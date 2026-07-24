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Fordult a Nasdaq, megint nyomás alatt a chipgyártók
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Fordult a Nasdaq, megint nyomás alatt a chipgyártók

Portfolio
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Péntek reggelre bizonytalan hangulat alakult ki a tőzsdéken, miután a közel-keleti konfliktus eszkalációja egy ponton 100 dollár fölé hajtotta a Brent árfolyamát, ismét felerősítve az inflációs és kamatemelési félelmeket. A helyzetet Donald Trump új vámintézkedései is rontották, miközben a vállalati fronton sorra érkeznek a gyorsjelentések. Napközben azonban javul a hangulat, Európában részben az olajár napközbeni korrekciójának köszönhetően pozitív volt a kép, a magyar tőzsdén pedig a BUX és a Mol is történelmi csúcsra ment. Az amerikai indexeket azonban ma is lehúzzák a chipgyártók.
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Ugrik a Dow Jones

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Megütötték a nap végén az OTP-t

Szinte egész nap a tegnapi záróértéke felett járt a BUX index, a nap végén azonban esett az OTP, így végül csökkenéssel zárt a BUX.

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Megütötték a nap végén az OTP-t
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Itt a történelmi csúcs a Molnál – 7 dolog, amire most minden befektetőnek figyelnie kell

Történelmi csúcsra emelkedett a Mol árfolyama, a mostani rali mögött egyszerre több, egymást erősítő tényező áll, amelyek alapján most erősebbnek tűnik a fundamentális háttér, mint az előző rekorddöntés idején. A kérdés már nem az, hogy mi hajtotta eddig a részvényt, hanem az, hogy ezekből a kedvező folyamatokból mennyi tarthat ki, és hol jelenhet meg a következő nagy kockázat.

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Itt a történelmi csúcs a Molnál – 7 dolog, amire most minden befektetőnek figyelnie kell
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Lefordult Amerika

Lefordultak az amerikai indexek, a Nasdaq már 0,8 százalékos esésnél jár, mínuszban került az S&P 500 is, 0,1 százalékot esett az index, és elolvadt a korábbi plusz a Dow indexnél is, tegnapi záróértékén áll.

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Megy tovább a Mol

Továb megy a Mol árfolyama, már 4478 forintig emelkedett ma.

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Történelmi csúcson a Mol!

Nem csak a BUX, a Mol is új történelmi csúcsra ment ma, a pénteki kereskedésben 4474 forintig emelkedett az árfolyam, az előző, áprilisi csúcs 4472 forint volt.

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Máris mínuszban az Intel

Nemhogy elmarad a szárnyalás az Intelnél, de már esik is az árfolyam, már 4 százalékos mínuszban van a papír.

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Az Intel esése újra nyomás alá helyezte a chipgyártókat, már fél százalék feletti mínuszban a Nasdaq.

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Valósággal kilőtt a tőzsdén az SAP, de figyelmeztetnek az elemzők

A német szoftveróriás, az SAP részvényei közel 7 százalékot pénteken a negyedéves eredményeket követően a felhőalapú üzletág erős növekedésének köszönhetően, de elemzők kockázatokra figyelmeztetnek a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban - írja a Marketwatch.

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Valósággal kilőtt a tőzsdén az SAP, de figyelmeztetnek az elemzők
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Elmarad a szárnyalás az Intelnél?

Annak ellenére, hogy az Intel árfolyama szrányalt a zárás utáni kereskedésben a negyedéves gyorsjelentésre, a mai kereskedést közel stagnálással nyitja a részvény.

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15 éve nem volt ilyen erős a növekedés az Intelnél - Szárnyal az árfolyam

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Vegyes nyitás az amerikai tőzsdén

Mérsékelt elmozdulásokkal nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 közel a tegnapi záróértékén áll, míg a Nasdaq 0,2 százalékot esett.

