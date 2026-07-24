Emelkedés a magyar tőzsdén

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon,
a hazai blue chipek többségének árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán felemás a hangulat, a legjobban az Opus és a Waberer's teljesít, előbbi 1,7, utóbbi 1,7 százalékot erősödött, a sor végén a MBH JZB áll.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,02 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: kidsada Manchinda
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