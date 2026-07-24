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Az irányt keresi a magyar tőzsde
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Az irányt keresi a magyar tőzsde

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A kereskedés első perceiben enyhe mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyes képet mutatnak.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 144 061 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,8 százalékkal, utóbbié 0,5 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esik, előbbi 0,1, utóbbi 0,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Zwack teljesít, míg a leggyengébben a Rába és az Opus indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Andrew Unangst

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