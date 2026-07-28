Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?

A következő napokban jönnek a Big Tech cégek gyorsjelentései, ezekre várnak most elsősorban a befektetők - a chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.
A Nasdaq mínuszban zárt
Végül a Nasdaq index 0,2%-os gyengüléssel fejezte be a kereskedést, az S&P-500 viszont 0,2%-os, a Dow pedig 1 százalékos emelkedést mutatott.
Az AI-papírok tovább szenvednek
Úgy tűnik, hogy felemás napot zárhatnak végül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek, az Nvidia minimális drágulásban van, az Intel viszont még mindig több mint 5%-os zuhanást mutat, az AMD pedig 7,4%-kal esik. A Micron árfolyama 8,1%-kal, a Seagete pedig 8,5%-kal szakadt be. Szenved a Western Digital is, a Sandisk pedig 13%-kal ér kevesebbet, mint tegnap. Vagyis a javuló hangulat ellenére úgy tűnik, hogy
a befektetők továbbra is pesszimisták a technológiai szektor kilátásait illetően, túlzónak tartják a mesterséges intelligenciára fordított forrásokat és kétségesnek azok megtérülését.
Már pluszban Amerika
Az utolsó egy órára fordulva már kivétel nélkül pluszban állnak a Wall Street vezető indexei, bár a Nasdaq továbbra is csak néhány pontos emelkedést mutat. Az S&P-500 viszont 0,4%-kal, a Dow Jones pedig 1,1%-kal áll hétfői záróértéke felett.
Ebben az évtizedben még nem volt ilyen olcsó ez a részvény - Most jöhet a nagy mozgás!
Van egy részvény, amely hosszú évek óta nem volt olyan olcsó, mint most, árfolyama pedig az elmúlt évek legfontosabb támaszánál áll. Ráadásul napokon belül nagy mozgás jöhet, hiszen egy olyan katalizátor közeleg, amelyre széles körben figyelnek most a befektetők.
Menekülnek a befektetők a tech-papírokból, az is megvan, hogy hová
Az amerikai biztosítótársaságok részvényeinek keddi meredek emelkedése rekordszintre emelte az ágazati indexet kedden, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggodalmak a piac defenzív szegmensei felé terelték a befektetőket - írta a Bloomberg.
Kiderült, hogyan oldanák meg a Hormuzi-szoros blokádját: önkéntes díj lenne a kulcs?
Omán az öbölmenti országok támogatásával kidolgozott javaslatot terjesztett Irán elé a Hormuzi-szoros hajóforgalmának rendezésére – értesült a Reuters egy öbölbeli forrástól és egy nyugati diplomatától. A tervezet szerint a szoros használatáért önkéntes hozzájárulást fizetnének a hajók, ami enyhíthetné az amerikai–izraeli háború miatt megbénult tengeri kereskedelmet. Egy magas rangú iráni forrás közlése szerint Teherán egyelőre nem reagált az ománi kezdeményezésre.
A Wall Street lassan kizöldül
Közben Amerikában egyre jobb a hangulat, a technológiai szektort tömörítő Nasdaq index már csak 0,1%-os mínuszban van, miközben az S&P-500 már 0,3%-ot, a Dow Jones pedig 1,1%ot javított.
Újabb ugrás: másodikként az Apple a globális elitkulbban
Az Apple piaci kapitalizációja kedden rövid időre elérte az 5000 milliárd dolláros szintet, amivel a technológiai óriás a történelemben másodikként lépte át ezt a bűvös határt. A vállalat mindössze egy évvel azután érte el ezt a mérföldkövet, hogy 2025 októberében átlépte a 4000 milliárd dolláros értéket - számolt be a Yahoo.
Nem voltak nagy elmozdulások a magyar tőzsdén
Kisebb kilengések mellett alakult a mai kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX index végül 0,1 százalékot esett.
