Amerika mesterségesintelligencia-laborjait olcsó kínai riválisok fenyegetik

Július 16-án a Moonshot AI nevű kínai startup bemutatta a Kimi K3-at, amely csak kissé marad el az Anthropic és az OpenAI legújabb modelljeitől, a Fable-től, illetve a Sol-tól. A modell paramétereit (vagyis „súlyait") még ebben a hónapban ingyenesen elérhetővé teszik, ami azt jelenti, hogy bármely, ehhez elegendő kapacitású szerverre letölthető és futtatható lesz.
Július 19-én az Alibaba, a kínai internetes óriáscég is bemutatta Qwen nevű modellcsaládjának egy új, előzetes verzióját, amelyet a vállalat szerint csak a Fable előz meg. Az Epoch AI kutatócég elemzése szerint a legerősebb nyílt súlyú modellek – amelyek jellemzően Kínából érkeznek – mindössze néhány hónappal maradnak le a technológia élvonalától (lásd az ábrát).
Ezeknek a rendszereknek az elterjedése rohamosan gyorsul.
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