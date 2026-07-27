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Emelkedtek az európai tőzsdék, Amerika vegyesen zárt
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Emelkedtek az európai tőzsdék, Amerika vegyesen zárt

Portfolio
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Jó hangulatban indul a hét a piacokon, miután az elmúlt órákban nem támadta tovább egymást az Egyesült Államok és Irán. Sőt, utóbbi jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az USA is így tesz. 

A hírre meredeken esik az olajár és már láthattunk egy felpattanást Ázsiában, de Európában is nagyobb emelkedéssel kezdődött a hét. Az amerikai tőzsdék is felfelé kezdték a kereskedést, a lendület azonban hamar elfogyott, ezúttal is a technológiai papírok kerültek erősebb nyomás alá. Az eladási hullám eredményeképp az amerikai tőzsdék vegyesen is zártak, bár a nap végére az S&P 500 zöldbe fordult.

Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországban hétfőn megérkezett az IFO gazdasági hangulatindex friss adata, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról közöltek statisztikát.
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Vegyesen zárt az amerikai tőzsde

Felemás napot zártak a vezető amerikai részvényindexek:

  • A legnagyobb pluszban a Dow Jones index zárt, melynek árfolyama 0,51 százalékkal haladta meg a péntek esti szintet.
  • Szintén emelkedni tudott az S&P 500 részvényindex is, de csak minimálisan, 0,02 százalékkal került feljebb péntekhez képest.
  • A technológiai eladási hullámot legjobban megérző Nasdaq pirosban zárt, bár a -0,18 százalékos elmozdulásnál többször állt rosszabbul a nap során.
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Javul a hangulat az amerikai tőzsdén

A Dow Jones index mellett (+0,48) az S&P 500 is zöldre váltott az elmúlt percekben (+0,01 százalék), míg a Nasdaq napi vesztesége 0,18 százalékra csökkent.

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Nem tud szépíteni Amerika

A Dow Jones index napi nyeresége 0,23 százalékra olvadt az elmúlt órában, miközben az S&P 500 index már 0,21, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos mínuszban van péntek estéhez képest.

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Megszólaltak a szakértők: ismét jöhet az emelkedés az amerikai tőzsdéken

A JPMorgan Chase elemzői szerint a bank egyik saját mutatója olyan vételi jelzést adott, amely a múltban jellemzően az S&P 500 index emelkedését vetítette előre - tudósított a Bloomberg.

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Megszólaltak a szakértők: ismét jöhet az emelkedés az amerikai tőzsdéken
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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!

Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.

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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
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Meglépte az amerikai tőzsde: szinte éjjel-nappal lehet már kereskedni a legnépszerűbb részvényekkel

A CME Group új eszközzel bővítette a részvénypiaci kereskedési lehetőségeket, miután hétfőn elindította a készpénzes elszámolású, egyedi részvényekre szóló határidős ügyletek kereskedését, amely gyakorlatilag napi 24 órában elérhető. Az új termékek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy tőkeáttételes vételi vagy eladási pozíciókat vegyenek fel a nap szinte bármely szakában - tudósított a CNBC.

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Meglépte az amerikai tőzsde: szinte éjjel-nappal lehet már kereskedni a legnépszerűbb részvényekkel
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Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van

Az Al-Dzsazíra tudósítása részletesen beszámolt a Közel-Keleten zajló fordulatokról, amit Donald Trump amerikai elnök is kommentált.

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Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van
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Felemásan állnak az amerikai indexek

Egyedül a Dow Jones index tudott emelkedni péntek estéhez képest a három vezető amerikai részvényindex közül (+0,35 százalék),

  • az S&P 500 index 0,03,
  • a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq pedig 0,21 százalékos mínuszban van.

Ez utóbbi jól mutatja, hogy a chiprészvények ismét komoly eladói nyomás alá kerültek, bár az elmúlt percekben Donald Trump amerikai elnök iráni háborúval kapcsolatos megszólalása némileg javíthatta a piaci hangulatot.

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Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX

A BUX-index 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a napot, és továbbra is a 20, 50 és 200 napos mozgóátlaga felett áll, ami egyértelmű emelkedő trendet jelez. A blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter erősödött, egyedül a Mol árfolyama csökkent. A midcap szegmensben is optimista volt a hangulat: a sort a Rába és a Masterplast vezette 3,6, illetve 3,0 százalékos pluszával. A legnagyobb forgalmat az OTP generálta 11,7 milliárd forintos értékben.

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Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX
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Zöldben zárt Európa

Kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot Európa vezető részvényindexei:

  • a brit FTSE 100 index 0,42,
  • a francia CAC 40 index 0,40,
  • a német DAX index pedig 1,04 százalékkal haladta meg a péntek esti zárószintet.

A 600 európai vállalatot tömörítő Stoxx 600 index 0,02 százalékkal került feljebb.

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Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők

Az Nvidia újabb, összességében akár a 750 milliárd dollárt is meghaladó, mesterségesintelligencia-infrastruktúrára vonatkozó megállapodásokon dolgozik, amivel tovább pörgeti befektetési hullámát. A lépések ugyanakkor ismét felerősítették a kritikusok aggodalmait, akik szerint az ilyen ügyletek a körkörös finanszírozás révén mesterségesen fújják fel a keresletet és a vállalati értékeléseket a teljes iparágban - számolt be a Bloomberg.

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Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők
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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!

Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.

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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
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Emelkedésben az USA

A nyitást követően a Dow 1,2, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,8-0,8 százalékos emelkedésben vannak.

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Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete

Aleksandar Vucsics szerb elnök szerint most mutatkozik először reális esély arra, hogy még szeptember vége előtt sikeresen lezáruljon a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének értékesítése - írja a Déli Szemle.

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Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete
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easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU

Az easyJet felvásárlási története kezd egy izgalmas mérkőzésre hasonlítani, amelyen két jól játszó csapat küzdelme helyett egyszer csak a bíró kerül a figyelem középpontjába. Miközben a piaci szereplők elsősorban a lehetséges vevőkre és az üzlet részleteire figyelnének, az Európai Unió a tulajdonosi szabályok tervezett szigorításával magára irányította a reflektorfényt.

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easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU
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A Richter a legjobban teljesítő hazai nagypapír féltávnál

Kitart a kedvező hangulat a hazai tőzsdén a kora délutáni órákban is. A nagypapírok közül a Richter teljesít a legerősebben, mínuszban pedig csak a Mol árfolyama tartózkodik.

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A Richter a legjobban teljesítő hazai nagypapír féltávnál
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Kitart a jó hangulat

A déli órákban továbbra is pozitív a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető index közül a DAX már 1,6, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.

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Nagyobb pluszok Európában

A nyitást követően a német DAX már 1,3, a francia CAC 0,9, az angol FTSE pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.

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Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra

A Mol kivételével az összes hazai blue chipek árfolyama emelkedéssel kezdi a hetet, legjobban az OTP teljesít a nyitást követően.

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Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra
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250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és a ChatGPT atyja

Az Nvidia 250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az OpenAI-jal egy hatalmas adatközpont-projekt keretében – írta a Wall Street Journal.

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250 milliárd dolláros finanszírozási garanciáról tárgyal az Nvidia és a ChatGPT atyja
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Nagy pofont kapott az ismert vakcinagyártó

Az AstraZeneca hétfőn bejelentette, hogy a ritka betegségek kezelésére kifejlesztett Ultomiris nevű gyógyszere sikertelenül szerepelt egy késői fázisú klinikai vizsgálatban. A kudarc újabb csapást jelent a gyógyszergyártónak, és tovább fokozza a vállalat fejlesztési portfóliójával kapcsolatos aggodalmakat.

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Nagy pofont kapott az ismert vakcinagyártó
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Megjelent az Nvidia, azonnal ki is lőtt a cég árfolyama!

Közel 9 százalékkal emelkedett a dél-koreai internet- és felhőszolgáltató óriás, a Naver részvényárfolyama hétfőn, miután a vállalat bejelentette, hogy az Nvidia egymilliárd dollár értékben vásárol az új kibocsátású részvényeiből egy mesterséges intelligencia alapú adatközpont bővítésének finanszírozására.

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Megjelent az Nvidia, azonnal ki is lőtt a cég árfolyama!
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Év végéig dől el a legnagyobb svájci bank sorsa, hatalmas a tét

Jövő hónapban ülnek össze a svájci parlamenti képviselők, hogy megvitassák az UBS-re vonatkozó új tőkekövetelményeket. A kettős cél az adófizetők megvédése egy újabb bankcsődtől, valamint a bank azon félelmének eloszlatása, hogy a szigorítás versenyképtelenné tenné a pénzintézetet - írja a Reuters.

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Év végéig dől el a legnagyobb svájci bank sorsa, hatalmas a tét
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Megjött a fordulat: bezuhant a földgáz ára az amerikai-iráni fegyvernyugvás hírére

Az európai földgáz ára hétfőn több mint 7 százalékkal, megawattóránként 58,5 euró közelébe esett, visszahúzódva a korábban elért négyhavi csúcsról. A csökkenést az amerikai-iráni ellenségeskedés szüneteltetése váltotta ki, ami mérsékelte a súlyosabb ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.

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Megjött a fordulat: bezuhant a földgáz ára az amerikai-iráni fegyvernyugvás hírére
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Meredeken zuhan az olajár!

Az olajárak meredeken estek, miután sajtóértesülések szerint Irán jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is fenntartja a harci cselekmények szüneteltetését - írja a CNBC.

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Meredeken zuhan az olajár!
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Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó

Történelmi első kereskedési napot produkált a kínai memóriachip-gyártó CXMT: a vállalat részvényei a kibocsátási ár többszörösére emelkedtek, aminek köszönhetően piaci értéke egyetlen nap alatt Kína legnagyobb tőzsdei vállalatává emelte a társaságot. A látványos rali ugyanakkor egyre több befektető szerint már a túlértékeltség jeleit mutatja.

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Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó
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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!

Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.

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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
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Kisebb felpattanás a fémeknél

Az iráni események hatására az utóbbi napokban az ezüst és az arany is nagyobb eladói nyomás alá került. A jeelnlegi fegyvernyugvás hatására azonban látni egy felpattanást mindkét fémben. Az arany jelenleg 0,9, az ezüst pedig mintegy 1,8 százalékos pluszban van.

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SILVER_2026-07-27_07-37-43
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Nagy esésben az olajárak

A befektetők pozitívan értékelik, hogy szünetelnek a támadások az USA és Irán között, ennek eremdényeként pedig a Brent árfolyama már 6,2, a WTI jegyzése pedig 6,4 százalékos esésben van hétfő reggel.

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Itt a fordulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,78 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,63 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi pedig 0,6 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,91 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,26 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,84 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,38 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 947,25 0,5% -0,4% 0,2% 8,1% 16,2% 48,2%
S&P 500 7 411,98 0,0% -0,6% 0,7% 8,3% 16,5% 68,0%
Nasdaq 28 128,34 -1,1% -1,6% -3,7% 11,4% 21,1% 86,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 611,15 -2,7% 0,7% -6,6% 28,4% 54,5% 134,5%
Hang Seng 24 963,23 -1,0% 1,6% 6,6% -2,6% -2,7% -8,6%
CSI 300 4 649,19 -1,7% 2,7% -5,9% 0,4% 12,1% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 099 1,4% 1,1% 1,4% 2,5% 3,3% 60,2%
CAC 8 372,28 0,9% 0,4% -0,2% 2,7% 7,1% 27,5%
FTSE 10 736,23 0,9% 1,3% 2,6% 8,1% 17,5% 52,8%
FTSE MIB 51 802,23 0,9% -0,2% 0,3% 15,3% 27,6% 106,2%
IBEX 19 585,4 1,7% 1,9% 1,0% 13,2% 37,4% 124,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 471,09 -0,5% 1,8% 3,3% 29,2% 41,5% 202,1%
ATX 6 455,88 -0,1% 1,4% -0,1% 21,2% 41,4% 87,2%
PX 2 654,46 0,7% 2,7% 3,7% -1,2% 20,5% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 45 380 -1,4% 2,0% 0,2% 29,3% 58,3% 185,9%
Mol 4 474 0,6% 7,4% 21,9% 52,2% 45,6% 88,8%
Richter 11 630 -0,2% -2,9% -3,1% 17,9% 13,1% 44,7%
Magyar Telekom 2 648 1,3% 0,3% -3,1% 47,8% 50,3% 521,6%
Nyersanyagok              
WTI 91,74 -1,4% 10,0% 28,5% 60,2% 36,6% 26,9%
Brent 100,73 0,0% 14,4% 36,5% 65,5% 45,5% 35,7%
Arany 4 075,96 0,6% 1,8% 1,9% -5,8% 20,9% 126,6%
Devizák              
EURHUF 360,8800 -1,2% -0,4% 1,2% -6,0% -9,3% 0,1%
USDHUF 317,1457 -1,2% 0,1% 0,9% -3,0% -6,2% 3,5%
GBPHUF 423,1050 -0,8% -0,9% 2,7% -4,0% -7,4% 0,6%
EURUSD 1,1379 0,1% -0,5% 0,3% -3,1% -3,3% -3,3%
USDJPY 163,9200 0,0% 0,9% 1,3% 4,6% 11,7% 48,2%
GBPUSD 1,3328 0,1% -0,9% 1,4% -0,9% -1,6% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 086,59 -1,5% 0,3% 5,1% -27,8% -45,8% 90,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,68 -0,3% 3,0% 6,4% 12,4% 6,1% 264,5%
10 éves német állampapírhozam 3,15 -1,4% 1,7% 9,5% 9,9% 18,5% -786,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,68 0,0% 2,8% 9,7% -17,4% -20,0% 99,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: PeterZelei

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