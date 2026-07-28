Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?

Úgy tűnik, hogy felemás napot zárhatnak végül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek, az Nvidia minimális drágulásban van, az Intel viszont még mindig több mint 5%-os zuhanást mutat, az AMD pedig 7,4%-kal esik. A Micron árfolyama 8,1%-kal, a Seagete pedig 8,5%-kal szakadt be. Szenved a Western Digital is, a Sandisk pedig 13%-kal ér kevesebbet, mint tegnap. Vagyis a javuló hangulat ellenére úgy tűnik, hogy

a befektetők továbbra is pesszimisták a technológiai szektor kilátásait illetően, túlzónak tartják a mesterséges intelligenciára fordított forrásokat és kétségesnek azok megtérülését.