Ingyenes pályázat: már csak egy hétig lehet jelentkezni a Green Awards elismerésekre

A hazai vállalatok, piaci szereplők, szervezetek, intézmények különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, beruházását, társadalmi ügyét szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén 7 kategóriában díjazzuk az elmúlt egy év fenntarthatósági teljesítményét.
A jelentkezés idés is ingyenes.
- Az Év Zöld Nagyvállalata
- Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
- Az Év Zöld Kkv-ja
- Az Év Zöld Innovációja
- Az Év Zöld Beruházása
- Az Év Jó Ügye
- Az Év Zöld Példaképe
A díjra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek jelentkezését várjuk, akik olyan fenntarthatósági projektet, cselekvéseket tudnak felmutatni az elmúlt évben, ami a jövő generációjának az életét, környezetét teheti jobbá. A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, programjával, szakértőjével. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.
A nagyvállalatoknak szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám, a Zöld Nagyvállalat, a Zöld Ipari Nagyvállalat, valamint a Zöld Kkv kategóriákban pedig az adott gazdasági társaság elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeit értékeljük.
A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el. A jelentkezés díjmentes.
A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.
Az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.
Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.
Az Év Zöld Példaképe jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.
A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.
A névadó Green Cloud, a kategória támogató OTP, és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.
A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2026. SZEPTEMBER 8-áN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.
A pályázat részletes leírása itt található, a jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával), valamint a korábbi években jelentkező vállalatok pályázatait is várjuk (kivéve ugyanazon kategória tavalyi nyertesét) az elmúlt egy év programjainak, eredményeinek részletezésével.
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