Van hova menekülni
A hagyományosan defenzívnek számító fogyasztási szektorokban vannak most például jó menedékek az amerikai tőzsdéken: a Walmart, a Philip Morris, a Coca Cola és a McDonald's is jól teljesít.
Nem néznek ki jól a chipgyártók
Egyre nagyobb esésben van a PHLX Semiconductor Sector Index, a legnagyobb amerikai félvezetőipari vállalatokat tömörítő részvényindex már 5,4 százalékos mínuszban van.
Vegyes nyitás Amerikában, szétverik a sztárokat
Komoly kilengésekkel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 1,2 százalékos eséssel kezdett, ami a dél-koreai lejtmenetet követően nem annyira meglepő fejlemény. Az összességében kedvező negyedéves gyorsjelentések hatására eközben a Dow 0,7 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig egyelőre keresi az irányt.
A félvezetőipari részvényekben kibontakozó eladási hullám tehát ma is nyomás alá helyezi a technológiai papírok által dominált Nasdaq-indexet. A piaci feszültséget tovább fokozza a bizonytalanság az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft héten érkező gyorsjelentései előtt. A chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.
A Micron 10 százalékos eséssel kezdi a napot, a SanDisk 12 százalékot zuhant, az Amkor 23, a Dell 13 százalékkal került lejjebb.
Címlapkép forrása: Portfolio
Már mínuszban a BUX
Az elmúlt percekben markáns hangulatromlást láthattunk az európai tőzsdéken, ez alól a magyar piac sem képez kivételt: a BUX jelenleg 0,3 százalékos mínuszban van.
Több ezer fős létszámleépítést jelentett be dolgozóinak a Visa
Mintegy 2600 munkahelyet szüntet meg a Visa, miután a vállalat vezérigazgatója, Ryan McInerney a hatékonyság növelését tűzte ki célul a fizetési szolgáltatások egyre élesedő piaci versenyében - közölte a Bloomberg. A nyitás előtti kereskedésben 1,4% körüli emelkedést mutat a kártyatársaság árfolyama.
Itt a nagy dobás: hamarosan 6000 forint alatt lehet majd iPhone-hoz jutni
Az Apple keddi bejelentése szerint az amerikai vásárlók hamarosan akár kétéves futamidőre bérelhetnek iPhone-t, a havi díjak pedig 17,99 dollártól indulnak (5711 forint). Az Upgrade nevű konstrukció a halasztott fizetési szolgáltatásokat kínáló Klarnával együttműködésben indul el, és az Apple fizikai üzleteiben, valamint az online áruházban egyaránt elérhető lesz - írta a CNBC.
Az új elnöki különgép miatt úszik a veszteségben a Boeing
A vártnál nagyobb veszteséggel zárta a második negyedévet a Boeing, ami elsősorban a régóta húzódó Air Force One programnak tudható be. A repülőgépgyártó ugyanakkor több üzletágában is növelni tudta a bevételeit, ráadásul a szabad cash flow-ja is jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat - számolt be a CNBC.
Üdítő számokat közölt a Coca-Cola
A Coca-Cola a vártnál kedvezőbb negyedéves eredményekről számolt be, és az italok iránti erős keresletnek köszönhetően megemelte az egész évre vonatkozó előrejelzését, aminek hatására a vállalat részvényei több mint 2 százalékkal drágultak a piacnyitás előtti kereskedésben - jelentette a CNBC.
Egyedül a Mol esik a blue chipek közül
Visszafogott emelkedésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama esik.
Hiába esik az olaj ára, akár kamatemelés is jöhet az USA-ban
Holnap tartja kulcsfontosságú kamatdöntését az amerikai jegybank, miközben az infláció 3,5 százalékkal bőven a cél felett van, a reálgazdaság pedig stabil. A piac 62 százalékos eséllyel vár kamattartást, de a döntés szoros lehet, mivel több jegybanki döntéshozó is jelezte nyitottságát a kamatemelésre. A legnagyobb probléma, hogy az új elnök reakciófüggvénye kevéssé ismert, pedig a folyamatosan növekvő reálkamatok mellett a piac toleranciája a bizonytalansággal szemben egyre kisebb.
