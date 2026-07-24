Lassul az elektromos autók piaca, új terület felé fordul növekedésért a CATL

A pénteki közlemény szerint a június végével zárult hat hónapban a vállalat nettó nyeresége 43,3 milliárd jüanra, azaz mintegy 6,4 milliárd dollárra emelkedett. Az árbevétel 55 százalékos növekedéssel elérte a 277 milliárd jüant.
Bár az árbevétel döntő többsége továbbra is az elektromos járművekhez gyártott akkumulátorokból származik,
az energiatárolási szegmens egyre jelentősebb mértékben járul hozzá az eredményekhez.
Ez az üzletág az első félévben a teljes bevétel 19 százalékát adta, míg egy évvel korábban ez az arány még 16 százalék volt.
A globális akkumulátorgyártók mind inkább az energiatárolási piac felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az elektromos járművek piacának lassuló növekedési ütemét. A közműszolgáltatók a megújuló energiaforrások hálózati integrációjának támogatására telepítenek akkumulátoros rendszereket, miközben a keresletet újabban a mesterséges intelligenciára épülő adatközpontok is fokozzák.
Címlapkép forrása: Portfolio
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