Bréking: magyar unikornis születik, szemtelenül fiatal sikersztori lép be a startupok csúcsklubjába

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az első igazi unikornisunk születik

Unikornisnak azokat a magántulajdonban lévő – nem tőzsdén jegyzett – innovatív startupokat hívjuk, amelyek cégértéke eléri vagy meghaladja az 1 milliárd dollárt. Magyarország eddigi legnagyobb startup sikerei közül kiemelkedik az Anka Márton nevéhez kötődő LogMeIn/GoTo, ám ez a startup is csak az amerikai tőzsdére lépést követően szerzett 1 milliárd dollár feletti értékeltséget. A Seon, a Prezi, a Tresorit, a Bitrise, az aiMotive, vagy a régebbi hazai sikerek közül az Euronet története és értékeltsége is impozáns, de a szigorúan vett unikornis státuszt még ők sem érték el papíron, vagy legalább is eltitkolták a szélesebb publikum elől.

Ezért is olyan nagy szó, hogy szerb-magyar alapítású Ominimo egy húszmillió eurós tőkebevonásból második körös (Series B) forrásbevonást hozott tető alá az EBRD kockázatitőke-befektetési ágával, méghozzá bőven 1 milliárd dolláros értékeltség felett.

Bár a vállalat euróban számolva 1,4

milliárdos cégértékkel bír, a jövőben fókuszban lévő amerikai piac miatt ezt mi dollárban számoljuk, ami nagyjából 1,6 milliárd dolláros értékeltséget jelent

– árulta el lapunknak Zsarnóczi Gábor, a startup társalapítója és ügyvezetője. Hozzátette, hogy a cég jelenleg is nyereséges, így a forrásbevonásra nem a mindennapi működés fenntartása, hanem az exponenciális növekedés finanszírozása miatt van szükség.

Zsarnóczi Gábor Ominimo Group, Chief Growth Officer Zsarnóczi Gábor a Budapesti Corvinus Egyetemen és a Central European Universityn (CEU) tanult. Pályafutását vállalkozóként kezdte, több startup alapításában és építésében vett részt. Ezt követően a Mc … Tovább

Brutális növekedés

Tavaly tavasszal írtunk először az Ominimo insurtech startupról, amely 2024 tavaszán indult el Magyarországon először a kgfb, majd a casco piacon. Már az is figyelemre méltó eredmény volt, hogy

egyetlen év alatt mintegy 300 ezer kötvényt értékesítettek, 7 százalékos részesedést szereztek a kgfb-piacon itthon, és a társaság már akkor nyereségesen működött.

Az Ominimo partnere itthon a Signal Iduna Biztosító, amelynek vezérügynökeként dolgoznak. Magyarország egy brókerek és árösszehasonlító oldalak által dominált, technológiai szempontból is érett piacnak számít nemzetközi összehasonlításban is, és éppen ez a körülmény segítette a céget abban, hogy gyorsan és viszonylag nagyra nőjenek. Zsarnóczi Gábor elmondása szerint a Netrisk, Insura, CLB és más összehasonlító oldalakon az ügyfélpreferenciák között az árazás kulcskérdés, az általuk alkalmazott, AI segítségével „ultra-szegmentált” ajánlatok pedig sok esetben előre sorolták ebben a startup termékét.

Ám az insurtech messze nem elégedett meg a magyar piacon elért gyors növekedéssel. Tavaly tavasszal Európa második legnagyobb biztosítójától, a Zürich Insurance Grouptól szereztek tőkét: a svájci biztosító óriás 200 millió eurós értékelés mellett szállt be kisebbségi tulajdonosként az Ominimóba egy 10 millió eurós befektetéssel. Mára az új befektetővel karöltve a magyar mellett további három nagy külföldi piacon vetették meg a lábukat. Most azonban úgy tűnik, a startup ismét szintet lép, és egy újabb ugrással globális babérokra tör.

Mit mutatnak a számok most?

Az Ominimo rendkívül gyors növekedési fázisban lévő cégként a teljesítményét nem a klasszikus éves díjbevételi adattal méri, hanem az insurtech befektetési pitcheken is használatos annualized run-rate Gross Written Premiumot tartják számon.