14 milliárd dolláros gigaüzletet jelentett be a Meta Platforms
A Meta Platforms és a BlackRock vagyonkezelő kedden közös vállalatot alapított egy adatközpont-park fejlesztésére és üzemeltetésére a texasi El Pasóban.
Hirtelen nagyot esett az olaj ára - Mi történik itt?
A kőolaj világpiaci ára ma tovább esett, több mint egyhetes mélypontra süllyedve: a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára mintegy 3 százalékkal csökkent. Az áresést elsősorban az váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök sikeres egyeztetésekről számolt be Iránnal kapcsolatban.
Titkos terv készül Európa szívében – megtalálhatták Kína egyik legnagyobb gyenge pontját
A német kormány a háttérben Kína gazdasági sebezhetőségeit térképezi fel, amelyeket egy esetleges kereskedelmi háborúban az Európai Unió a maga javára fordíthatna, írja a Bloomberg. Berlin célja ezzel nem a nyílt konfrontáció keresése Pekinggel, hanem az elrettentés és a saját tárgyalási pozíciók megerősítése.
Megszületett a döntés: milliárdos kártérítést fizet az amerikai óriáscég a daganatos megbetegedések miatt
A Johnson & Johnson hétfőn bejelentette, hogy 5,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a talkumtartalmú termékei miatt indított perek lezárásáról, miután a vádak szerint a vállalat babahintőpora és más hasonló termékei petefészekrákot okoztak - írja a Bloomberg.
Kritikus napok jönnek, most dőlhet el az AI-rali sorsa
Az Alphabet és a Tesla múlt heti gyorsjelentése egyértelművé tette, hogy a befektetők jóval szigorúbban ítélik meg az AI-beruházásokat, mint korábban. A vártnál erősebb bevétel egyik cégnél sem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a megugró költekezés és a negatív szabad cash flow miatti aggodalmakat. Ezen a héten a Microsoft, a Meta, az Amazon és az Apple következik, így néhány nap alatt komoly stressztesztet kaphat az AI-trade. A piac már nem pusztán az elemzői várakozások felülmúlására kíváncsi: kézzelfogható bizonyítékot akar arra, hogy a rekordméretű beruházási hullám a bevételekben, a marzsokban és a készpénztermelésben is megtérül.
Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége
Az Apple hétfőn átvette a világ legértékesebb vállalatának címét az Nvidiától, miután az iPhone gyártója 2025 áprilisa óta először előzte meg a mesterséges intelligenciára fejlesztett chipeket gyártó céget a tőzsdei záráskor - jelentette a CNBC.
Erősen indul a nap Európában
Emelkedést láthatunk a fontosabb európai tőzsdéken: a DAX és a CAC is fél százalékkal, a FTE 100 pedig 0,1 százalékkal került eddig feljebb.
Kisebb pluszban a BUX
A nyitást követően emelkedik a magyar tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal került feljebb.
Nehéz piacon is javított a Michelin
A kedvezőtlen devizahatások, a gyenge járműpiaci kereslet és a geopolitikai bizonytalanság ellenére javította eredményét és készpénztermelő képességét a Michelin 2026 első felében. A francia gumiabroncsgyártó megerősítette éves előrejelzését is.
Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!
Az OTP történelmi jelentőségű lépése után látványosan felpörögtek az események a bankrészvény körül. Miközben az elemzőházak egymás után írják át korábbi várakozásaikat, most egy újabb, minden eddigit felülmúló célár érkezett – amely alapján még bőven lehet tér az árfolyam előtt.
Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből
Meredek zuhanással indították a keddi napot a félvezetőgyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken, folytatva a Wall Streeten megkezdett esést - írja a CNBC. Az SK Hynix több mint 13 százalékot zuhant.
