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Bejelentették a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatóját
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Bejelentették a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség új vezérigazgatóját

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Buday Bence tölti be 2026. július 28-tól a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatói tisztségét. Az új vezető kinevezésének célja a szervezet stratégiai szerepének további erősítése, működésének fejlesztése, valamint Magyarország versenyképességének és befektetésösztönzési képességének további növelése – írta az ügynökség.
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Információ és jelentkezés

A HIPA a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) külgazdasági államtitkárának irányítása alatt működik, feladata a magas hozzáadott értékű külföldi működőtőke-befektetések Magyarországra vonzása, valamint a hazai vállalkozások beruházásainak támogatása. A közlemény szerint a következő időszak kiemelt célja "a szervezet stratégiai működésének és hatékonyságának további erősítése, valamint a befektetők számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése."

Buday Bence közel húszéves hazai és nemzetközi felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Wallis Csoport vezérigazgató-helyetteseként a cégcsoport stratégiai működéséért és portfóliófejlesztéséért felelt, ezt megelőzően a McKinsey & Company tanácsadójaként dolgozott. Elvégezte az INSEAD MBA-képzését is.

Az ügy előzménye, hogy Kapitány István, a Tisza-kormány gazdasági és energetikai minisztere július 8-án visszahívta Joó István korábbi vezérigazgatót a HIPA élén elfoglalt pozíciójából.

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Kapitány István a Facebook-oldalán is beszámolt a mai kinevezésről.

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