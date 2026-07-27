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Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra
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Így reagált a magyar tőzsde az iráni fegyvernyugvásra

Portfolio
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A Mol kivételével az összes hazai blue chipek árfolyama emelkedéssel kezdi a hetet, legjobban az OTP teljesít a nyitást követően.

Iránykereséssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX 143 464 ponton, tehát előző napi záróértéke közelében áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 1,6 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 1,2 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékot emelkedett.

Míg a Mol árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a BIF teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a MBH JZB indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma a Mol és az OTP, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: ismagilov

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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