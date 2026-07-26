Magyar Péter: az a cél, hogy maradjon a Forma-1 Magyarországon

A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, Forma-1 elnök-vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta: különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring.
"Még 2032-ig van élő szerződésünk a Liberty Mediával, de volt lehetőségem tárgyalni Domenicali úrral. Mindenki elégedett, mert rekordszámú néző látogatott ki ezen a hétvégén, ma telt ház van, nagyon régóta nem lehetett jegyet kapni. Arról beszélgettünk, mivel lehetne ezt még tovább fejleszteni, mert az F1 és a Liberty is azon dolgozik, hogy ezeket a három-négynapos eseményeket még inkább kitolják, még hosszabbá tegyék, hogy az országok minél jobban ki tudják használni a sorozat lehetőségeit mind gazdasági, mind turisztikai szempontból" - jelentette ki a miniszterelnök.
Magyar Péter hangsúlyozta, a paddockban álló ideiglenes épületekben cégvezetők komoly befektetési tárgyalásokat folytatnak, amiket ugyancsak "ki kell használni".
Új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik.
Az eddigi számokat át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, mert bár ránézésre jól, az ördög a részletekben rejlik, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, hogyan lehet még jobban sáfárkodni a közpénzekkel" - mondta a kormányfő.
Magyar Péter hozzátette: már voltak átvilágítások, de a következő napokban Pósfai Gábor belügyminiszter is "a számok mélyére fog nézni", mert ahhoz nagyon ért, és mert a sport az ő hatáskörébe tartozik.
Abban maradtunk a Forma-1 vezetőségével, hogy folytatjuk a tárgyalásokat, mert 2032 utánra van egy újabb ötéves opciónk is, annak a részleteit kell kitárgyalni.
A cél, hogy a lehető legjobb feltételekkel legyen továbbra is Hungaroring, legyen Forma-1 Magyarországon. Ez nyilván akkor jó, ha a nemzetközi szövetségtől a sportszeretőkig mindenki jól érzi magát" - magyarázta Magyar Péter.
A miniszterelnök a Forma-1-hez kötődő személyes érzéseire vonatkozó kérdésre azt válaszolta: fiatal korában nagy Nigel Mansell szurkoló volt, majd Ayrton Sennának és Michael Schumachernek drukkolt.
"Fontos lenne, hogy minél több magyar is kijöhessen ide, mert bár turisztikai és országmarketing szempontjából szuperjó exporttermék, hogy az itt résztvevő nézők hetven, nyolcvan százaléka külföldről érkezik,
jó lenne, ha még több magyarnak lenne lehetősége kilátogatni.
Domenicali vezérigazgató úr úgy fogalmazott, a magyar emberek nagyon szeretik a Forma-1-et, amely régóta nagy népszerűségnek örvend. Óriási dolog és történelmi jelentőségű, hogy 1986-ban Magyarországon volt az első, vasfüggöny mögötti futam, sok mindent és sok mindenkit túlélt a Hungaroring Magyarországon. Azon kell dolgozni, hogy ez még jobb legyen" - jelentette ki Magyar Péter, kiemelve, hogy a sorozatban nagyon profi stáb működik, arra pedig "büszkének kell lenni, hogy nagyon sok hozzáadott értékkel bír a magyarok munkája".
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