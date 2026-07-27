Emelkedtek az európai tőzsdék, nyomás alatt a chiprészvények

A hírre meredeken esik az olajár és már láthattunk egy felpattanást Ázsiában, de Európában is nagyobb emelkedéssel kezdődött a hét. Az amerikai tőzsdék is felfelé kezdték a kereskedést, a lendület azonban hamar elfogyott, ezúttal is a technológiai papírok kerültek erősebb nyomás alá.
Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországban hétfőn megérkezett az IFO gazdasági hangulatindex friss adata, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról közöltek statisztikát.
Nem tud szépíteni Amerika
A Dow Jones index napi nyeresége 0,23 százalékra olvadt az elmúlt órában, miközben az S&P 500 index már 0,21, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos mínuszban van péntek estéhez képest.
Megszólaltak a szakértők: ismét jöhet az emelkedés az amerikai tőzsdéken
A JPMorgan Chase elemzői szerint a bank egyik saját mutatója olyan vételi jelzést adott, amely a múltban jellemzően az S&P 500 index emelkedését vetítette előre - tudósított a Bloomberg.
Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.
Meglépte az amerikai tőzsde: szinte éjjel-nappal lehet már kereskedni a legnépszerűbb részvényekkel
A CME Group új eszközzel bővítette a részvénypiaci kereskedési lehetőségeket, miután hétfőn elindította a készpénzes elszámolású, egyedi részvényekre szóló határidős ügyletek kereskedését, amely gyakorlatilag napi 24 órában elérhető. Az új termékek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy tőkeáttételes vételi vagy eladási pozíciókat vegyenek fel a nap szinte bármely szakában - tudósított a CNBC.
Teljes a káosz: mindenre fel kell készülni, Trump szerint rengeteg fegyverük van
Az Al-Dzsazíra tudósítása részletesen beszámolt a Közel-Keleten zajló fordulatokról, amit Donald Trump amerikai elnök is kommentált.
Felemásan állnak az amerikai indexek
Egyedül a Dow Jones index tudott emelkedni péntek estéhez képest a három vezető amerikai részvényindex közül (+0,35 százalék),
- az S&P 500 index 0,03,
- a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq pedig 0,21 százalékos mínuszban van.
Ez utóbbi jól mutatja, hogy a chiprészvények ismét komoly eladói nyomás alá kerültek, bár az elmúlt percekben Donald Trump amerikai elnök iráni háborúval kapcsolatos megszólalása némileg javíthatta a piaci hangulatot.
Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX
A BUX-index 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a napot, és továbbra is a 20, 50 és 200 napos mozgóátlaga felett áll, ami egyértelmű emelkedő trendet jelez. A blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter erősödött, egyedül a Mol árfolyama csökkent. A midcap szegmensben is optimista volt a hangulat: a sort a Rába és a Masterplast vezette 3,6, illetve 3,0 százalékos pluszával. A legnagyobb forgalmat az OTP generálta 11,7 milliárd forintos értékben.
Zöldben zárt Európa
Kivétel nélkül emelkedéssel zárták a napot Európa vezető részvényindexei:
- a brit FTSE 100 index 0,42,
- a francia CAC 40 index 0,40,
- a német DAX index pedig 1,04 százalékkal haladta meg a péntek esti zárószintet.
A 600 európai vállalatot tömörítő Stoxx 600 index 0,02 százalékkal került feljebb.
Veszélyes spirálba rántja a világot az amerikai chipóriás? Kongatják a vészharangot az elemzők
Az Nvidia újabb, összességében akár a 750 milliárd dollárt is meghaladó, mesterségesintelligencia-infrastruktúrára vonatkozó megállapodásokon dolgozik, amivel tovább pörgeti befektetési hullámát. A lépések ugyanakkor ismét felerősítették a kritikusok aggodalmait, akik szerint az ilyen ügyletek a körkörös finanszírozás révén mesterségesen fújják fel a keresletet és a vállalati értékeléseket a teljes iparágban - számolt be a Bloomberg.
Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.
Emelkedésben az USA
A nyitást követően a Dow 1,2, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,8-0,8 százalékos emelkedésben vannak.
Nagy bejelentést tett a szerb elnök - közel lehet a Mol régóta várt üzlete
Aleksandar Vucsics szerb elnök szerint most mutatkozik először reális esély arra, hogy még szeptember vége előtt sikeresen lezáruljon a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz részesedésének értékesítése - írja a Déli Szemle.
easyJet-felvásárlás: nem kér a modern strómanokból az EU
Az easyJet felvásárlási története kezd egy izgalmas mérkőzésre hasonlítani, amelyen két jól játszó csapat küzdelme helyett egyszer csak a bíró kerül a figyelem középpontjába. Miközben a piaci szereplők elsősorban a lehetséges vevőkre és az üzlet részleteire figyelnének, az Európai Unió a tulajdonosi szabályok tervezett szigorításával magára irányította a reflektorfényt.
A Richter a legjobban teljesítő hazai nagypapír féltávnál
Kitart a kedvező hangulat a hazai tőzsdén a kora délutáni órákban is. A nagypapírok közül a Richter teljesít a legerősebben, mínuszban pedig csak a Mol árfolyama tartózkodik.
Kitart a jó hangulat
A déli órákban továbbra is pozitív a hangulat az európai tőzsdéken. A vezető index közül a DAX már 1,6, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.
Nagyobb pluszok Európában
A nyitást követően a német DAX már 1,3, a francia CAC 0,9, az angol FTSE pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.
Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra
A Mol kivételével az összes hazai blue chipek árfolyama emelkedéssel kezdi a hetet, legjobban az OTP teljesít a nyitást követően.
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Az európai földgáz ára hétfőn több mint 7 százalékkal, megawattóránként 58,5 euró közelébe esett, visszahúzódva a korábban elért négyhavi csúcsról. A csökkenést az amerikai-iráni ellenségeskedés szüneteltetése váltotta ki, ami mérsékelte a súlyosabb ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmakat.
Meredeken zuhan az olajár!
Az olajárak meredeken estek, miután sajtóértesülések szerint Irán jelezte, hogy felfüggeszti a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is fenntartja a harci cselekmények szüneteltetését - írja a CNBC.
Több mint 500 százalékos emelkedéssel debütált a tőzsdén a chipgyártó
Történelmi első kereskedési napot produkált a kínai memóriachip-gyártó CXMT: a vállalat részvényei a kibocsátási ár többszörösére emelkedtek, aminek köszönhetően piaci értéke egyetlen nap alatt Kína legnagyobb tőzsdei vállalatává emelte a társaságot. A látványos rali ugyanakkor egyre több befektető szerint már a túlértékeltség jeleit mutatja.
70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.
Kisebb felpattanás a fémeknél
Az iráni események hatására az utóbbi napokban az ezüst és az arany is nagyobb eladói nyomás alá került. A jeelnlegi fegyvernyugvás hatására azonban látni egy felpattanást mindkét fémben. Az arany jelenleg 0,9, az ezüst pedig mintegy 1,8 százalékos pluszban van.
Nagy esésben az olajárak
A befektetők pozitívan értékelik, hogy szünetelnek a támadások az USA és Irán között, ennek eremdényeként pedig a Brent árfolyama már 6,2, a WTI jegyzése pedig 6,4 százalékos esésben van hétfő reggel.
Itt a fordulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,78 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,63 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi pedig 0,6 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,91 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,26 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,84 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,38 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 947,25
|0,5%
|-0,4%
|0,2%
|8,1%
|16,2%
|48,2%
|S&P 500
|7 411,98
|0,0%
|-0,6%
|0,7%
|8,3%
|16,5%
|68,0%
|Nasdaq
|28 128,34
|-1,1%
|-1,6%
|-3,7%
|11,4%
|21,1%
|86,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 611,15
|-2,7%
|0,7%
|-6,6%
|28,4%
|54,5%
|134,5%
|Hang Seng
|24 963,23
|-1,0%
|1,6%
|6,6%
|-2,6%
|-2,7%
|-8,6%
|CSI 300
|4 649,19
|-1,7%
|2,7%
|-5,9%
|0,4%
|12,1%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 099
|1,4%
|1,1%
|1,4%
|2,5%
|3,3%
|60,2%
|CAC
|8 372,28
|0,9%
|0,4%
|-0,2%
|2,7%
|7,1%
|27,5%
|FTSE
|10 736,23
|0,9%
|1,3%
|2,6%
|8,1%
|17,5%
|52,8%
|FTSE MIB
|51 802,23
|0,9%
|-0,2%
|0,3%
|15,3%
|27,6%
|106,2%
|IBEX
|19 585,4
|1,7%
|1,9%
|1,0%
|13,2%
|37,4%
|124,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 471,09
|-0,5%
|1,8%
|3,3%
|29,2%
|41,5%
|202,1%
|ATX
|6 455,88
|-0,1%
|1,4%
|-0,1%
|21,2%
|41,4%
|87,2%
|PX
|2 654,46
|0,7%
|2,7%
|3,7%
|-1,2%
|20,5%
|123,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 380
|-1,4%
|2,0%
|0,2%
|29,3%
|58,3%
|185,9%
|Mol
|4 474
|0,6%
|7,4%
|21,9%
|52,2%
|45,6%
|88,8%
|Richter
|11 630
|-0,2%
|-2,9%
|-3,1%
|17,9%
|13,1%
|44,7%
|Magyar Telekom
|2 648
|1,3%
|0,3%
|-3,1%
|47,8%
|50,3%
|521,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,74
|-1,4%
|10,0%
|28,5%
|60,2%
|36,6%
|26,9%
|Brent
|100,73
|0,0%
|14,4%
|36,5%
|65,5%
|45,5%
|35,7%
|Arany
|4 075,96
|0,6%
|1,8%
|1,9%
|-5,8%
|20,9%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|360,8800
|-1,2%
|-0,4%
|1,2%
|-6,0%
|-9,3%
|0,1%
|USDHUF
|317,1457
|-1,2%
|0,1%
|0,9%
|-3,0%
|-6,2%
|3,5%
|GBPHUF
|423,1050
|-0,8%
|-0,9%
|2,7%
|-4,0%
|-7,4%
|0,6%
|EURUSD
|1,1379
|0,1%
|-0,5%
|0,3%
|-3,1%
|-3,3%
|-3,3%
|USDJPY
|163,9200
|0,0%
|0,9%
|1,3%
|4,6%
|11,7%
|48,2%
|GBPUSD
|1,3328
|0,1%
|-0,9%
|1,4%
|-0,9%
|-1,6%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 086,59
|-1,5%
|0,3%
|5,1%
|-27,8%
|-45,8%
|90,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,68
|-0,3%
|3,0%
|6,4%
|12,4%
|6,1%
|264,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,15
|-1,4%
|1,7%
|9,5%
|9,9%
|18,5%
|-786,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,68
|0,0%
|2,8%
|9,7%
|-17,4%
|-20,0%
|99,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: PeterZelei
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