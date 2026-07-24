Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen

A német vállalat pénteki tájékoztatása szerint az árbevétel idén akár 3 százalékkal is mérséklődhet, miközben korábban még a stagnálás és a 3 százalékos növekedés közötti sávot vetítették előre.

A Volkswagen elsősorban Kínában küzd kihívásokkal, ahol a helyi gyártók átvették a vezető szerepet az elektromos autók piacán.

A gyártó az év második felében javulásra számít, Oliver Blume élénk keresletet lát a cég új, kompakt elektromos modelljei iránti. Az ID. Polo alapjaira épülő modellcsaládra néhány hét alatt 70 ezer megrendelés érkezett. A Volkswagen továbbra is az előző évit meghaladó éves eredményt vár, és fenntartotta a 4 és 5,5 százalék közötti üzemi marzsra vonatkozó előrejelzését.

A legfőbb visszahúzó tényező továbbra is Kína, ahol a cégcsoport kiszállításai a második negyedévben 37 százalékkal zuhantak, miközben az olyan helyi versenytársak, mint a BYD és a Geely, tovább növelték előnyüket az elektromos autók terén. Az ország ingatlanpiaci válsága gyengítette a háztartások vagyonát és a fogyasztói bizalmat, ami különösen a nagy értékű vásárlásokat, például a német luxusautók iránti keresletet sújtotta.

A nyomás az egész ágazatra kiterjed. A BMW a múlt hónapban rontotta előrejelzését a gyenge kínai kereslet és a közel-keleti konfliktus hatásai miatt, míg a Mercedes-Benz és a Porsche is egyre fokozottabb figyelmet kap jelentős kínai kitettsége miatt.

A Volkswagen helyi partnerségekkel és felgyorsított fejlesztésekkel próbál új lendületet szerezni Kínában. A vállalatcsoport az XPeng céggel dolgozik együtt új elektromos modelleken, míg az Audi a SAIC Motorral közösen alakít ki egy kifejezetten a kínai piacra szánt elektromosautó-platformot.

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