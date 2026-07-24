Csődbe ment a Varta elemek gyártója, feldarabolás fenyegeti a céget

A stuttgarti kerületi bíróság pénteken megerősítette, hogy

a vállalattól fizetésképtelenségi kérelem érkezett be,

amelyeket az illetékes bíró jelenleg is vizsgál. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a csőd mögött az újabb tőkebevonás elmaradása áll, mivel a korábbi tulajdonosok, a Porsche sportautógyártó és Michael Tojner osztrák vállalkozó láthatóan nem kívántak további tőkét biztosítani a veszteséges cégnek.

Ezzel a lépéssel egyre közelebb kerül a Varta feldarabolása. A legfőbb hitelezők, köztük a Deutsche Bank és több fedezeti alap, a nyereséges háztartásielem-üzletágat vennék át, míg Tojner a mikroelem-üzletág iránt érdeklődik, amelyhez többek között a hallókészülékekben használt gombelemek gyártása is tartozik.

A csőd a mélypontot jelenti a vállalat 139 éves történetében. A távirányítókhoz, zseblámpákhoz és játékokhoz gyártott elemeivel a márka a német háztartások mindennapi részévé vált. A 2000-es évek eleji első feldarabolást követően a cég a vezeték nélküli fülhallgatókhoz, például az Apple AirPodshoz gyártott apró gombelemekkel tért vissza sikeresen a piacra.

A Varta 2017-ben lépett újra tőzsdére, és 2021-re már több mint 900 millió eurós árbevételt ért el. Az Apple-től való erős függőség azonban végzetesnek bizonyult, mivel a megrendelések visszaestek, miközben az ázsiai versenytársak felzárkóztak, így 2022-ben a gombelemek értékesítése 47 százalékkal zuhant. Bár 2024-ben egy szerkezetátalakítási program keretében a Porsche és Tojner is beszállt a cégbe, a korábbi kisrészvényesek üres kézzel maradtak, a Varta pedig kikerült a tőzsdéről. Az 1887-ben alapított vállalatot története során most a második feldarabolás fenyegeti.

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