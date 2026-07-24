Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent

A Brent kőolaj ára péntek reggel továbbra is 100 dollár felett jár, így sorozatban már a negyedik heti emelkedésére készül. A drágulást a vörös-tengeri energiaszállítások fennakadása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációjától való félelem hajtja.

A Brent jegyzése hordónként 0,6 százalékkal csökkent, miután az előző kereskedési napon elért 7 százalékos ugrásával május óta először zárt a 100 dolláros szint felett. Az áremelkedést az váltotta ki, hogy az Iránnal szövetséges húszi lázadók bejelentése szerint eltaláltak két szaúdi olajszállító tankert a Vörös-tengeren. A jegyzés ezzel heti szinten már 14,6 százalékos pluszban jár. Eközben az amerikai WTI ára alig változott, 92,6 dollár közelében jár, ami június 11. óta a legmagasabb szintet jelenti, és heti szinten közel 12 százalékos drágulásnak felel meg.

Az ING elemzői úgy vélik, hogy a piacot fenyegető ellátási zavarok most súlyosabbak, mint a háború kitörése óta bármikor.

Nemcsak a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítás apadt el szinte teljesen, hanem a szaúdi olajexportot is komoly veszély fenyegeti a Vörös-tenger felől. A Kpler elemzőcég hajókövetési adatai azt mutatják, hogy a Hormuzi-szoroson csütörtökön mindössze egyetlen tanker haladt át, ami május 7. óta a legalacsonyabb napi szám.

A Báb al-Mandab-szoros a Vörös-tengert köti össze az Indiai-óceánnal, és a Hormuzi-szoros után a világ második legfontosabb olajszállítási útvonalának számít. A húszik hétfőn tengeri blokádot hirdettek Szaúd-Arábia ellen, amely a Hormuzi-szoros iráni lezárása miatt korábban csővezetéken keresztül próbálta megkerülni a tengerszorost. Irán arra ösztönözte a húszikat, hogy zárják le a Báb al-Mandabot, ha az Egyesült Államok folytatja az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Donald Trump amerikai elnök mindeközben azt ígérte, hogy minden további támadásért felelősségre fogja vonni Iránt.

A feszültséget tovább fokozta, hogy a kazah energiaügyi minisztérium tájékoztatása szerint az olajvállalatok átmenetileg visszafogták a kitermelést, miután feltételezett ukrán dróntámadások miatt leállt az ország fő fekete-tengeri exportterminálja. A Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) felfüggesztette a kazah olaj fogadását, mivel a terminálon a tankereket ért támadások miatt leállították a berakodást. Ez az útvonal a globális napi nyersolaj-ellátás mintegy 2 százalékát biztosítja, és egy iparági forrás szerint az ország legnagyobb olajmezőjén több mint a felével csökkentették a kitermelést.

Forrás: Reuters

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