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Jó híreket közölt a Hoka futócipők gyártója

A vártnál kedvezőbb első negyedéves eredményekről számolt be a Hoka futócipőket gyártó Deckers Outdoor, egyúttal megemelte az egész évre vonatkozó nyereség-előrejelzését. A növekedést a Hoka és az UGG lábbelimárkák iránti élénk kereslet, valamint a magasabb árrésű, közvetlen értékesítési csatorna bővülése hajtotta, ami tovább javította a vállalat jövedelmezőségét.

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Jó híreket közölt a Hoka futócipők gyártója
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Pluszos nyitás jöhet az amerikai tőzsdén

Lefordult kissé a BUX a délután folyamán a történelmi csúcsról, de továbbra is a tegnapi záróértéke felett jár az árfolyam, 0,2 százalékos pluszban.

Az európai tőzsdéken kitart a jó hangulat, a Stoxx 600 0,4 százalékos, a DAX 0,7 százalékos pluszban áll, és az amerikai indexek is erősödésekkel nyithatnak, a Dow futures 0,4, az S&P 500 futures 0,3, a Nasdaq futures 0,2 emelkedést vetít előre.

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Emelkedés a magyar tőzsdén

Emelkedik a magyar tőzsde a kedvező nemzetközi részvénypiaci hangulat közepette, új csúcsra ment a BUX index a pénteki kereskedésben.

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Emelkedés a magyar tőzsdén
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Történelmi csúcson a magyar tőzsde

Az európai tőzsdéken érdemi hangulatjavulás figyelhető meg az olajárak esésével párhuzamosan, és a javuló nemzetközi hangulatból a magyar piac is kiveszi a részét. A BUX index 0,6 százalékos erősödést követőn napon belüli történelmi csúcsot döntött, köszönhetően a blue chipek jó teljesítményének. A nagypapírok közül az OTP 0,8 százalékot, a Richter 0,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1 százalékot emelkedett, miközben a Mol árfolyama stagnál.

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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!

Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.

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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
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Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP

Az OTP Bank teljes egészében felhasználta a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett, 60 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlási keretet – közölte a bank pénteken.

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Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP
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Korrigál az olajár

Megkönnyebbülést jelent a tőzsdék számára, hogy érdemi korrekció látszik a tegnapi olajrali után, a Brent árfolyama a mai kereskedében 3,3 százalékkal került lejjebb, bár még így is 98 dollárnál jár.

Közben az európai piacokon javul a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos pluszban van, a vezető európai benchmarkok pedig egyhangúan emelkednek.

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A mesterséges intelligencia miatt drágulhatnak meg az autók

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások miatt megugró memóriaárak világszerte növelik az autógyártók költségeit, ami az új járművek drágulásával fenyeget - írta a Nikkei Asia.

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A mesterséges intelligencia miatt drágulhatnak meg az autók
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Vegyes mozgások Európában

Iránykereséssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX és az olasz FTSE MIB 0,3 százalékkal, a spanyol IBEX pedig 0,6 százalékkal emelkedik. Eközben a brit FTSE 100 és a francia CAC 40 enyhén lejjebb került, a Stoxx 600 pedig lényegében stagnál.

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Az irányt keresi a magyar tőzsde

A kereskedés első perceiben enyhe mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyes képet mutatnak.

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Az irányt keresi a magyar tőzsde
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Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen

A Volkswagen csökkentette éves árbevétel-előrejelzését, mivel a kínai eladások visszaesése egyre nehezebb helyzetbe hozza Oliver Blume vezérigazgató átszervezési terveit, amelyekkel Európa legnagyobb autógyártójának versenyképességét igyekszik helyreállítani - számolt be a Bloomberg.

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Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen
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Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő

A kínai félvezetőgyártó, a Csanghszin Memory Technologies (CXMT) tőzsdei bevezetése komoly hullámokat ver a helyi részvénypiacon. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy az ország legnagyobb memóriachip-gyártójának debütálása jelentős tőkét szív majd el a piacról, miközben sokan már most pénzt szabadítanak fel, hogy részesedést szerezhessenek a részvénykibocsátásból - írta meg a CNBC.

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Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő
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Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent

A Brent kőolaj ára péntek reggel továbbra is 100 dollár felett jár, így sorozatban már a negyedik heti emelkedésére készül. A drágulást a vörös-tengeri energiaszállítások fennakadása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációjától való félelem hajtja.

