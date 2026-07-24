Javul a hangulat a piacokon, történelmi csúcson járt a magyar tőzsde

Lefordult kissé a BUX a délután folyamán a történelmi csúcsról, de továbbra is a tegnapi záróértéke felett jár az árfolyam, 0,2 százalékos pluszban.

Az európai tőzsdéken kitart a jó hangulat, a Stoxx 600 0,4 százalékos, a DAX 0,7 százalékos pluszban áll, és az amerikai indexek is erősödésekkel nyithatnak, a Dow futures 0,4, az S&P 500 futures 0,3, a Nasdaq futures 0,2 emelkedést vetít előre.