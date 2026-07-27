Itt a várva várt fordulat: zuhan az olajár, emelkednek a tőzsdék!

Ami a gazdasági eseményeket illeti, Németországban hétfőn érkezik az IFO gazdasági hangulatindex friss adata, míg Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományáról közölnek statisztikát.
70 százalékkal többet érhet ez a részvény - Most készül a nagy fordulat!
Az utóbbi napokban éles fordulat kezdett el körvonalazódni az egyik legnépszerűbb részvényben, és már meg is jelentek az első vételi jelek. Ráadásul közel 70 százalékos emelkedés is jöhet most ebben a papírban.
Kisebb felpattanás a fémeknél
Az iráni események hatására az utóbbi napokban az ezüst és az arany is nagyobb eladói nyomás alá került. A jeelnlegi fegyvernyugvás hatására azonban látni egy felpattanást mindkét fémben. Az arany jelenleg 0,9, az ezüst pedig mintegy 1,8 százalékos pluszban van.
Nagy esésben az olajárak
A befektetők pozitívan értékelik, hogy szünetelnek a támadások az USA és Irán között, ennek eremdényeként pedig a Brent árfolyama már 6,2, a WTI jegyzése pedig 6,4 százalékos esésben van hétfő reggel.
Itt a fordulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,78 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,63 százalékkal került lejjebb. A dél-koreai Kospi pedig 0,6 százalékos pluszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,37 százalékot emelkedhet, a CAC 0,91 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,26 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,84 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,38 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 65,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 947,25
|0,5%
|-0,4%
|0,2%
|8,1%
|16,2%
|48,2%
|S&P 500
|7 411,98
|0,0%
|-0,6%
|0,7%
|8,3%
|16,5%
|68,0%
|Nasdaq
|28 128,34
|-1,1%
|-1,6%
|-3,7%
|11,4%
|21,1%
|86,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 611,15
|-2,7%
|0,7%
|-6,6%
|28,4%
|54,5%
|134,5%
|Hang Seng
|24 963,23
|-1,0%
|1,6%
|6,6%
|-2,6%
|-2,7%
|-8,6%
|CSI 300
|4 649,19
|-1,7%
|2,7%
|-5,9%
|0,4%
|12,1%
|-8,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 099
|1,4%
|1,1%
|1,4%
|2,5%
|3,3%
|60,2%
|CAC
|8 372,28
|0,9%
|0,4%
|-0,2%
|2,7%
|7,1%
|27,5%
|FTSE
|10 736,23
|0,9%
|1,3%
|2,6%
|8,1%
|17,5%
|52,8%
|FTSE MIB
|51 802,23
|0,9%
|-0,2%
|0,3%
|15,3%
|27,6%
|106,2%
|IBEX
|19 585,4
|1,7%
|1,9%
|1,0%
|13,2%
|37,4%
|124,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 471,09
|-0,5%
|1,8%
|3,3%
|29,2%
|41,5%
|202,1%
|ATX
|6 455,88
|-0,1%
|1,4%
|-0,1%
|21,2%
|41,4%
|87,2%
|PX
|2 654,46
|0,7%
|2,7%
|3,7%
|-1,2%
|20,5%
|123,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 380
|-1,4%
|2,0%
|0,2%
|29,3%
|58,3%
|185,9%
|Mol
|4 474
|0,6%
|7,4%
|21,9%
|52,2%
|45,6%
|88,8%
|Richter
|11 630
|-0,2%
|-2,9%
|-3,1%
|17,9%
|13,1%
|44,7%
|Magyar Telekom
|2 648
|1,3%
|0,3%
|-3,1%
|47,8%
|50,3%
|521,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,74
|-1,4%
|10,0%
|28,5%
|60,2%
|36,6%
|26,9%
|Brent
|100,73
|0,0%
|14,4%
|36,5%
|65,5%
|45,5%
|35,7%
|Arany
|4 075,96
|0,6%
|1,8%
|1,9%
|-5,8%
|20,9%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|360,8800
|-1,2%
|-0,4%
|1,2%
|-6,0%
|-9,3%
|0,1%
|USDHUF
|317,1457
|-1,2%
|0,1%
|0,9%
|-3,0%
|-6,2%
|3,5%
|GBPHUF
|423,1050
|-0,8%
|-0,9%
|2,7%
|-4,0%
|-7,4%
|0,6%
|EURUSD
|1,1379
|0,1%
|-0,5%
|0,3%
|-3,1%
|-3,3%
|-3,3%
|USDJPY
|163,9200
|0,0%
|0,9%
|1,3%
|4,6%
|11,7%
|48,2%
|GBPUSD
|1,3328
|0,1%
|-0,9%
|1,4%
|-0,9%
|-1,6%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 086,59
|-1,5%
|0,3%
|5,1%
|-27,8%
|-45,8%
|90,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,68
|-0,3%
|3,0%
|6,4%
|12,4%
|6,1%
|264,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,15
|-1,4%
|1,7%
|9,5%
|9,9%
|18,5%
|-786,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,68
|0,0%
|2,8%
|9,7%
|-17,4%
|-20,0%
|99,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: PeterZelei
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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