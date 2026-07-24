Már leállt a gázolaj-értékesítés több magyar benzinkúton – Bajba kerültek a független kutak

Egyre nagyobb feszültség alakul ki a magyar üzemanyagpiacon: a nagykereskedelmi árak meredeken emelkednek, miközben a kiskereskedelmi árak alig mozdulnak, ami különösen a független töltőállomásokat hozza nehéz helyzetbe. Az Envi Group már felfüggesztette a gázolaj értékesítését dunaújvárosi és székesfehérvári kútjain, míg a Gas 'N Go újszászi benzinkútja csak jóval drágább osztrák importból tud üzemanyagot beszerezni. Egyes töltőállomások már nem a nyereségtermelésre, hanem pusztán a fennmaradásra rendezkednek be.

Egyre látványosabban szétnyílik az olló a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi üzemanyagárak között: miközben a kutak beszerzési költségei meredeken emelkednek a holtankoljak napi beszámolói alapján, az oszlopárak csak alig mozdulnak.

Ez különösen nehéz helyzetbe hozza a kisebb költségvetéssel és jóval szűkebb pénzügyi mozgástérrel működő független töltőállomásokat, amelyek sok esetben már nem tudják kigazdálkodni a beszerzési ár és az értékesítési ár közötti különbséget.

AZ első repedések pedig már látszanak is a rendszerben.

Az Envi Group Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a magyarországi piaci helyzet miatt

mától a dunaújvárosi és a székesfehérvári töltőállomásán is felfüggeszti a gázolaj értékesítését.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a helyzet önhibáján kívül alakult ki, és elnézést kért az ügyfeleknek okozott kellemetlenségekért.

Az ENVI nem tartozik a magyar üzemanyagpiac legnagyobb, több száz töltőállomást működtető hálózatai közé, ugyanakkor országos jelenléttel rendelkező, érdemi független szereplő. Sajáthonlapján jelenleg21 töltőállomást sorol fel, többek között Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen.A hálózat jelentős része METRO-áruházak mellett, illetve nagyobb kereskedelmi központok közelében működik. Saját közlése szerinta társaság az üzemanyag-nagykereskedelemben évente több százezer tonnás forgalmatbonyolít,és a régió egyik meghatározó disztribútorává vált.

A Gas ’N Go újszászi benzinkútja pedig arról számolt be, hogy a hazai beszállítók jelenleg elsősorban saját hálózataik ellátására koncentrálnak, ezért a független töltőállomás csak jóval költségesebb osztrák importból tud gázolajat beszerezni. A következő szállítmány érkezését július 24-re várják, az import azonban jelentős logisztikai és fuvarozási többletköltséggel jár.

A vállalkozás szerint

a saját beszerzési ára és a nagy kúthálózatok kiskereskedelmi árai között már akkora különbség alakult ki, amelyet más bevételeiből nem tud tovább finanszírozni.

Bár a bezárás lehetőségét is mérlegelték, végül úgy döntöttek, hogy folytatják a működést, elsősorban a helyi ellátás és a munkahelyek megőrzése érdekében. A társaság közölte: folyamatosan tárgyal a kedvezőbb beszerzési feltételekről, miközben a jelenlegi helyzetben már nem a nyereségtermelés, hanem a fennmaradás a célja.

Normál piaci körülmények között a hazai nagykereskedelmi árakat elsősorban a mintegy 60-70 százalékos piaci részesedésű Mol, valamint a többi nagykereskedő határozza meg, a kiskereskedelmi árak visszafogottabb emelkedése ugyanakkor arra utalhat, hogy a piac meghatározó szereplője tudatosan fékezi a drágulás továbbgyűrűzését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton