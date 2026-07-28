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14 milliárd dolláros gigaüzletet jelentett be a Meta Platforms
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14 milliárd dolláros gigaüzletet jelentett be a Meta Platforms

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A Meta Platforms és a BlackRock vagyonkezelő kedden közös vállalatot alapított egy adatközpont-park fejlesztésére és üzemeltetésére a texasi El Pasóban.
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A Meta Platforms és a BlackRock kedden közös vállalat létrehozását jelentette be egy texasi, El Pasóban épülő adatközpont-park fejlesztésére és üzemeltetésére.

A mintegy 14 milliárd dolláros beruházás jól mutatja, hogy a közösségimédia-óriás óriási erőforrásokat mozgósít a mesterséges intelligenciához szükséges infrastruktúra kiépítésére.

Az együttműködés keretében a két vállalat közösen finanszírozza és üzemelteti majd a nagyszabású létesítményt, amely a Meta folyamatosan növekvő számításikapacitás-igényét hivatott kiszolgálni.

A megállapodás egyúttal jól mutatja, hogy az olyan meghatározó pénzügyi szereplők, mint a BlackRock, mind aktívabban vesznek részt a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó adatközponti beruházásokban.

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Forrás: Reuters

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