Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak

A görög PPC Group belép a magyar energiapiacra: a vállalat megújuló energiával foglalkozó leányvállalata megállapodott a Greenvolt Grouppal egy dél-magyarországi, 57,5 megawattos naperőműpark átvételéről, és opciót szerzett a fejlesztés alatt álló 49 megawattos akkumulátoros energiatárolóra is. A tranzakció a görög csoport 2026-2030-as, 24 milliárd eurós beruházási programjának első lépése.

A PPC Renewables megállapodást kötött a Greenvolt Grouppal egy már működő, 57,5 megawattos dél-magyarországi naperőműpark megvásárlásáról. A megállapodás emellett opciót biztosít a görög cégnek arra, hogy megvásároljon egy ugyanezen a területen fejlesztés alatt álló, 49 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) is, amely négyórás kisütési időtartammal rendelkezik.

A naperőműpark a Baranya vármegyei Királyegyháza közelében található, 2024 júliusában kezdte meg kereskedelmi működését, és becsült élettartama meghaladja a 30 évet.

A beruházás 25 éves futamidejű, állami támogatású, fix áras (KÁT) szerződéssel rendelkezik.

A magyar piacra lépés a PPC Group 2026-2030-as stratégiájába illik: a terv 24 milliárd eurós beruházási programot irányoz elő, amellyel a csoport lényegében megduplázná beépített kapacitását a 2025-ös 12,4 gigawattról 2030-ra 24,3 gigawattra. Ehhez az évente belépő új projektek nagyságát 1,4 gigawattról 2,4 gigawattra emelnék, elsősorban megújuló energia, rugalmas termelés és tárolás területén.

Konstantinos Mavros, a PPC Group megújuló energiákért felelős vezérigazgató-helyettese szerint

a magyar piacra lépés a közép- és délkelet-európai terjeszkedés első mozzanata.

Mint mondta, a 2030-ig szóló stratégiai terv keretében olyan új piacokat céloznak meg, mint Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, ahol összesen 2,2 gigawattnyi megújuló energiás és tárolási projektet fejlesztenének. A csoport emellett Olaszországban, Bulgáriában és Horvátországban is terjeszkedik. A tervek szerint 2030-ra a PPC beépített kapacitásának 45 százaléka Görögországon kívülről jön majd.

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