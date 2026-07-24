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Mégsem jön tömeges leépítés a vasműnél, meggondolta magát a vezetőség
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Mégsem jön tömeges leépítés a vasműnél, meggondolta magát a vezetőség

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Visszavonta a 150 fős csoportos létszámleépítésre vonatkozó tervét a Dunai Vasmű energiaellátását biztosító cég felszámolója. A szakszervezet szerint az elbocsátások komolyan veszélyeztették volna a gyár téli fűtését, ezáltal pedig a berendezések állagának megóvását is - jelentette a Telex.

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke arról számolt be, hogy

a leépítési szándék visszavonásáról szóban értesítették az üzemi tanácsot és őt magát is, a döntést azonban nem indokolták meg.

Az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. az eredeti tervek szerint a mintegy 300 fős munkavállalói állományának felétől vált volna meg.

A tervezett létszámcsökkentés komoly kockázatot jelentett volna a vasmű számára a szakszervezet szerint, hiszen a megfelelő létszám hiányában ellehetetlenült volna a létesítmény téli fűtése, ami az ott található gépek és berendezések gyors állagromlásához vezetett volna. Magyar Zoltán szerint a lépés elmaradása összefügghet azzal, hogy a sajtóhírek nyomán az elmúlt napokban ismét a nyilvánosság figyelmének középpontjába került a gyár helyzete.

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