Jó híreket közölt a Hoka futócipők gyártója

A vállalat részvényei ennek ellenére esnek a nyitás előtti kereskedésben, úgy tűnik, hogy a befektetők kevesellték, hogy a menedzsment a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó nyereségvárakozásának középértékét mindössze 5 centtel emelte meg, miközben az éves árbevételi célt változatlanul hagyta. Ráadásul az 1,02 milliárd dolláros negyedéves árbevétel is csak hozta az elemzői várakozásokat.
Az új termékcsaládok bevezetése, valamint a nagykereskedelmi és a közvetlen értékesítési csatornák bővítése révén a Deckers
sikeresen szólította meg a magasabb jövedelmű vásárlói réteget, amely az általános gazdasági nehézségek ellenére is hajlandó költeni.
Ennek köszönhetően a vállalat számos olyan versenytársát túlszárnyalta, amely nem alapvető fogyasztási cikkek értékesítésével foglalkozik.
A negyedéves bruttó árrés 56,4 százalékra javult az egy évvel korábbi 55,8 százalékról. A Deckers tovább növelte piaci részesedését a sportcipők piacán, miközben a nagyobb versenytársak, például a Nike, gyengülő kereslettel küzdenek az olyan klasszikus modelljeik iránt, mint a Dunk vagy az Air Jordan.
A negyedéves árbevétel 5,7 százalékos növekedéssel érte el az 1,02 milliárd dollárt. A június 30-án zárult negyedévben a társaság részvényenként 94 centes nyereséget ért el, ami felülmúlta a 87 centes elemzői konszenzust. A Hoka márka értékesítése az első negyedévben 7,7 százalékkal, az UGG eladásai pedig 4,9 százalékkal nőttek, miközben a közvetlen értékesítési csatorna bevételei 8,4 százalékkal bővültek az egy évvel korábbi 0,5 százalékos növekedés után.
A vállalat a 2027-es pénzügyi évre részvényenként 7,35 és 7,50 dollár közötti nyereséget prognosztizál, szemben a korábbi 7,30–7,45 dolláros sávval.
Forrás: Reuters
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