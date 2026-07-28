Beállt a sorban a Mercedes-Benz, nincs vége az európai autóipar szenvedésének

A költségcsökkentéseknek, valamint a furgon- és a finanszírozási üzletág erős teljesítményének köszönhetően nőtt a Mercedes-Benz üzemi eredménye a második negyedévben. A személyautó-üzlet jövedelmezősége ugyanakkor tovább romlott, Kínában pedig 30 százalékkal zuhantak az eladások, ezért a menedzsment visszavágta az idei volumen- és árbevételi várakozását. A Mercedes-Benz nincs egyedül, az elmúlt hetekben a BMW és a Volkswagen is csökkentette az idei évre szóló előrejelzését.

A Mercedes a negyedévben 417 765 személyautót értékesített, 8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Kínában 30 százalékkal zuhantak az eladások az erős helyi verseny, a visszafogott fogyasztói kereslet és a modellváltások miatt. Európában ezzel szemben 4, az Egyesült Államokban 10 százalékkal nőtt az értékesítés. Kínát nem számítva a globális eladások 2 százalékkal emelkedtek.

Kedvező fejlemény volt a tisztán elektromos modellek előretörése, ezekből 52 852 darabot adott el a Mercedes, 51 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A plug-in hibridek értékesítése ugyanakkor 41 százalékkal visszaesett, így az összes elektrifikált modell eladása 7 százalékkal csökkent.

Az eladások csökkenésével párhuzamosan a Mercedes-Benz 32,1 milliárd eurós árbevételt ért el a második negyedévben, 3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A csoport üzemi eredménye ennek ellenére 22 százalékkal, 1,55 milliárd euróra nőtt, az egyszeri tételektől megtisztított EBIT pedig 16 százalékkal, 2,3 milliárd euróra emelkedett. A nettó eredmény 13 százalékkal 1,09 milliárd euróra javult.

A Visible Alpha konszenzusa szerint az elemzők 1,6 milliárd eurós csoportszintű EBIT-et vártak, így a Mercedes hajszállal elmaradt az elemzői előrejelzéstől.

A csoportszintű javulás mögött komoly eltérések húzódtak meg. A személyautó-üzletág árbevétele 5 százalékkal, 23 milliárd euróra csökkent, a kiigazított EBIT pedig 26 százalékkal, 909 millió euróra esett. Az üzletág jelentett EBIT-je mindössze 49 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 783 millió euróval - ebben jelentős szerepet játszottak a kínai érdekeltségekhez kapcsolódó leírások és értékelési veszteségek.

A gyenge személyautó-üzletágat a többi szegmens ellensúlyozta. A furgonüzletág korrigált EBIT-je 3 százalékkal, 454 millió euróra nőtt, miközben a korrigált EBIT-marzs 10,2 százalékot ért el. A finanszírozási üzletág még erősebben teljesített, a kiigazított EBIT 70 százalékkal, 492 millió euróra ugrott, főként a magasabb kamatmarzsoknak és az alacsonyabb költségeknek köszönhetően.

A csoport eredményét az Athlon Group tervezett értékesítéshez kapcsolódó 131 millió eurós egyszeri nyereség is javította. Emellett folytatódott a költségek lefaragása, az általános igazgatási kiadások 14, a kutatás-fejlesztési ráfordítások 12 százalékkal csökkentek, a személyautó-üzletág értékesítési költsége pedig 7 százalékkal mérséklődött. A Mercedes közlése szerint a fix költségeket 2019 óta mintegy 25 százalékkal szorították le, júniusban pedig újabb termelékenységi intézkedéseket indítottak, különös tekintettel a németországi üzemekre.

A készpénztermelés már kevésbé alakult kedvezően. Az ipari szabad cash flow 41 százalékkal, 1,1 milliárd euróra csökkent, a kiigazított szabad cash flow pedig 35 százalékkal, 1,28 milliárd euróra esett.

Ami az előrejelzést illeti,

A kínai piac romlása miatt a Mercedes már arra számít, hogy a személyautó-eladások és a csoport árbevétele is kissé elmarad a tavalyi szinttől.

A korábbi prognózis még stagnálással számolt. A jövedelmezőségi célok ugyanakkor nem változtak, a menedzsment továbbra is jelentősen magasabb csoportszintű EBIT-et vár 2026-ra, a személyautó-üzletág korrigált marzsát pedig 3 és 5 százalék közé teszi. Az elektrifikált autók várható értékesítési arányát 21–23 százalékról 23–25 százalékra emelték, a finanszírozási üzletág idei sajáttőke-arányos megtérülési célját pedig 10–12 százalékról 12–14 százalékra javították.

A Mercedes nincs egyedül az óvatosabb prognózissal. A BMW júniusban 4–6 százalékról 1–3 százalékra vágta vissza autóipari üzletágának marzsaira vonatkozó idei várakozását, és stagnálás helyett már az értékesítés enyhe csökkenésére számít. A Volkswagen pedig a korábban várt legfeljebb 3 százalékos árbevétel-növekedés helyett már akár 3 százalékos visszaesést sem zár ki. A visszavágások mögött mindenütt hasonló tényezők állnak:

a kínai kereslet gyengülése, a helyi gyártók egyre erősebb versenye, valamint a vámok és a geopolitikai feszültségek költségnövelő hatása.

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