Csapkodás a tőzsdéken, bizonytalanok a befektetők

Korrigál az olajár
Megkönnyebbülést jelent a tőzsdék számára, hogy érdemi korrekció látszik a tegnapi olajrali után, a Brent árfolyama a mai kereskedében 3,3 százalékkal került lejjebb, bár még így is 98 dollárnál jár.
Közben az európai piacokon javul a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos pluszban van, a vezető európai benchmarkok pedig egyhangúan emelkednek.
A mesterséges intelligencia miatt drágulhatnak meg az autók
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások miatt megugró memóriaárak világszerte növelik az autógyártók költségeit, ami az új járművek drágulásával fenyeget - írta a Nikkei Asia.
Vegyes mozgások Európában
Iránykereséssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX és az olasz FTSE MIB 0,3 százalékkal, a spanyol IBEX pedig 0,6 százalékkal emelkedik. Eközben a brit FTSE 100 és a francia CAC 40 enyhén lejjebb került, a Stoxx 600 pedig lényegében stagnál.
Az irányt keresi a magyar tőzsde
A kereskedés első perceiben enyhe mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyes képet mutatnak.
Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen
A Volkswagen csökkentette éves árbevétel-előrejelzését, mivel a kínai eladások visszaesése egyre nehezebb helyzetbe hozza Oliver Blume vezérigazgató átszervezési terveit, amelyekkel Európa legnagyobb autógyártójának versenyképességét igyekszik helyreállítani - számolt be a Bloomberg.
Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő
A kínai félvezetőgyártó, a Csanghszin Memory Technologies (CXMT) tőzsdei bevezetése komoly hullámokat ver a helyi részvénypiacon. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy az ország legnagyobb memóriachip-gyártójának debütálása jelentős tőkét szív majd el a piacról, miközben sokan már most pénzt szabadítanak fel, hogy részesedést szerezhessenek a részvénykibocsátásból - írta meg a CNBC.
Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent
A Brent kőolaj ára péntek reggel továbbra is 100 dollár felett jár, így sorozatban már a negyedik heti emelkedésére készül. A drágulást a vörös-tengeri energiaszállítások fennakadása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációjától való félelem hajtja.
Elromlott a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,85 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,89 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,28 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a júniusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amely a munkaerőpiac feszességéről és a bérdinamika hátteréről ad képet. A nap gerincét a júniusi beszerzésimenedzser-indexek adják: sorra futnak be a francia, német, euróövezeti és brit feldolgozóipari és szolgáltatószektori mutatók, amelyek a gazdasági aktivitás legfrissebb, előretekintő pillanatképét nyújtják, és erősen mozgathatják a kötvényhozamokat és a devizapiacot. Japánból a júniusi infláció a Bank of Japan óvatos szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel, a brit kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás erejét méri, az Egyesült Államokból pedig a Kansas Fed feldolgozóipari konjunktúraindexe zárja a hetet a regionális ipari aktivitás korai jelzőjeként.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 51,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 711,65
|-1,0%
|-1,6%
|0,1%
|7,6%
|14,9%
|47,5%
|S&P 500
|7 408,3
|-1,2%
|-1,7%
|0,6%
|8,2%
|16,5%
|67,9%
|Nasdaq
|28 454,81
|-1,9%
|-2,0%
|-3,0%
|12,7%
|22,8%
|88,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 422,6
|0,5%
|-0,6%
|-4,8%
|31,9%
|61,3%
|141,1%
|Hang Seng
|25 210,81
|1,3%
|0,8%
|8,0%
|-1,6%
|-1,3%
|-7,7%
|CSI 300
|4 728
|0,2%
|0,6%
|-3,9%
|2,1%
|14,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 763,12
|-1,6%
|-0,6%
|-0,5%
|1,1%
|2,2%
|58,0%
|CAC
|8 299,09
|-1,6%
|-0,9%
|-0,5%
|1,8%
|5,7%
|26,3%
|FTSE
|10 639,17
|-0,7%
|0,6%
|2,0%
|7,1%
|17,4%
|51,4%
|FTSE MIB
|51 315,84
|-2,8%
|-2,0%
|-1,4%
|14,2%
|26,1%
|104,2%
|IBEX
|19 267
|-1,6%
|-0,2%
|-1,1%
|11,3%
|37,0%
|121,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 176
|-0,4%
|1,5%
|3,5%
|29,9%
|42,9%
|203,6%
|ATX
|6 459,21
|-1,1%
|0,0%
|-1,3%
|21,3%
|43,2%
|87,3%
|PX
|2 635,44
|-0,7%
|2,1%
|1,4%
|-1,9%
|20,2%
|121,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 020
|-0,8%
|1,8%
|1,6%
|31,1%
|61,8%
|190,0%
|Mol
|4 448
|1,1%
|6,9%
|18,6%
|51,3%
|45,5%
|87,7%
|Richter
|11 650
|-0,8%
|-3,5%
|-2,3%
|18,1%
|13,7%
|45,0%
|Magyar Telekom
|2 614
|-1,4%
|-0,6%
|-5,1%
|45,9%
|49,2%
|513,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,08
|6,2%
|16,3%
|24,7%
|62,6%
|40,9%
|28,8%
|Brent
|94,14
|0,0%
|11,7%
|22,0%
|54,7%
|38,1%
|26,8%
|Arany
|4 051,92
|-2,5%
|1,5%
|-1,8%
|-6,3%
|18,7%
|125,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,1400
|0,5%
|0,7%
|2,7%
|-4,9%
|-8,4%
|1,3%
|USDHUF
|321,1151
|0,8%
|1,3%
|2,8%
|-1,8%
|-5,5%
|4,8%
|GBPHUF
|426,7100
|0,1%
|0,0%
|3,4%
|-3,2%
|-7,2%
|1,5%
|EURUSD
|1,1371
|-0,3%
|-0,6%
|-0,1%
|-3,2%
|-3,1%
|-3,3%
|USDJPY
|163,1150
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|4,1%
|11,4%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3317
|-0,4%
|-1,3%
|0,9%
|-1,0%
|-1,8%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 050,48
|-1,6%
|2,0%
|3,8%
|-26,7%
|-45,2%
|93,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,7
|0,8%
|3,0%
|4,6%
|12,8%
|7,0%
|265,7%
|10 éves német állampapírhozam
|3,19
|1,2%
|2,7%
|9,4%
|11,5%
|24,6%
|-796,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,68
|2,7%
|4,0%
|9,0%
|-17,4%
|-19,7%
|99,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: primeimages
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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