Javul a hangulat a piacokon, történelmi csúcson a magyar tőzsde

Megkönnyebbülést jelent a tőzsdék számára, hogy érdemi korrekció látszik a tegnapi olajrali után, a Brent árfolyama a mai kereskedében 3,3 százalékkal került lejjebb, bár még így is 98 dollárnál jár.

Közben az európai piacokon javul a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos pluszban van, a vezető európai benchmarkok pedig egyhangúan emelkednek.