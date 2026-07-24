Egymás torkának estek a legnépszerűbb fogyasztószerek gyártói: már bíróságra is mentek

A dán vállalat kedden indított pert a Lilly ellen, arra hivatkozva, hogy a reklámok félrevezetik a fogyasztókat a két cég készítményeinek összehasonlításakor. A Novo már ekkor jelezte, hogy amennyiben az amerikai versenytárs nem vonja vissza önként a kifogásolt hirdetéseket, ideiglenes intézkedést fog kérni. A Lilly minden vádat elutasított, közölte, hogy kiáll a reklámjai mellett, és határozottan védekezni fog a bíróságon.
A kereset szerint a Lilly megsértette a megtévesztő reklámokra és a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályokat
a Zepbound elhízás elleni gyógyszert és a Mounjaro cukorbetegség-készítményt népszerűsítő kampányaival. A Novo azt állítja, hogy a Lilly ezeknek a készítményeknek a legmagasabb engedélyezett dózisait a Novo Wegovy és Ozempic gyógyszereinek alacsonyabb adagolású változataival vetette össze, miközben elhallgatta a dán gyártó újabb, magasabb dózisú, így erőteljesebb súlycsökkenést biztosító verzióit. A felperes szerint a hirdetések elavult vizsgálatokon alapulnak, és azt a téves bennyomást keltik, hogy a Lilly szerei lényegesen hatékonyabbak.
A Novo végleges bírósági eltiltást is követel, amely kötelezné a Lillyt a kampányok visszavonására és helyreigazító hirdetések közzétételére.
A két vállalat ádáz harcot vív az elhízás elleni gyógyszerek piacának vezető szerepéért. Ez a szegmens az elemzők várakozásai szerint az évtized végére önmagában az Egyesült Államokban meghaladhatja a 100 milliárd dolláros piacméretet.
A BMO elemzője szerint a per célja, hogy a Novo megváltoztassa a közvélemény megítélését a két cég készítményeinek hatékonyságáról, egyúttal azt is jelzi, hogy a dán vállalat agresszívebb üzletpolitikára váltott. Ezzel szemben az Orbimed vezető partnere úgy véli, hogy a Novónak inkább a saját fejlesztéseire kellene összpontosítania, mivel a Lilly a kutatás-fejlesztés terén is megelőzi őket, a bírósági eljárás pedig nem jelent megoldást a marketingháborúban.
Forrás: Reuters
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