Hatalmas zuhanás a dél-koreai tőzsdén, Európa bizonytalanul kezdhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban zárt.
- Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. A japán Nikkei 225 4 százalékkal, a Topix pedig 2,42 százalékkal került lejjebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 eközben 0,43 százalékkal emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,33 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,07 százalékot eshet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 210,08
|0,5%
|0,7%
|0,6%
|8,6%
|16,3%
|48,9%
|S&P 500
|7 413,18
|0,0%
|-0,4%
|0,8%
|8,3%
|16,0%
|68,4%
|Nasdaq
|28 039,21
|-0,3%
|-2,0%
|-3,7%
|11,0%
|20,5%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 931,19
|0,5%
|1,2%
|-6,4%
|29,0%
|56,6%
|132,1%
|Hang Seng
|25 207,18
|1,0%
|0,3%
|11,2%
|-1,7%
|-0,7%
|0,5%
|CSI 300
|4 702,43
|1,1%
|2,3%
|-3,4%
|1,6%
|13,9%
|-1,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 361,03
|1,0%
|2,1%
|2,8%
|3,6%
|4,7%
|63,4%
|CAC
|8 406,06
|0,4%
|0,8%
|0,3%
|3,1%
|7,3%
|28,7%
|FTSE
|10 781,75
|0,4%
|2,4%
|2,6%
|8,6%
|18,2%
|54,1%
|FTSE MIB
|52 054,95
|0,5%
|0,4%
|1,5%
|15,8%
|27,8%
|107,5%
|IBEX
|19 741,3
|0,8%
|2,8%
|1,6%
|14,1%
|38,7%
|126,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 473,41
|0,7%
|2,0%
|3,4%
|30,1%
|42,5%
|207,4%
|ATX
|6 354,29
|-1,6%
|-0,7%
|-0,8%
|19,3%
|38,9%
|82,3%
|PX
|2 686,26
|1,2%
|3,6%
|4,9%
|0,0%
|21,6%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 090
|1,6%
|3,0%
|0,6%
|31,3%
|61,9%
|193,9%
|Mol
|4 398
|-1,7%
|4,1%
|19,9%
|49,6%
|42,8%
|88,1%
|Richter
|11 740
|0,9%
|-1,6%
|-4,2%
|19,0%
|12,8%
|47,4%
|Magyar Telekom
|2 706
|2,2%
|2,7%
|1,0%
|51,0%
|53,8%
|534,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,25
|-8,2%
|-0,2%
|19,8%
|47,1%
|26,9%
|17,6%
|Brent
|88,37
|-8,8%
|-1,1%
|22,7%
|45,2%
|29,1%
|18,4%
|Arany
|4 076,37
|0,0%
|1,5%
|-0,1%
|-5,7%
|22,3%
|126,8%
|Devizák
|EURHUF
|360,4500
|-0,1%
|-0,2%
|1,9%
|-6,1%
|-9,1%
|0,5%
|USDHUF
|316,9767
|-0,1%
|0,1%
|2,1%
|-3,0%
|-6,2%
|4,5%
|GBPHUF
|420,9250
|-0,5%
|-1,1%
|2,5%
|-4,5%
|-7,3%
|-0,3%
|EURUSD
|1,1372
|-0,1%
|-0,3%
|-0,2%
|-3,2%
|-3,1%
|-3,8%
|USDJPY
|163,7600
|0,0%
|0,8%
|1,3%
|4,5%
|10,9%
|49,1%
|GBPUSD
|1,3302
|-0,2%
|-1,0%
|0,8%
|-1,1%
|-1,0%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 697,72
|-0,6%
|-2,3%
|6,1%
|-28,2%
|-45,9%
|61,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,64
|-0,8%
|1,2%
|6,4%
|11,5%
|6,0%
|276,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,1
|-1,5%
|-0,5%
|8,8%
|8,3%
|15,9%
|-739,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,51
|-2,9%
|0,6%
|7,9%
|-19,8%
|-22,7%
|92,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin
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