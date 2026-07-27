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Itt a várva várt fordulat: zuhan az olajár, emelkednek a tőzsdék!
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Itt a várva várt fordulat: zuhan az olajár, emelkednek a tőzsdék!

Portfolio
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Jó hangulatban indul a hét a piacokon, miután az elmúlt órákban nem támadta tovább egymást az Egyesült Államok és Irán. A hírre meredeken esik az olajár és már láthattunk egy felpattanást Ázsiában, de Európában is nagyobb emelkedéssel kezdődhet a hét.  

Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországban hétfőn érkezik az IFO gazdasági hangulatindex friss adata, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról közölnek statisztikát.
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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!

Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.

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70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
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Kisebb felpattanás a fémeknél

Az iráni események hatására az utóbbi napokban az ezüst és az arany is nagyobb eladói nyomás alá került. A jeelnlegi fegyvernyugvás hatására azonban látni egy felpattanást mindkét fémben. Az arany jelenleg 0,9, az ezüst pedig mintegy 1,8 százalékos pluszban van.

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Nagy esésben az olajárak

A befektetők pozitívan értékelik, hogy szünetelnek a támadások az USA és Irán között, ennek eremdényeként pedig a Brent árfolyama már 6,2, a WTI jegyzése pedig 6,4 százalékos esésben van hétfő reggel.

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Itt a fordulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,78 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,63 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi pedig 0,6 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,91 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,26 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,84 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,38 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 947,25 0,5% -0,4% 0,2% 8,1% 16,2% 48,2%
S&P 500 7 411,98 0,0% -0,6% 0,7% 8,3% 16,5% 68,0%
Nasdaq 28 128,34 -1,1% -1,6% -3,7% 11,4% 21,1% 86,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 611,15 -2,7% 0,7% -6,6% 28,4% 54,5% 134,5%
Hang Seng 24 963,23 -1,0% 1,6% 6,6% -2,6% -2,7% -8,6%
CSI 300 4 649,19 -1,7% 2,7% -5,9% 0,4% 12,1% -8,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 099 1,4% 1,1% 1,4% 2,5% 3,3% 60,2%
CAC 8 372,28 0,9% 0,4% -0,2% 2,7% 7,1% 27,5%
FTSE 10 736,23 0,9% 1,3% 2,6% 8,1% 17,5% 52,8%
FTSE MIB 51 802,23 0,9% -0,2% 0,3% 15,3% 27,6% 106,2%
IBEX 19 585,4 1,7% 1,9% 1,0% 13,2% 37,4% 124,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 471,09 -0,5% 1,8% 3,3% 29,2% 41,5% 202,1%
ATX 6 455,88 -0,1% 1,4% -0,1% 21,2% 41,4% 87,2%
PX 2 654,46 0,7% 2,7% 3,7% -1,2% 20,5% 123,0%
Magyar blue chipek              
OTP 45 380 -1,4% 2,0% 0,2% 29,3% 58,3% 185,9%
Mol 4 474 0,6% 7,4% 21,9% 52,2% 45,6% 88,8%
Richter 11 630 -0,2% -2,9% -3,1% 17,9% 13,1% 44,7%
Magyar Telekom 2 648 1,3% 0,3% -3,1% 47,8% 50,3% 521,6%
Nyersanyagok              
WTI 91,74 -1,4% 10,0% 28,5% 60,2% 36,6% 26,9%
Brent 100,73 0,0% 14,4% 36,5% 65,5% 45,5% 35,7%
Arany 4 075,96 0,6% 1,8% 1,9% -5,8% 20,9% 126,6%
Devizák              
EURHUF 360,8800 -1,2% -0,4% 1,2% -6,0% -9,3% 0,1%
USDHUF 317,1457 -1,2% 0,1% 0,9% -3,0% -6,2% 3,5%
GBPHUF 423,1050 -0,8% -0,9% 2,7% -4,0% -7,4% 0,6%
EURUSD 1,1379 0,1% -0,5% 0,3% -3,1% -3,3% -3,3%
USDJPY 163,9200 0,0% 0,9% 1,3% 4,6% 11,7% 48,2%
GBPUSD 1,3328 0,1% -0,9% 1,4% -0,9% -1,6% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 086,59 -1,5% 0,3% 5,1% -27,8% -45,8% 90,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,68 -0,3% 3,0% 6,4% 12,4% 6,1% 264,5%
10 éves német állampapírhozam 3,15 -1,4% 1,7% 9,5% 9,9% 18,5% -786,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,68 0,0% 2,8% 9,7% -17,4% -20,0% 99,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: PeterZelei

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