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Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?
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Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?

Portfolio
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A dél-koreai Kospi index ma 11 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában sokáig kifejezetten pozitív volt a hangulat, délután viszont elbizonytalanodtak a befektetők. Amerikában tovább folytatódik a chiprészvények vesszőfutása, többek között a Micron, a SanDisk, az Amkor, a Dell és az Intel is komoly mélyrepülésben van.

A következő napokban jönnek a Big Tech cégek gyorsjelentései, ezekre várnak most elsősorban a befektetők - a chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.
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A Nasdaq mínuszban zárt

Végül a Nasdaq index 0,2%-os gyengüléssel fejezte be a kereskedést, az S&P-500 viszont 0,2%-os, a Dow pedig 1 százalékos emelkedést mutatott.

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Az AI-papírok tovább szenvednek

Úgy tűnik, hogy felemás napot zárhatnak végül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek, az Nvidia minimális drágulásban van, az Intel viszont még mindig több mint 5%-os zuhanást mutat, az AMD pedig 7,4%-kal esik. A Micron árfolyama 8,1%-kal, a Seagete pedig 8,5%-kal szakadt be. Szenved a Western Digital is, a Sandisk pedig 13%-kal ér kevesebbet, mint tegnap. Vagyis a javuló hangulat ellenére úgy tűnik, hogy

a befektetők továbbra is pesszimisták a technológiai szektor kilátásait illetően, túlzónak tartják a mesterséges intelligenciára fordított forrásokat és kétségesnek azok megtérülését.

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Már pluszban Amerika

Az utolsó egy órára fordulva már kivétel nélkül pluszban állnak a Wall Street vezető indexei, bár a Nasdaq továbbra is csak néhány pontos emelkedést mutat. Az S&P-500 viszont 0,4%-kal, a Dow Jones pedig 1,1%-kal áll hétfői záróértéke felett.

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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!

Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.

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Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
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Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová

Az amerikai biztosítótársaságok részvényeinek keddi meredek emelkedése rekordszintre emelte az ágazati indexet kedden, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak a piac defenzív szegmensei felé terelték a befektetőket - írta a Bloomberg.

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Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová
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Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?

Omán az öbölmenti országok támogatásával kidolgozott javaslatot terjesztett Irán elé a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezésére – értesült a Reuters egy öbölbeli forrástól és egy nyugati diplomatától. A tervezet szerint a szoros használatáért önkéntes hozzájárulást fizetnének a hajók, ami enyhíthetné az amerikai–izraeli háború miatt megbénult tengeri kereskedelmet. Egy magas rangú iráni forrás közlése szerint Teherán egyelőre nem reagált az ománi kezdeményezésre.

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Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?
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A Wall Street lassan kizöldül

Közben Amerikában egyre jobb a hangulat, a technológiai szektort tömörítő Nasdaq index már csak 0,1%-os mínuszban van, miközben az S&P-500 már 0,3%-ot, a Dow Jones pedig 1,1%ot javított.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Újabb ugrás: másodikként az Apple a globális elitkulbban

Az Apple piaci kapitalizációja kedden rövid időre elérte az 5000 milliárd dolláros szintet, amivel a technológiai óriás a történelemben másodikként lépte át ezt a bűvös határt. A vállalat mindössze egy évvel azután érte el ezt a mérföldkövet, hogy 2025 októberében átlépte a 4000 milliárd dolláros értéket - számolt be a Yahoo.

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Újabb ugrás: másodikként az Apple a globális elitkulbban
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Nem voltak nagy elmozdulások a magyar tőzsdén

Kisebb kilengések mellett alakult a mai kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX index végül 0,1 százalékot esett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Van hova menekülni

A hagyományosan defenzívnek számító fogyasztási szektorokban vannak most például jó menedékek az amerikai tőzsdéken: a Walmart, a Philip Morris, a Coca Cola és a McDonald's is jól teljesít.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

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Nem néznek ki jól a chipgyártók

Egyre nagyobb esésben van a PHLX Semiconductor Sector Index, a legnagyobb amerikai félvezetőipari vállalatokat tömörítő részvényindex már 5,4 százalékos mínuszban van.

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Vegyes nyitás Amerikában, szétverik a sztárokat

Komoly kilengésekkel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 1,2 százalékos eséssel kezdett, ami a dél-koreai lejtmenetet követően nem annyira meglepő fejlemény. Az összességében kedvező negyedéves gyorsjelentések hatására eközben a Dow 0,7 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig egyelőre keresi az irányt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A félvezetőipari részvényekben kibontakozó eladási hullám tehát ma is nyomás alá helyezi a technológiai papírok által dominált Nasdaq-indexet. A piaci feszültséget tovább fokozza a bizonytalanság az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft héten érkező gyorsjelentései előtt. A chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.

