Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX

Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot a múlt pénteki záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát
a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Alapvetően jó volt a hangulat ma a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél is,
a Rába és a Masterplast vezette a sort 3,6 illetve 3,0 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Gránit Bank állt 2,1 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.
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