Amerika mesterségesintelligencia-laborjait olcsó kínai riválisok fenyegetik

Sajnálhatjuk kicsit Amerika vezető mesterséges intelligencia-fejlesztőit. Vért, verejtéket és horribilis összegeket ölnek minden egyes új csúcsmodell kiadásába. Ám mire lélegzethez jutnának, versenytársaik már utolérték őket. Már önmagában is elég nehéz helyzet volna, ha csak azok a riválisok liheghetnének a nyakukban, amelyek fizetős technológiát kínálnak. Az olyan cégeknek azonban, mint az Anthropic vagy az OpenAI, azokkal a laborokkal szemben is versenyt kell futniuk, amelyek ingyen adják oda a modelljeiket.

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Július 16-án a Moonshot AI nevű kínai startup bemutatta a Kimi K3-at, amely csak kissé marad el az Anthropic és az OpenAI legújabb modelljeitől, a Fable-től, illetve a Sol-tól. A modell paramétereit (vagyis „súlyait") még ebben a hónapban ingyenesen elérhetővé teszik, ami azt jelenti, hogy bármely, ehhez elegendő kapacitású szerverre letölthető és futtatható lesz.

Július 19-én az Alibaba, a kínai internetes óriáscég is bemutatta Qwen nevű modellcsaládjának egy új, előzetes verzióját, amelyet a vállalat szerint csak a Fable előz meg. Az Epoch AI kutatócég elemzése szerint a legerősebb nyílt súlyú modellek – amelyek jellemzően Kínából érkeznek – mindössze néhány hónappal maradnak le a technológia élvonalától (lásd az ábrát).

Ezeknek a rendszereknek az elterjedése rohamosan gyorsul.