A Micron 10 százalékos eséssel kezdi a napot, a SanDisk 12 százalékot zuhant, az Amkor 23, a Dell 13 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

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Már mínuszban a BUX

Az elmúlt percekben markáns hangulatromlást láthattunk az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem képez kivételt: a BUX jelenleg 0,3 százalékos mínuszban van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Több ezer fős létszámleépítést jelentett be dolgozóinak a Visa

Mintegy 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa, miután a vállalat vezérigazgatója, Ryan McInerney a hatékonyság növelését tűzte ki célul a fizetési szolgáltatások egyre élesedő piaci versenyében - közölte a Bloomberg. A nyitás előtti kereskedésben 1,4% körüli emelkedést mutat a kártyatársaság árfolyama.

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Több ezer fős létszámleépítést jelentett be dolgozóinak a Visa
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Itt a nagy dobás: hamarosan 6000 forint alatt lehet majd iPhone-hoz jutni

Az Apple keddi bejelentése szerint az amerikai vásárlók hamarosan akár kétéves futamidőre bérelhetnek iPhone-t, a havi díjak pedig 17,99 dollártól indulnak (5711 forint). Az Upgrade nevű konstrukció a halasztott fizetési szolgáltatásokat kínáló Klarnával együttműködésben indul el, és az Apple fizikai üzleteiben, valamint az online áruházban egyaránt elérhető lesz - írta a CNBC.

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Itt a nagy dobás: hamarosan 6000 forint alatt lehet majd iPhone-hoz jutni
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Az új elnöki különgép miatt úszik a veszteségben a Boeing

A vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet a Boeing, ami elsősorban a régóta húzódó Air Force One programnak tudható be. A repülőgépgyártó ugyanakkor több üzletágában is növelni tudta a bevételeit, ráadásul a szabad cash flow-ja is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat - számolt be a CNBC.

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Az új elnöki különgép miatt úszik a veszteségben a Boeing
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Üdítő számokat közölt a Coca-Cola

A Coca-Cola a vártnál kedvezőbb negyedéves eredményekről számolt be, és az italok iránti erős keresletnek köszönhetően megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését, aminek hatására a vállalat részvényei több mint 2 százalékkal drágultak a piacnyitás előtti kereskedésben - jelentette a CNBC.

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Üdítő számokat közölt a Coca-Cola
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Egyedül a Mol esik a blue chipek közül

Visszafogott emelkedésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama esik.

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Egyedül a Mol esik a blue chipek közül
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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban

Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.

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Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban
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14 milliárd dolláros gigaüzletet jelentett be a Meta Platforms

A Meta Platforms és a BlackRock vagyonkezelő kedden közös vállalatot alapított egy adatközpont-park fejlesztésére és üzemeltetésére a texasi El Pasóban.

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14 milliárd dolláros gigaüzletet jelentett be a Meta Platforms
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Hirtelen nagyot esett az olaj ára - Mi történik itt?

A kőolaj világpiaci ára ma tovább esett, több mint egyhetes mélypontra süllyedve: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 3 százalékkal csökkent. Az áresést elsősorban az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök sikeres egyeztetésekről számolt be Iránnal kapcsolatban.

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Hirtelen nagyot esett az olaj ára - Mi történik itt?
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Titkos terv készül Európa szívében – megtalálhatták Kína egyik legnagyobb gyenge pontját

A német kormány a háttérben Kína gazdasági sebezhetőségeit térképezi fel, amelyeket egy esetleges kereskedelmi háborúban az Európai Unió a maga javára fordíthatna, írja a Bloomberg. Berlin célja ezzel nem a nyílt konfrontáció keresése Pekinggel, hanem az elrettentés és a saját tárgyalási pozíciók megerősítése.

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Titkos terv készül Európa szívében – megtalálhatták Kína egyik legnagyobb gyenge pontját
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Megszületett a döntés: milliárdos kártérítést fizet az amerikai óriáscég a daganatos megbetegedések miatt

A Johnson & Johnson hétfőn bejelentette, hogy 5,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a talkumtartalmú termékei miatt indított perek lezárásáról, miután a vádak szerint a vállalat babahintőpora és más hasonló termékei petefészekrákot okoztak - írja a Bloomberg.

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Megszületett a döntés: milliárdos kártérítést fizet az amerikai óriáscég a daganatos megbetegedések miatt
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Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa

Az Alphabet és a Tesla múlt heti gyorsjelentése egyértelművé tette, hogy a befektetők jóval szigorúbban ítélik meg az AI-beruházásokat, mint korábban. A vártnál erősebb bevétel egyik cégnél sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a megugró költekezés és a negatív szabad cash flow miatti aggodalmakat. Ezen a héten a Microsoft, a Meta, az Amazon és az Apple következik, így néhány nap alatt komoly stressztesztet kaphat az AI-trade. A piac már nem pusztán az elemzői várakozások felülmúlására kíváncsi: kézzelfogható bizonyítékot akar arra, hogy a rekordméretű beruházási hullám a bevételekben, a marzsokban és a készpénztermelésben is megtérül.

