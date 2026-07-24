Megütötték a nap végén az OTP-t

Szinte egész nap a tegnapi záróértéke felett járt a BUX index, a nap végén azonban esett az OTP, így végül csökkenéssel zárt a BUX.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest, pedig a nap folyamán szinte végig pluszban állt. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 1,3 százalékos pluszban zárt, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, míg

az OTP árfolyama 1,4 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva a nap végi esést követően.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán vegyes volt a hangulat, a legjobban az Opus és az AutoWallis teljesített, előbbi 2,2, utóbbi 1,4 százalékot erősödött, a sor végén a BIF állt.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 14,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Wong Yu Liang

Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

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