Ez a szám azt jelenti, hogy a társaság az előző egy hónap értékesítési volumenét évesíti. Erre azért van szükség, mert a portfólió nagyon gyorsan növekszik, így egy lezárt múltbeli éves adat kevésbé mutatná meg a pillanatnyi méretet. Zsarnóczi szerint az Ominimo jelenleg 350 millió dolláros évesített GWP-run-rate körül jár, ez a május-júniusi szintet tükrözi.

Az év végi célfélmilliárd dollár.

A startup ügyfélszinten is elképesztően gyorsan növekszik: mindössze bő két év alatt az eddig aktív piacokon nagyjából

egymillió ügyfélnéljárnak.

Többdimenziós terjeszkedés

A további növekedés egyik legfőbb eleme a saját biztosítási engedély kiváltása lesz. Ez a lépés jelentős tőkekövetelménnyel jár, a hüvelykujjszabály szerint nagyjából minden egy eurónyi díjbevétel után húsz centet biztonsági tőkeként kell tartaniuk. Az EBRD részvétele a mostani befektetési körben ezen a téren komoly presztízst jelent a biztosítási piacokat felügyelő jegybankoknál, releváns felügyeleteknél.

A saját engedély elsősorban stratégiai rugalmasságot biztosít. Jelenleg a cég meghatalmazott vezérügynökként működik a meglévő piacain. Ám ha új piacra akarnak lépni, a jelenlegi modellben előbb meg kell győzniük egy partnerbiztosítót, ami lassítja a terjeszkedést. A saját engedéllyel a döntéshozatal felgyorsul, ráadásul a profitmegosztási kényszer megszűnésével a teljes haszon is a vállalatnál marad. A meglévő partneri kapcsolatokat ugyanakkor nem tervezik felszámolni.

A növekedés másik pillére a tehetségek toborzása,

a tavalyi 40–50 fős létszám mostanra 130 főre emelkedett, az év végére pedig ezt már 150 főre tervezik növelni.

A terjeszkedés mindemellett a termékkínálatot is érinti, így lakás- és felelősségbiztosítások bevezetését is tervezik, sőt a mesterséges intelligenciára épülő árazási technológiájukat a banki szektorban is kamatoztatni szeretnék. Bár a Revoluttal vagy az OTP-vel nem kívánnak versenyezni a lakossági folyószámlák piacán, de egyes bankokkal már egyeztetnek a személyi kölcsönök árazásáról.

Új piacok, eltérő lehetőségek és eredmények

A Zürich Insurance Grouppal három piacra lépett be a társaság: a lengyel, a holland és a svéd piacra. A négyszázezer ügynökkel dolgozó, nehezen mozduló lengyel piacon a lassú indulás ellenére ma már napi szinten háromszor annyi új szerződést kötnek, mint Magyarországon, így Lengyelország utolérte a korábban legnagyobbnak számító holland piacot.

A holland ügyfelek rendkívül árérzékenyek, de a magas ügyfélelégedettségi mutatóknak köszönhetően mégis gyakran választják a magyar kötődésű céget. Svédországban egyedüli külföldi márkaként komoly bizalmatlansággal szembesültek, de mivel a termék piacvezető fedezettséget biztosít a svéd piacon, mégis megszerzik az új szerződések mintegy ötödét az árösszehasonlító oldalakon.

A terjeszkedés következő állomása idén nyáron, kora ősszel Belgium és Románia lesz a tervek szerint. Utóbbi különösen nagy lehetőséget tartogat, mivel két nagy biztosítói csőd miatt az ügyfelek rendkívül mobilissá váltak, ráadásul a nyugati cégek vonakodnak belépni erre a piacra. Tervezik továbbá a belépést a mediterrán térségbe, azaz Spanyolországba, Olaszországba és Franciaországba, 2027-re pedig az Egyesült Államok meghódítása a fő cél, míg távlatilag a dél-amerikai piacot, különösen Brazíliát és Mexikót is izgalmasnak tartják.

A növekedés szűk keresztmetszete: emberből is skálázni kell

A gyors piaci terjeszkedés egyik legnagyobb korlátja nem a tőke, hanem az ember. Zsarnóczi szerint tavasszal komoly kihívást jelentett, hogy a cég nagyon gyorsan nőtt, de nem volt elég munkatársa. Folyamatosan több volt a feladat, mint amennyit el tudtak látni, és a hatékonyság további javítása már nem volt elég.

