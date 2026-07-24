Mégsem jön tömeges leépítés a vasműnél, meggondolta magát a vezetőség

Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke arról számolt be, hogy
a leépítési szándék visszavonásáról szóban értesítették az üzemi tanácsot és őt magát is, a döntést azonban nem indokolták meg.
Az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. az eredeti tervek szerint a mintegy 300 fős munkavállalói állományának felétől vált volna meg.
A tervezett létszámcsökkentés komoly kockázatot jelentett volna a vasmű számára a szakszervezet szerint, hiszen a megfelelő létszám hiányában ellehetetlenült volna a létesítmény téli fűtése, ami az ott található gépek és berendezések gyors állagromlásához vezetett volna. Magyar Zoltán szerint a lépés elmaradása összefügghet azzal, hogy a sajtóhírek nyomán az elmúlt napokban ismét a nyilvánosság figyelmének középpontjába került a gyár helyzete.
Címlapkép forrása: Portfolio
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