkednek,

az autógyártóknak nem marad más választásuk, mint növelni az új járművek vételárát.

A GM keddi előrejelzése szerint az idén 0,3 százalékkal nőnek az észak-amerikai új autóik árai, ami érdemi változást jelent a korábbi, stagnálást vagy enyhe csökkenést jelző becslésekhez képest. A vállalat 2028-tól több nagy méretű, belső égésű motorral szerelt járművet tervez piacra dobni a veszteséges elektromos modellek helyett, mivel ezeknél könnyebben háríthatók át a növekvő költségek a fogyasztókra. Az Egyesült Államokban az új autók átlagára az Edmunds adatai szerint 2025-ben elérte a 48 ezer dollárt, ami 2019-hez képest csaknem 30 százalékos drágulást jelent, miközben a 25 ezer dollár alatt megvásárolható modellek aránya a 2019-es szint ötödére esett vissza.

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