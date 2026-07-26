Szintet lép a kínai offenzíva: ott mérnek csapást az európai autóiparra, ahol a legjobban fáj

Alig két évvel első autójának piacra dobása után a Xiaomi már a hazai piacukon is fel akarja venni a versenyt a legnagyobb európai prémiumgyártókkal. A kínai technológiai óriás 2027-ben Németországban kezdi meg az értékesítést, ráadásul nem is egyedül érkezik: mögötte már ott sorakozik az Xpeng, a Li Auto és a Huawei által támogatott Aito is. Az első kínai hullám az alacsonyabb árakról és a gyorsan növekvő eladásokról szólt, a következő viszont már a BMW, a Mercedes és a Porsche legjövedelmezőbb piacát veheti célba.

Az első hullám már megérkezett

A kínai autógyártók európai térnyeréséről hosszú ideig elsősorban jövő időben lehetett beszélni. Ez mára megváltozott. Az ACEA adatai szerint az Európai Unió újautó-piaca 5,7 százalékkal bővült az első félévben, miközben az elektromos autók regisztrációja több mint 40 százalékkal, 1,22 millió darabra ugrott. A tisztán elektromos modellek részesedése ezzel 15,6-ról 20,7 százalékra nőtt. Ez ideális piaci környezet a kínai gyártók számára, hiszen éppen az elektromos kategóriákban a legerősebbek.

A növekedési ütemek önmagukért beszélnek. A BYD uniós regisztrációi 168 százalékkal, 131 ezer darab közelébe emelkedtek az év első hat hónapjában. A Chery – ide tartozik többek között az Omoda és a Jaecoo – közel négyszer annyi autót adott el, mint egy évvel korábban, a Leapmotor pedig több mint hatszorosára növelte forgalmát. A korábban érkező SAIC, vagyis az MG tulajdonosa már jóval magasabb bázisról ért el 19 százalékos növekedést. Ez a négy vállalat együttesen már az uniós piac 6,6 százalékát adta. Ha az összes kínai márkát, valamint az Egyesült Királyságot és az EFTA-országokat is beleszámítjuk, a kép még látványosabb.

A Financial Times összesítése szerint a kínai márkák az első félévben az európai eladások körülbelül 9 százalékát, a brit piacnak pedig már 15 százalékát szerezték meg.

Májusban fordult elő először, hogy minden tizedik Európában értékesített új autó kínai márkához tartozott.

Az AlixPartners várakozása szerint a kínai gyártók európai részesedése 2030-ra 16 százalékra emelkedhet. A tanácsadó cég előrejelzésében szereplő 2,3 millió autó azt jelentené, hogy a kínai márkák együtt már nagyjából akkora súlyt képviselnének, mint a japán és dél-koreai gyártók.

Érkezik a Xiaomi

A következő kínai hullám élén a Xiaomi állhat. A vállalat 2024 tavaszán kezdte meg első elektromos autója, az SU7 értékesítését, mégis 411 ezer járművet szállított le 2025-ben. Az autóipari, mesterségesintelligencia- és egyéb új üzletágak bevétele egyetlen év alatt több mint háromszorosára nőtt, a társaság pedig 2026-ra már 550 ezer autó átadását célozza.

Ez még a kínai piac méretéhez viszonyítva is szokatlanul gyors felfutás.

Az új generációs SU7-re az áprilisi pekingi autószalonig már 60 ezer végleges megrendelés érkezett, miközben a vállalat 26 ezer példányt le is szállított a márciusban bemutatott modellből. A Xiaomi tehát nem néhány tízezer autót értékesítő, folyamatosan finanszírozásra szoruló startupként érkezne Európába, hanem félmilliós éves termelési volumennel és egy globálisan ismert fogyasztói márkával a háta mögött.

A tervek szerint az európai értékesítés 2027-ben Németországban indul. Ha a Xiaomi a világ egyik legérettebb és legkompetitívebb autópiacán meg tudja vetni a lábát, az más országokban is hitelesítheti a márkát. A távlati cél, hogy 2030-ra Európa öt legnagyobb prémium-autómárkája közé kerüljön.

A vállalat közben Münchenben építi európai fejlesztési központját, ahová a BMW-től és más német gyártóktól igazolt tapasztalt mérnököket és vezetőket. A csapatban Porsche-, Mercedes- és Tesla-háttérrel rendelkező szakemberek is dolgoznak. A stratégia tehát az, hogy a Xiaomi a kínai szoftveres és elektronikai tudást európai menetdinamikával, formatervezéssel és teljesítményautós tapasztalattal próbálja összekapcsolni.

