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Emelkedés a magyar tőzsdén
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Emelkedés a magyar tőzsdén

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Emelkedik a magyar tőzsde a kedvező nemzetközi részvénypiaci hangulat közepette, új csúcsra ment a BUX index a pénteki kereskedésben.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,

a hazai blue chipek többségének árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán felemás a hangulat, a legjobban az Opus és a Waberer's teljesít, előbbi 1,7, utóbbi 1,7 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,02 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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