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Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa
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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége

Az Apple hétfőn átvette a világ legértékesebb vállalatának címét az Nvidiától, miután az iPhone gyártója 2025 áprilisa óta először előzte meg a mesterséges intelligenciára fejlesztett chipeket gyártó céget a tőzsdei záráskor - jelentette a CNBC.

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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége
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Erősen indul a nap Európában

Emelkedést láthatunk a fontosabb európai tőzsdéken: a DAX és a CAC is fél százalékkal, a FTE 100 pedig 0,1 százalékkal került eddig feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Kisebb pluszban a BUX

A nyitást követően emelkedik a magyar tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal került feljebb.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nehéz piacon is javított a Michelin

A kedvezőtlen devizahatások, a gyenge járműpiaci kereslet és a geopolitikai bizonytalanság ellenére javította eredményét és készpénztermelő képességét a Michelin 2026 első felében. A francia gumiabroncsgyártó megerősítette éves előrejelzését is.

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Nehéz piacon is javított a Michelin
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Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!

Az OTP történelmi jelentőségű lépése után látványosan felpörögtek az események a bankrészvény körül. Miközben az elemzőházak egymás után írják át korábbi várakozásaikat, most egy újabb, minden eddigit felülmúló célár érkezett – amely alapján még bőven lehet tér az árfolyam előtt.

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Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!
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Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből

Meredek zuhanással indították a keddi napot a félvezetőgyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken, folytatva a Wall Streeten megkezdett esést - írja a CNBC. Az SK Hynix több mint 13 százalékot zuhant.

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Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből
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Hatalmas zuhanás a dél-koreai tőzsdén, Európa bizonytalanul kezdhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban zárt.
  • Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. A japán Nikkei 225 4 százalékkal, a Topix pedig 2,42 százalékkal került lejjebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 eközben 0,43 százalékkal emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,33 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,07 százalékot eshet.

 

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 210,08 0,5% 0,7% 0,6% 8,6% 16,3% 48,9%
S&P 500 7 413,18 0,0% -0,4% 0,8% 8,3% 16,0% 68,4%
Nasdaq 28 039,21 -0,3% -2,0% -3,7% 11,0% 20,5% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 931,19 0,5% 1,2% -6,4% 29,0% 56,6% 132,1%
Hang Seng 25 207,18 1,0% 0,3% 11,2% -1,7% -0,7% 0,5%
CSI 300 4 702,43 1,1% 2,3% -3,4% 1,6% 13,9% -1,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 361,03 1,0% 2,1% 2,8% 3,6% 4,7% 63,4%
CAC 8 406,06 0,4% 0,8% 0,3% 3,1% 7,3% 28,7%
FTSE 10 781,75 0,4% 2,4% 2,6% 8,6% 18,2% 54,1%
FTSE MIB 52 054,95 0,5% 0,4% 1,5% 15,8% 27,8% 107,5%
IBEX 19 741,3 0,8% 2,8% 1,6% 14,1% 38,7% 126,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 473,41 0,7% 2,0% 3,4% 30,1% 42,5% 207,4%
ATX 6 354,29 -1,6% -0,7% -0,8% 19,3% 38,9% 82,3%
PX 2 686,26 1,2% 3,6% 4,9% 0,0% 21,6% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 090 1,6% 3,0% 0,6% 31,3% 61,9% 193,9%
Mol 4 398 -1,7% 4,1% 19,9% 49,6% 42,8% 88,1%
Richter 11 740 0,9% -1,6% -4,2% 19,0% 12,8% 47,4%
Magyar Telekom 2 706 2,2% 2,7% 1,0% 51,0% 53,8% 534,5%
Nyersanyagok              
WTI 84,25 -8,2% -0,2% 19,8% 47,1% 26,9% 17,6%
Brent 88,37 -8,8% -1,1% 22,7% 45,2% 29,1% 18,4%
Arany 4 076,37 0,0% 1,5% -0,1% -5,7% 22,3% 126,8%
Devizák              
EURHUF 360,4500 -0,1% -0,2% 1,9% -6,1% -9,1% 0,5%
USDHUF 316,9767 -0,1% 0,1% 2,1% -3,0% -6,2% 4,5%
GBPHUF 420,9250 -0,5% -1,1% 2,5% -4,5% -7,3% -0,3%
EURUSD 1,1372 -0,1% -0,3% -0,2% -3,2% -3,1% -3,8%
USDJPY 163,7600 0,0% 0,8% 1,3% 4,5% 10,9% 49,1%
GBPUSD 1,3302 -0,2% -1,0% 0,8% -1,1% -1,0% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 697,72 -0,6% -2,3% 6,1% -28,2% -45,9% 61,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,64 -0,8% 1,2% 6,4% 11,5% 6,0% 276,3%
10 éves német állampapírhozam 3,1 -1,5% -0,5% 8,8% 8,3% 15,9% -739,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,51 -2,9% 0,6% 7,9% -19,8% -22,7% 92,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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