A társaság ezért Szerbiában hackatont szervezett, amelyre több mint 500-an jelentkeztek. A döntőbe több mint 100-an jutottak be 4-5 országból: Magyarországról, Horvátországból, Romániából, Bosznia-Hercegovinából és nagy számban Szerbiából. A feladat egy árazási kihívás volt: egy fiktív országra kellett általános árazási stratégiát kialakítani.

Az esemény annyira jól sikerült, és a cégnek annyira szüksége volt új emberekre, hogy a döntősök közül 30 embernek ajánlottak állást, végül 25-en csatlakoztak is a startuphoz. Ez jól mutatja, hogy az Ominimo növekedési modellje erősen tudásintenzív: nem elsősorban klasszikus biztosítási értékesítőket keresnek, hanem adat-, fejlesztési és árazási kompetenciákat.

Zsarnóczi szerint a munkatársak körülbelül kétharmada továbbra is adattudós vagy szoftverfejlesztő. Az átlagéletkora a csapatnak — az alapítókat nem számítva — nagyjából 25 év. A cégben sokan közvetlenül egyetemről érkeznek, és jelentős részük még párhuzamosan egyetemre is jár: jelenleg nyolc matematikai olimpiai érmes és egy fizikai olimpiai érmes munkatársuk van.

AI a háttérben: kevesebb fejlesztő, gyorsabb terméképítés

Az Ominimo működésében a mesterséges intelligencia már nem kísérleti elem, hanem a mindennapi operáció része. Zsarnóczi két fő területet különített el: az ügyfelek által látható, customer facing megoldásokat és a háttérben zajló, belső AI-használatot.

A belső oldalon az AI különösen fontos: a cég rengeteg kódot ír, a Claude használata pedig látványosan csökkenti a fejlesztési időt. Úgy látják, hogy korábban egy új piacra 5-6 fejlesztővel kellett számolni, most viszont három nagyon jó fejlesztő is elég lehet.

Ez azonban nem egyszerű létszámcsökkentési logika. Zsarnóczi szerint most nem közepes fejlesztőkből kell kevesebb, hanem nagyon jó fejlesztőkre van szükség, akik gyorsan átlátják a problémát, és hatékonyan tudnak együtt dolgozni az AI-eszközökkel.

Az AI nem kiváltja, hanem felerősíti a legjobb technológiai tehetségek munkáját.

Ez a biztosítási piacra lépési sebesség szempontjából kulcsfontosságú lehet. Ha egy-egy új ország technológiai bevezetéséhez kevesebb ember és rövidebb idő kell, akkor az Ominimo gyorsabban tudja tesztelni a piacokat, és nagyobb tempóban tud földrajzilag skálázódni.

Az ügyféloldali AI-használatban az Ominimónál már működik chatbot, és most indul a voice agent fejlesztése az ElevenLabs megoldásával. A startupnak az ElevenLabs különösen inspiráló példa, mert a régióból indult, és 11 milliárd dolláros értékelésével igaz „north star” a kelet-közép-európai technológiai cégek számára.

Az Ominimo ügyfélszolgálatán az AI már ma is jelentős hatékonyságnövekedést ad. Magyarországon a beérkező e-mailek 60-70 százalékát már megérti a rendszer. Nem minden esetben válaszol automatikusan, mert vannak összetett ügyek, de ilyenkor is javaslatot ad az ügyfélszolgálati kollégáknak arra, hogy mi lehet a probléma és milyen választ érdemes adni. Ez egy biztosítási szolgáltatónál jelentős hatékonysági előny lehet, mert az ügyfélkommunikáció skálázása hagyományosan nagy létszámigényű terület.

Az Ominimo története bátor lépések és agilis fordulatok mentén íródik, az első befektetők pedig a jelek szerint hatalmas lehetőséget látnak a sztoriban, masszívan megbíznak az alapítókban és az üzleti modellben. A globális, hosszú távú sikerekig persze még hosszú út vezet, de most nagyon úgy néz ki, hogy érdemes lesz figyelni az insurtech fejlődésére a következő időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images