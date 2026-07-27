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A Richter a legjobban teljesítő hazai nagypapír féltávnál
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A Richter a legjobban teljesítő hazai nagypapír féltávnál

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Kitart a kedvező hangulat a hazai tőzsdén a kora délutáni órákban is. A nagypapírok közül a Richter teljesít a legerősebben, mínuszban pedig csak a Mol árfolyama tartózkodik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,7 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, az OTP és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán jó a hangulat, a legjobban a BIF és a PannErgy teljesít, előbbi 2,2, utóbbi 1,6 százalékot erősödött, a sor végén a Gránit Bank áll 2,1 százalékos emelkedéssel.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,23 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az ANY részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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