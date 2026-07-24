Ez aztán a meglepetés: érdekes helyet választott LeBron James

Az ESPN úgy tudja, hogy
a 41 éves klasszis két idényre szóló szerződést kötött, fizetése nyolcmillió dollár lesz.
James a közösségi médiában úgy fogalmazott: nem a pénz, de nem is a családja motiválta a választásában. Hozzátette: még mindig játszani, versenyezni és nyerni akar, valamint esélyt adni magának egy újabb bajnoki cím megszerzésére.
Hiszem, hogy segíthetek a Philadelphia 76ers csapatának a bajnoki cím megszerzésében
- közölte.
A négyszeres bajnok James az elmúlt nyolc szezont a Lakersnél töltötte és kulcsszerepe volt a gárda 2020-as bajnoki címében.
Egy hónapja azonban arról tájékoztatta a Los Angeles-i klub vezetőit, hogy elhagyja az együttest.
Az első hírek akkor még arról szóltak, hogy mindenekelőtt a Golden State Warriors szeretné őt szerződtetni, de a sajtóban az érdeklődök között felvetődött a Cleveland Cavaliers, a Miami Heat és a Minnesota Timberwolves is.
A négyszeres MVP és a liga történetének legponterősebb játékosa már azzal rekordot állított fel, hogy a 23. idényét zárta le. A háromszoros olimpiai bajnok James a legutóbbi szezonban átlagosan 20,9 pontot, 7,2 gólpasszt és 6,1 lepattanót szerzett. A 22-szeres All-Star és négyszeres NBA-bajnok a játszott mérkőzések (1622) és a szerzett pontok (43 440) tekintetében listavezető.
A Philadelphia háromszoros bajnok, 1955 és 1967 után legutóbbi sikerét 1983-ban aratta. A gárda az előző idényben a keleti főcsoport 7. helyén végzett, a rájátszásban a Boston Celtics ellen 4-3-as sikerrel vette az első kört, aztán 4-0-val búcsúzott a bajnoki címig meg sem álló New York Knicks együttesével szemben.
Címlapkép forrása: Sean M. Haffey/Getty Images
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