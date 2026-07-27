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Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX
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Kitartott a jó hangulat a magyar tőzsdén, zöldben zárt a BUX

Portfolio
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A BUX-index 0,7 százalékos emelkedéssel zárta a napot, és továbbra is a 20, 50 és 200 napos mozgóátlaga felett áll, ami egyértelmű emelkedő trendet jelez. A blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter erősödött, egyedül a Mol árfolyama csökkent. A midcap szegmensben is optimista volt a hangulat: a sort a Rába és a Masterplast vezette 3,6, illetve 3,0 százalékos pluszával. A legnagyobb forgalmat az OTP generálta 11,7 milliárd forintos értékben.

Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot a múlt pénteki záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó volt a hangulat ma a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél is,

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a Rába és a Masterplast vezette a sort 3,6 illetve 3,0 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Gránit Bank állt 2,1 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Javier Ghersi Todos los derechos reservados.

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