A cégnek van még egy előnye. A legtöbb új kínai márkával ellentétben a Xiaomi nevét már ismerik az európai fogyasztók. Telefonjai, okosórái és háztartási eszközei évek óta jelen vannak a piacon, az autó pedig a vállalat szándéka szerint ugyanennek az összekapcsolt ökoszisztémának lesz a legnagyobb és legdrágább eleme. Egy 2025-ben publikált, öt európai országra kiterjedő Escalent-felmérésben a válaszadók fele már akkor ismerte a Xiaomi nevét autóipari szereplőként, hogy a márka még egyetlen autót sem értékesített Európában.

Nem autógyártóként gondolkodnak

A Xiaomi mellett több olyan kínai vállalat is Európába készül, amely nem a hagyományos autóipari működést próbálja lemásolni. A Li Auto a tervek szerint már 2026 második felében megjelenhet az i6-tal, amely Kína egyik legkeresettebb elektromos SUV-ja. A vállalat tágas, digitálisan erősen felszerelt, családi modellekkel épített prémiumpozíciót, és a tisztán elektromos hajtás mellett a hatótávnövelős technológiában is komoly tapasztalatot szerzett.

Az Xpeng ennél is előrébb jár. A Volkswagen által is támogatott vállalat már több európai országban - köztük Magyarországon - értékesít, és júliusban Münchenben mutatta be új L03-as modelljét. Ez volt az első alkalom, hogy a gyártó egy új autó világpremierjét Kínán kívül tartotta. A modell európai változatát részben Münchenben fejlesztették, az összeszerelés pedig a Magna Steyr grazi üzemében történik. Az Xpeng közben a Google Maps technológiáját is közvetlenül beépíti az autó navigációs és vezetéstámogató rendszerébe.

A háttérben a Huawei is egyre nagyobb szereplővé válik. A vállalat nem saját márkanév alatt értékesít autókat, hanem szoftvert, fedélzeti elektronikát és vezetéstámogató rendszereket szállít több kínai partnerének. Közülük az Aito jutott a legmesszebb a külföldi terjeszkedésben. A márkát működtető Seres 2028-ra egymillió autóra emelné éves eladásait, részben az európai és közel-keleti terjeszkedés segítségével. A Huawei-kapcsolat ugyanakkor egyszerre lehet versenyelőny és kockázat. A kínai piacon a társaság technológiája erős értékesítési érv, Európában viszont az adatbiztonsági és geopolitikai aggályok korlátozhatják a terjeszkedést.

Ezek a cégek jóval rövidebb fejlesztési ciklusokkal dolgoznak, mint a hagyományos autógyártók.

Gyorsabban cserélik a modelleket, gyakrabban frissítik a szoftvert, az utastér kialakításánál pedig legalább akkora hangsúlyt kapnak a kijelzők, a mesterséges intelligenciára épülő funkciók és az összekapcsolt szolgáltatások, mint a motor vagy a futómű. Nem feltétlenül jobb autót próbálnak építeni a hagyományos értelemben, hanem másképp határozzák meg, hogy mitől jó egy autó.

Ez főként a fiatalabb vásárlóknál működhet. Az Escalent kutatása szerint az európai autóvásárlók ötöde már 2024 végén is fontolóra vette volna valamelyik kínai márka választását. A 35 év alattiak körében ráadásul jóval kisebb árengedmény is elegendő volt ahhoz, hogy egy kevésbé ismert kínai modell felkerüljön a vásárlási listára.

A legjövedelmezőbb piacot támadják

A prémiumszegmens meghódítása mögött nemcsak presztízs, hanem egyszerű üzleti racionalitás is áll. A kínai autópiacon évek óta brutális árháború zajlik, amely még a gyorsan növekvő vállalatok profitmarzsát is nyomás alatt tartja. Külföldön magasabb árakon lehet értékesíteni, Európában pedig különösen vonzó a prémiumkategória, ahol autónként lényegesen nagyobb nyereséget lehet elérni.

A várható stratégia nem az lesz, hogy a Xiaomi vagy az Xpeng közvetlenül ugyanannyit kérjen autóiért, mint a BMW vagy a Mercedes. A kínai modellek inkább a kedvezőbb árú tömegmárkák és a német prémiumgyártók közé pozicionálhatják magukat:

a hagyományos prémiumautóknál olcsóbban, de az átlagos kínai modelleknél jobb felszereltséggel, nagyobb teljesítménnyel és magasabb árréssel.

Éppen ez lehet kellemetlen az európai gyártóknak. A kínai márkáknak nem kell azonnal ugyanazt a presztízst felépíteniük, mint a több mint százéves német cégeknek. Elég lehet azt az érzést kelteniük, hogy a vásárló közel prémiumszintű terméket kap lényegesen több technológiával és valamivel alacsonyabb áron.

