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Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték a tőzsdéket
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Alaposan elromlott a hangulat, csúnyán megütötték a tőzsdéket

Portfolio
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Erős eladói nyomás alakult ki péntek reggel a tőzsdéken, miután a közel-keleti konfliktus eszkalációja 100 dollár fölé hajtotta a Brent árfolyamát, ismét felerősítve az inflációs és kamatemelési félelmeket. Ázsiában a technológiai részvények vezették az esést, a japán Nikkei közel 3, a dél-koreai Kospi pedig csaknem 4 százalékkal került lejjebb. A hangulatot Donald Trump új vámintézkedései is rontják, miközben a vállalati fronton az Intel vártnál jobb gyorsjelentése jelent némi pozitívumot. Makroadatok szempontjából a befektetők ma elsősorban az európai és amerikai beszerzésimenedzser-indexekre figyelnek.
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Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent

A Brent kőolaj ára péntek reggel továbbra is 100 dollár felett jár, így sorozatban már a negyedik heti emelkedésére készül. A drágulást a vörös-tengeri energiaszállítások fennakadása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációjától való félelem hajtja.

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Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent
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Elromlott a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,85 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,89 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,28 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a júniusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amely a munkaerőpiac feszességéről és a bérdinamika hátteréről ad képet. A nap gerincét a júniusi beszerzésimenedzser-indexek adják: sorra futnak be a francia, német, euróövezeti és brit feldolgozóipari és szolgáltatószektori mutatók, amelyek a gazdasági aktivitás legfrissebb, előretekintő pillanatképét nyújtják, és erősen mozgathatják a kötvényhozamokat és a devizapiacot. Japánból a júniusi infláció a Bank of Japan óvatos szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel, a brit kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás erejét méri, az Egyesült Államokból pedig a Kansas Fed feldolgozóipari konjunktúraindexe zárja a hetet a regionális ipari aktivitás korai jelzőjeként.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 51,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 711,65 -1,0% -1,6% 0,1% 7,6% 14,9% 47,5%
S&P 500 7 408,3 -1,2% -1,7% 0,6% 8,2% 16,5% 67,9%
Nasdaq 28 454,81 -1,9% -2,0% -3,0% 12,7% 22,8% 88,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 422,6 0,5% -0,6% -4,8% 31,9% 61,3% 141,1%
Hang Seng 25 210,81 1,3% 0,8% 8,0% -1,6% -1,3% -7,7%
CSI 300 4 728 0,2% 0,6% -3,9% 2,1% 14,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 763,12 -1,6% -0,6% -0,5% 1,1% 2,2% 58,0%
CAC 8 299,09 -1,6% -0,9% -0,5% 1,8% 5,7% 26,3%
FTSE 10 639,17 -0,7% 0,6% 2,0% 7,1% 17,4% 51,4%
FTSE MIB 51 315,84 -2,8% -2,0% -1,4% 14,2% 26,1% 104,2%
IBEX 19 267 -1,6% -0,2% -1,1% 11,3% 37,0% 121,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 176 -0,4% 1,5% 3,5% 29,9% 42,9% 203,6%
ATX 6 459,21 -1,1% 0,0% -1,3% 21,3% 43,2% 87,3%
PX 2 635,44 -0,7% 2,1% 1,4% -1,9% 20,2% 121,4%
Magyar blue chipek              
OTP 46 020 -0,8% 1,8% 1,6% 31,1% 61,8% 190,0%
Mol 4 448 1,1% 6,9% 18,6% 51,3% 45,5% 87,7%
Richter 11 650 -0,8% -3,5% -2,3% 18,1% 13,7% 45,0%
Magyar Telekom 2 614 -1,4% -0,6% -5,1% 45,9% 49,2% 513,6%
Nyersanyagok              
WTI 93,08 6,2% 16,3% 24,7% 62,6% 40,9% 28,8%
Brent 94,14 0,0% 11,7% 22,0% 54,7% 38,1% 26,8%
Arany 4 051,92 -2,5% 1,5% -1,8% -6,3% 18,7% 125,2%
Devizák              
EURHUF 365,1400 0,5% 0,7% 2,7% -4,9% -8,4% 1,3%
USDHUF 321,1151 0,8% 1,3% 2,8% -1,8% -5,5% 4,8%
GBPHUF 426,7100 0,1% 0,0% 3,4% -3,2% -7,2% 1,5%
EURUSD 1,1371 -0,3% -0,6% -0,1% -3,2% -3,1% -3,3%
USDJPY 163,1150 0,0% 0,4% 1,0% 4,1% 11,4% 47,5%
GBPUSD 1,3317 -0,4% -1,3% 0,9% -1,0% -1,8% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 050,48 -1,6% 2,0% 3,8% -26,7% -45,2% 93,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,7 0,8% 3,0% 4,6% 12,8% 7,0% 265,7%
10 éves német állampapírhozam 3,19 1,2% 2,7% 9,4% 11,5% 24,6% -796,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,68 2,7% 4,0% 9,0% -17,4% -19,7% 99,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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