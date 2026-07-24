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Valósággal kilőtt a tőzsdén az SAP, de figyelmeztetnek az elemzők
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Valósággal kilőtt a tőzsdén az SAP, de figyelmeztetnek az elemzők

Portfolio
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A német szoftveróriás, az SAP részvényei közel 7 százalékot pénteken a negyedéves eredményeket követően a felhőalapú üzletág erős növekedésének köszönhetően, de elemzők kockázatokra figyelmeztetnek a jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban - írja a Marketwatch.

A vállalat tájékoztatása szerint a felhőalapú üzletág rendelésállománya – amely a menedzsment által várt bevételek egyik legfontosabb előrejelző mutatója – a második negyedévben, konstans devizaárfolyamon számolva 26 százalékkal, 22,93 milliárd euróra emelkedett, ezzel felülmúlva a 24 százalékos elemzői várakozásokat.

A jelentést követően az SAP árfolyama közel 7 százalékkal ugrott meg ma a német tőzsdén,

némileg korrigálva az év eleje óta elszenvedett 40 százalékos zuhanást. A befektetők korábban amiatt aggódtak, hogy a mesterséges intelligencia teljesen átalakíthatja a társaság üzleti modelljét. Christian Klein vezérigazgató szerint azonban az ügyfelek éppen azért választják az SAP rendszereit, hogy a legfontosabb üzleti folyamataikra és adataikra épülő, pontos és a szabályozási előírásoknak megfelelő AI-megoldásokat érjenek el.

A június 30-án zárult negyedévben az összbevétel éves szinten 11 százalékkal, 9,88 milliárd euróra bővült, ami némileg meghaladta a 9,85 milliárd eurós elemzői konszenzust.

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A szoftvergyártó ugyanakkor csökkentette az egész évre vonatkozó várakozásait, mivel a Prior Labs és a Dremio adatplatformok felvásárlása nagyjából 100 millió eurós egyszeri negatív hatással jár. A működési eredményre vonatkozó előrejelzését a korábbi 11,9–12,3 milliárd eurós sávról 11,8–12,2 milliárd euróra mérsékelte a vezetőség.

Az Oppenheimer szakértő rámutattak, hogy bár a felhőalapú rendelésállomány növekedési üteme meggyőző, a kilátásokat övező bizonytalanság fokozódik, mivel az SAP jelenleg az iráni feszültség enyhülésével kalkulál. Úgy vélik, aggodalomra ad okot, hogy a nagyobb megállapodások megkötése a második félévben elhúzódhat a növekvő AI-kiadások miatt.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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