Ettől még túlzás lenne a német prémiumgyártók összeomlásáról beszélni. A számok egyelőre azt mutatják, hogy a prémiumgyártók pozíciója továbbra is erős Európában. A prémiumautó ugyanis nem pusztán jól összeszerelt, gyors vagy technológiailag fejlett jármű. Ugyanilyen fontos a márka presztízse, a finanszírozási háttér, a vállalati flottapiac, a használt autók értéktartása és az a bizalom, hogy tíz év múlva is lesz alkatrész és szerviz.

A vámok önmagukban nem állítják meg őket

Az Európai Unió a kínai állami támogatásokra hivatkozva öt évre kiegészítő vámokat vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra. A BYD esetében 17, a Geelynél 18,8, a SAIC-nál pedig 35,3 százalékos pótlólagos teher érvényes, a normál 10 százalékos autóipari importvámon felül. A többi együttműködő gyártóra jellemzően 20,7 százalékos kulcs vonatkozik, bár az újonnan belépő vállalatok egyedi elbírálást is kérhetnek.

A vámok lassíthatják a kínai terjeszkedést, de aligha zárják le az európai piacot. Egyrészt kizárólag a tisztán elektromos modelleket érintik, ezért a gyártók egyre több plug-in hibridet és hatótávnövelős modellt hoznak Európába. A BYD korábbi európai nehézségei is részben abból fakadtak, hogy túl sokáig kizárólag elektromos autókra támaszkodott, miközben több nagy piacon a vásárlók továbbra is hibrideket kerestek.

Másrészt egyre több kínai vállalat viszi helybe a termelést. A BYD Szegeden épít gyárat, a Chery egy korábbi Nissan-üzemben készül termelni Barcelonában, a Leapmotor a Stellantisszal közösen gyártana autókat Spanyolországban, az Xpeng pedig a Magnával szereltet össze modelleket Ausztriában. A Geely szintén európai kapacitásokhoz keres hozzáférést. Az AlixPartners becslése szerint mintegy 2,5 millió autónak megfelelő kihasználatlan éves gyártókapacitás van az európai üzemekben, ami bőséges lehetőséget kínál a kínai cégeknek. A vámok így leginkább időt nyerhetnek az európai autóiparnak, tartós védőfalat azonban nem jelentenek.

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A legnehezebb rész csak az eladás után kezdődik

Az új belépők legnagyobb kihívása valószínűleg az lesz, hogy képesek-e működő értékesítési, szerviz- és alkatrészhálózatot kialakítani több tucat, egymástól jelentősen eltérő európai piacon. A kínai technológiai vállalatok jellemzően saját üzleteikben, közvetlenül a vásárlóknak értékesítenek. Ez Kínában jól működik, Európában azonban már több márka kénytelen volt visszalépni ettől a modelltől. A Nio hagyományos kereskedők bevonását kezdte vizsgálni, a Lynk & Co értékesítését pedig idén a Volvo európai hálózatára bízták. Még a BYD is kénytelen volt átszervezni európai működését, miután túl lassan építette ki kereskedői hálózatát, és kevés helyi tapasztalattal rendelkező vezetőt alkalmazott.

A Xiaomi számára ez lesz az igazi próba. Egy telefon meghibásodása kellemetlen, egy több tízezer eurós autónál azonban az alkatrészellátás, a javíthatóság és a szoftverek hosszú távú támogatása alapvető vásárlási szempont. Kérdés az is, miként alakul majd az autók maradványértéke, ami meghatározza a lízingdíjakat és a flottapiaci versenyképességet.

Ráadásul a kínai autóipar sem marad a jelenlegi formájában. Az AlixPartners harminc vizsgált kínai újenergiásautó-gyártóból mindössze hét esetében számít arra, hogy 2030-ra tartósan nyereséges lesz. A következő években elkerülhetetlennek látszik a konszolidáció, több kisebb márka eltűnhet vagy nagyobb versenytársba olvadhat.

A Xiaomi esélyei ebből a szempontból az átlagosnál jobbak. Van pénze, ismert márkája, működő technológiai ökoszisztémája és rövid idő alatt felépített, több százezer darabos hazai volumene. Ettől még nem lesz automatikusan az európai prémiumgyártók szintjén. A BMW, a Mercedes és a Porsche évtizedek alatt felépített pozícióját jóval nehezebb lesz megtörni, mint egy új elektromos modellt sikeresen piacra dobni.

Az viszont egyre kevésbé tartható álláspont, hogy a kínai kihívás a BYD-nál és az MG-nél véget ér. Mire a Xiaomi 2027-ben megnyitja első németországi üzleteit, az első hullám gyártói már elvégezhetik helyette a piac előkészítését. Ha pedig a technológiai cégeknek sikerül a kínai fejlesztési tempót európai szervizháttérrel és megfelelő értéktartással párosítaniuk, akkor már nemcsak az eladási volumeneket, hanem az európai autóipar legjövedelmezőbb részét is veszélyeztethetik.

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