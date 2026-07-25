  • Megjelenítés
Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak
Üzlet

Belép a magyar piacra a görög energiaóriás, egyből egy hatalmas bevásárlással indítanak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A görög PPC Group belép a magyar energiapiacra: a vállalat megújuló energiával foglalkozó leányvállalata megállapodott a Greenvolt Grouppal egy dél-magyarországi, 57,5 megawattos naperőműpark átvételéről, és opciót szerzett a fejlesztés alatt álló 49 megawattos akkumulátoros energiatárolóra is. A tranzakció a görög csoport 2026-2030-as, 24 milliárd eurós beruházási programjának első lépése.

A PPC Renewables megállapodást kötött a Greenvolt Grouppal egy már működő, 57,5 megawattos dél-magyarországi naperőműpark megvásárlásáról. A megállapodás emellett opciót biztosít a görög cégnek arra, hogy megvásároljon egy ugyanezen a területen fejlesztés alatt álló, 49 megawattos akkumulátoros energiatároló rendszert (BESS) is, amely négyórás kisütési időtartammal rendelkezik.

A naperőműpark a Baranya vármegyei Királyegyháza közelében található, 2024 júliusában kezdte meg kereskedelmi működését, és becsült élettartama meghaladja a 30 évet.

A beruházás 25 éves futamidejű, állami támogatású, fix áras (KÁT) szerződéssel rendelkezik.

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A magyar piacra lépés a PPC Group 2026-2030-as stratégiájába illik: a terv 24 milliárd eurós beruházási programot irányoz elő, amellyel a csoport lényegében megduplázná beépített kapacitását a 2025-ös 12,4 gigawattról 2030-ra 24,3 gigawattra. Ehhez az évente belépő új projektek nagyságát 1,4 gigawattról 2,4 gigawattra emelnék, elsősorban megújuló energia, rugalmas termelés és tárolás területén.

Még több Üzlet

Amerika mesterségesintelligencia-laborjait olcsó kínai riválisok fenyegetik

Majdnem eltűnt, most mégis az egyik legfelkapottabb beruházás lehet Magyarországon

Esett a Nasdaq, megint nyomás alatt a chipgyártók

Konstantinos Mavros, a PPC Group megújuló energiákért felelős vezérigazgató-helyettese szerint

a magyar piacra lépés a közép- és délkelet-európai terjeszkedés első mozzanata.

Mint mondta, a 2030-ig szóló stratégiai terv keretében olyan új piacokat céloznak meg, mint Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, ahol összesen 2,2 gigawattnyi megújuló energiás és tárolási projektet fejlesztenének. A csoport emellett Olaszországban, Bulgáriában és Horvátországban is terjeszkedik. A tervek szerint 2030-ra a PPC beépített kapacitásának 45 százaléka Görögországon kívülről jön majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Ki fizeti a zöld átmenet árát?

Kinek kell viselnie a klímavédelmi szabályozás költségeit, ha az állami intézkedések felborítják a befektetők korábbi várakozásait? Beznoszka Igor vendégszerzőnk azt vizsgálja, hogyan egy

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mellbevágó, hogy mit művel a Balaton vize – Még sosem volt példa ilyesmire
Tisza-kormány: Sonnevend Pál az új alkotmánybíró jelölt, kiderült, hogy és mikor válnak megismerhetővé a kórházi fertőzések
Esett a Nasdaq, megint nyomás alatt a chipgyártók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility