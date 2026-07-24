  • Megjelenítés
Csődbe ment a Varta elemek gyártója, feldarabolás fenyegeti a céget
Üzlet

Csődbe ment a Varta elemek gyártója, feldarabolás fenyegeti a céget

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A nehéz helyzetbe került Varta akkumulátorgyártó csődvédelmet kért, néhány nappal azután, hogy kiderült, a vállalatot akár fel is darabolhatják. A legfontosabb hitelezők a nyereséges háztartásielem-üzletág leválasztását kezdeményezik - írja a Bild.

A stuttgarti kerületi bíróság pénteken megerősítette, hogy

a vállalattól fizetésképtelenségi kérelem érkezett be,

amelyeket az illetékes bíró jelenleg is vizsgál. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a csőd mögött az újabb tőkebevonás elmaradása áll, mivel a korábbi tulajdonosok, a Porsche sportautógyártó és Michael Tojner osztrák vállalkozó láthatóan nem kívántak további tőkét biztosítani a veszteséges cégnek.

Ezzel a lépéssel egyre közelebb kerül a Varta feldarabolása. A legfőbb hitelezők, köztük a Deutsche Bank és több fedezeti alap, a nyereséges háztartásielem-üzletágat vennék át, míg Tojner a mikroelem-üzletág iránt érdeklődik, amelyhez többek között a hallókészülékekben használt gombelemek gyártása is tartozik.

Még több Üzlet

Javul a hangulat a piacokon, történelmi csúcson járt a magyar tőzsde

Lassul az elektromos autók piaca, új terület felé fordul növekedésért a CATL

Egymás torkának estek a legnépszerűbb fogyasztószerek gyártói: már bíróságra is mentek

A csőd a mélypontot jelenti a vállalat 139 éves történetében. A távirányítókhoz, zseblámpákhoz és játékokhoz gyártott elemeivel a márka a német háztartások mindennapi részévé vált. A 2000-es évek eleji első feldarabolást követően a cég a vezeték nélküli fülhallgatókhoz, például az Apple AirPodshoz gyártott apró gombelemekkel tért vissza sikeresen a piacra.

A Varta 2017-ben lépett újra tőzsdére, és 2021-re már több mint 900 millió eurós árbevételt ért el. Az Apple-től való erős függőség azonban végzetesnek bizonyult, mivel a megrendelések visszaestek, miközben az ázsiai versenytársak felzárkóztak, így 2022-ben a gombelemek értékesítése 47 százalékkal zuhant. Bár 2024-ben egy szerkezetátalakítási program keretében a Porsche és Tojner is beszállt a cégbe, a korábbi kisrészvényesek üres kézzel maradtak, a Varta pedig kikerült a tőzsdéről. Az 1887-ben alapított vállalatot története során most a második feldarabolás fenyegeti.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak
Már lehet pályázni a CFO of the year díjra – Légy Te az év pénzügyi-gazdasági vezetője!
Komoly mínuszok Amerikában a szárnyaló olajár miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility