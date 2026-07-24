Javul a hangulat a piacokon, történelmi csúcson járt a magyar tőzsde

Pluszos nyitás jöhet az amerikai tőzsdén
Lefordult kissé a BUX a délután folyamán a történelmi csúcsról, de továbbra is a tegnapi záróértéke felett jár az árfolyam, 0,2 százalékos pluszban.
Az európai tőzsdéken kitart a jó hangulat, a Stoxx 600 0,4 százalékos, a DAX 0,7 százalékos pluszban áll, és az amerikai indexek is erősödésekkel nyithatnak, a Dow futures 0,4, az S&P 500 futures 0,3, a Nasdaq futures 0,2 emelkedést vetít előre.
Emelkedés a magyar tőzsdén
Emelkedik a magyar tőzsde a kedvező nemzetközi részvénypiaci hangulat közepette, új csúcsra ment a BUX index a pénteki kereskedésben.
Történelmi csúcson a magyar tőzsde
Az európai tőzsdéken érdemi hangulatjavulás figyelhető meg az olajárak esésével párhuzamosan, és a javuló nemzetközi hangulatból a magyar piac is kiveszi a részét. A BUX index 0,6 százalékos erősödést követőn napon belüli történelmi csúcsot döntött, köszönhetően a blue chipek jó teljesítményének. A nagypapírok közül az OTP 0,8 százalékot, a Richter 0,6 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1 százalékot emelkedett, miközben a Mol árfolyama stagnál.
70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.
Kimerítette 60 milliárd forintos részvény-visszavásárlási keretét az OTP
Az OTP Bank teljes egészében felhasználta a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett, 60 milliárd forintos sajátrészvény-visszavásárlási keretet – közölte a bank pénteken.
Korrigál az olajár
Megkönnyebbülést jelent a tőzsdék számára, hogy érdemi korrekció látszik a tegnapi olajrali után, a Brent árfolyama a mai kereskedében 3,3 százalékkal került lejjebb, bár még így is 98 dollárnál jár.
Közben az európai piacokon javul a hangulat, a Stoxx 600 index már 0,5 százalékos pluszban van, a vezető európai benchmarkok pedig egyhangúan emelkednek.
A mesterséges intelligencia miatt drágulhatnak meg az autók
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások miatt megugró memóriaárak világszerte növelik az autógyártók költségeit, ami az új járművek drágulásával fenyeget - írta a Nikkei Asia.
Vegyes mozgások Európában
Iránykereséssel indult a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX és az olasz FTSE MIB 0,3 százalékkal, a spanyol IBEX pedig 0,6 százalékkal emelkedik. Eközben a brit FTSE 100 és a francia CAC 40 enyhén lejjebb került, a Stoxx 600 pedig lényegében stagnál.
Az irányt keresi a magyar tőzsde
A kereskedés első perceiben enyhe mínuszban nyitott a magyar tőzsde, a blue chipek pedig vegyes képet mutatnak.
Csökkentette bevételi előrejelzését a Volkswagen
A Volkswagen csökkentette éves árbevétel-előrejelzését, mivel a kínai eladások visszaesése egyre nehezebb helyzetbe hozza Oliver Blume vezérigazgató átszervezési terveit, amelyekkel Európa legnagyobb autógyártójának versenyképességét igyekszik helyreállítani - számolt be a Bloomberg.
Jön a kínai chipóriás tőzsdei debütálása, de van egy komoly bökkenő
A kínai félvezetőgyártó, a Csanghszin Memory Technologies (CXMT) tőzsdei bevezetése komoly hullámokat ver a helyi részvénypiacon. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy az ország legnagyobb memóriachip-gyártójának debütálása jelentős tőkét szív majd el a piacról, miközben sokan már most pénzt szabadítanak fel, hogy részesedést szerezhessenek a részvénykibocsátásból - írta meg a CNBC.
Elszállt az olaj ára, 100 dollár felett a Brent
A Brent kőolaj ára péntek reggel továbbra is 100 dollár felett jár, így sorozatban már a negyedik heti emelkedésére készül. A drágulást a vörös-tengeri energiaszállítások fennakadása, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációjától való félelem hajtja.
Elromlott a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,2 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,9 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,85 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,12 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,89 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,28 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,14 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,31 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,15 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a júniusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat publikálja, amely a munkaerőpiac feszességéről és a bérdinamika hátteréről ad képet. A nap gerincét a júniusi beszerzésimenedzser-indexek adják: sorra futnak be a francia, német, euróövezeti és brit feldolgozóipari és szolgáltatószektori mutatók, amelyek a gazdasági aktivitás legfrissebb, előretekintő pillanatképét nyújtják, és erősen mozgathatják a kötvényhozamokat és a devizapiacot. Japánból a júniusi infláció a Bank of Japan óvatos szigorítási pályája és a jen szempontjából bír jelentőséggel, a brit kiskereskedelmi forgalom a fogyasztás erejét méri, az Egyesült Államokból pedig a Kansas Fed feldolgozóipari konjunktúraindexe zárja a hetet a regionális ipari aktivitás korai jelzőjeként.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 1,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 51,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 62,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 711,65
|-1,0%
|-1,6%
|0,1%
|7,6%
|14,9%
|47,5%
|S&P 500
|7 408,3
|-1,2%
|-1,7%
|0,6%
|8,2%
|16,5%
|67,9%
|Nasdaq
|28 454,81
|-1,9%
|-2,0%
|-3,0%
|12,7%
|22,8%
|88,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 422,6
|0,5%
|-0,6%
|-4,8%
|31,9%
|61,3%
|141,1%
|Hang Seng
|25 210,81
|1,3%
|0,8%
|8,0%
|-1,6%
|-1,3%
|-7,7%
|CSI 300
|4 728
|0,2%
|0,6%
|-3,9%
|2,1%
|14,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 763,12
|-1,6%
|-0,6%
|-0,5%
|1,1%
|2,2%
|58,0%
|CAC
|8 299,09
|-1,6%
|-0,9%
|-0,5%
|1,8%
|5,7%
|26,3%
|FTSE
|10 639,17
|-0,7%
|0,6%
|2,0%
|7,1%
|17,4%
|51,4%
|FTSE MIB
|51 315,84
|-2,8%
|-2,0%
|-1,4%
|14,2%
|26,1%
|104,2%
|IBEX
|19 267
|-1,6%
|-0,2%
|-1,1%
|11,3%
|37,0%
|121,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 176
|-0,4%
|1,5%
|3,5%
|29,9%
|42,9%
|203,6%
|ATX
|6 459,21
|-1,1%
|0,0%
|-1,3%
|21,3%
|43,2%
|87,3%
|PX
|2 635,44
|-0,7%
|2,1%
|1,4%
|-1,9%
|20,2%
|121,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 020
|-0,8%
|1,8%
|1,6%
|31,1%
|61,8%
|190,0%
|Mol
|4 448
|1,1%
|6,9%
|18,6%
|51,3%
|45,5%
|87,7%
|Richter
|11 650
|-0,8%
|-3,5%
|-2,3%
|18,1%
|13,7%
|45,0%
|Magyar Telekom
|2 614
|-1,4%
|-0,6%
|-5,1%
|45,9%
|49,2%
|513,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,08
|6,2%
|16,3%
|24,7%
|62,6%
|40,9%
|28,8%
|Brent
|94,14
|0,0%
|11,7%
|22,0%
|54,7%
|38,1%
|26,8%
|Arany
|4 051,92
|-2,5%
|1,5%
|-1,8%
|-6,3%
|18,7%
|125,2%
|Devizák
|EURHUF
|365,1400
|0,5%
|0,7%
|2,7%
|-4,9%
|-8,4%
|1,3%
|USDHUF
|321,1151
|0,8%
|1,3%
|2,8%
|-1,8%
|-5,5%
|4,8%
|GBPHUF
|426,7100
|0,1%
|0,0%
|3,4%
|-3,2%
|-7,2%
|1,5%
|EURUSD
|1,1371
|-0,3%
|-0,6%
|-0,1%
|-3,2%
|-3,1%
|-3,3%
|USDJPY
|163,1150
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|4,1%
|11,4%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3317
|-0,4%
|-1,3%
|0,9%
|-1,0%
|-1,8%
|-3,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|65 050,48
|-1,6%
|2,0%
|3,8%
|-26,7%
|-45,2%
|93,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,7
|0,8%
|3,0%
|4,6%
|12,8%
|7,0%
|265,7%
|10 éves német állampapírhozam
|3,19
|1,2%
|2,7%
|9,4%
|11,5%
|24,6%
|-796,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,68
|2,7%
|4,0%
|9,0%
|-17,4%
|-19,7%
|99,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: primeimages
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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