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Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent
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Elromlott a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,85 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,89 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,28 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a júniusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amely a munkaerőpiac feszességéről és a bérdinamika hátteréről ad képet. A nap gerincét a júniusi beszerzésimenedzser-indexek adják: sorra futnak be a francia, német, euróövezeti és brit feldolgozóipari és szolgáltatószektori mutatók, amelyek a gazdasági aktivitás legfrissebb, előretekintő pillanatképét nyújtják, és erősen mozgathatják a kötvényhozamokat és a devizapiacot. Japánból a júniusi infláció a Bank of Japan óvatos szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel, a brit kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás erejét méri, az Egyesült Államokból pedig a Kansas Fed feldolgozóipari konjunktúraindexe zárja a hetet a regionális ipari aktivitás korai jelzőjeként.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 51,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 711,65 -1,0% -1,6% 0,1% 7,6% 14,9% 47,5%
S&P 500 7 408,3 -1,2% -1,7% 0,6% 8,2% 16,5% 67,9%
Nasdaq 28 454,81 -1,9% -2,0% -3,0% 12,7% 22,8% 88,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 422,6 0,5% -0,6% -4,8% 31,9% 61,3% 141,1%
Hang Seng 25 210,81 1,3% 0,8% 8,0% -1,6% -1,3% -7,7%
CSI 300 4 728 0,2% 0,6% -3,9% 2,1% 14,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 763,12 -1,6% -0,6% -0,5% 1,1% 2,2% 58,0%
CAC 8 299,09 -1,6% -0,9% -0,5% 1,8% 5,7% 26,3%
FTSE 10 639,17 -0,7% 0,6% 2,0% 7,1% 17,4% 51,4%
FTSE MIB 51 315,84 -2,8% -2,0% -1,4% 14,2% 26,1% 104,2%
IBEX 19 267 -1,6% -0,2% -1,1% 11,3% 37,0% 121,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 176 -0,4% 1,5% 3,5% 29,9% 42,9% 203,6%
ATX 6 459,21 -1,1% 0,0% -1,3% 21,3% 43,2% 87,3%
PX 2 635,44 -0,7% 2,1% 1,4% -1,9% 20,2% 121,4%
Magyar blue chipek              
OTP 46 020 -0,8% 1,8% 1,6% 31,1% 61,8% 190,0%
Mol 4 448 1,1% 6,9% 18,6% 51,3% 45,5% 87,7%
Richter 11 650 -0,8% -3,5% -2,3% 18,1% 13,7% 45,0%
Magyar Telekom 2 614 -1,4% -0,6% -5,1% 45,9% 49,2% 513,6%
Nyersanyagok              
WTI 93,08 6,2% 16,3% 24,7% 62,6% 40,9% 28,8%
Brent 94,14 0,0% 11,7% 22,0% 54,7% 38,1% 26,8%
Arany 4 051,92 -2,5% 1,5% -1,8% -6,3% 18,7% 125,2%
Devizák              
EURHUF 365,1400 0,5% 0,7% 2,7% -4,9% -8,4% 1,3%
USDHUF 321,1151 0,8% 1,3% 2,8% -1,8% -5,5% 4,8%
GBPHUF 426,7100 0,1% 0,0% 3,4% -3,2% -7,2% 1,5%
EURUSD 1,1371 -0,3% -0,6% -0,1% -3,2% -3,1% -3,3%
USDJPY 163,1150 0,0% 0,4% 1,0% 4,1% 11,4% 47,5%
GBPUSD 1,3317 -0,4% -1,3% 0,9% -1,0% -1,8% -3,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 65 050,48 -1,6% 2,0% 3,8% -26,7% -45,2% 93,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,7 0,8% 3,0% 4,6% 12,8% 7,0% 265,7%
10 éves német állampapírhozam 3,19 1,2% 2,7% 9,4% 11,5% 24,6% -796,5%
10 éves magyar állampapírhozam 5,68 2,7% 4,0% 9,0% -17,4% -19,7% 99,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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