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Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken
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Dél-koreai zuhanás után fellélegzés az európai tőzsdéken

Portfolio
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A befektetők elsősorban a felpörgő negyedéves gyorsjelentési szezonra és a közel-keleti helyzet alakulására figyelhetnek ma is. A piaci feszültséget fokozza, hogy a következő napokban az Amazon, a Meta Platforms, a Microsoft és az Apple is közzéteszi negyedéves eredményeit. A chiprészvények kilátásai szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy felhőszolgáltatók továbbra is fenntartsák jelentős beruházási kiadásaikat – még akkor is, ha maguk a technológiai óriásvállalatok egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. 

Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában egyelőre kifejezetten pozitív a hangulat.
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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége

Az Apple hétfőn átvette a világ legértékesebb vállalatának címét az Nvidiától, miután az iPhone gyártója 2025 áprilisa óta először előzte meg a mesterséges intelligenciára fejlesztett chipeket gyártó céget a tőzsdei záráskor - jelentette a CNBC.

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Trónfosztás: már nem az Nvidia a világ legértékesebb cége
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Erősen indul a nap Európában

Emelkedést láthatunk a fontosabb európai tőzsdéken: a DAX és a CAC is fél százalékkal, a FTE 100 pedig 0,1 százalékkal került eddig feljebb.

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Kisebb pluszban a BUX

A nyitást követően emelkedik a magyar tőzsde, a BUX index 0,1 százalékkal került feljebb.

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Nehéz piacon is javított a Michelin

A kedvezőtlen devizahatások, a gyenge járműpiaci kereslet és a geopolitikai bizonytalanság ellenére javította eredményét és készpénztermelő képességét a Michelin 2026 első felében. A francia gumiabroncsgyártó megerősítette éves előrejelzését is.

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Nehéz piacon is javított a Michelin
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Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!

Az OTP történelmi jelentőségű lépése után látványosan felpörögtek az események a bankrészvény körül. Miközben az elemzőházak egymás után írják át korábbi várakozásaikat, most egy újabb, minden eddigit felülmúló célár érkezett – amely alapján még bőven lehet tér az árfolyam előtt.

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Minden eddiginél merészebb célár érkezett az OTP-re – ekkora emelkedést várnak a profik!
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Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből

Meredek zuhanással indították a keddi napot a félvezetőgyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken, folytatva a Wall Streeten megkezdett esést - írja a CNBC. Az SK Hynix több mint 13 százalékot zuhant.

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Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből
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Hatalmas zuhanás a dél-koreai tőzsdén, Európa bizonytalanul kezdhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban zárt.
  • Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. A japán Nikkei 225 4 százalékkal, a Topix pedig 2,42 százalékkal került lejjebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 eközben 0,43 százalékkal emelkedett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,33 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,07 százalékot eshet.

 

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 210,08 0,5% 0,7% 0,6% 8,6% 16,3% 48,9%
S&P 500 7 413,18 0,0% -0,4% 0,8% 8,3% 16,0% 68,4%
Nasdaq 28 039,21 -0,3% -2,0% -3,7% 11,0% 20,5% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 931,19 0,5% 1,2% -6,4% 29,0% 56,6% 132,1%
Hang Seng 25 207,18 1,0% 0,3% 11,2% -1,7% -0,7% 0,5%
CSI 300 4 702,43 1,1% 2,3% -3,4% 1,6% 13,9% -1,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 361,03 1,0% 2,1% 2,8% 3,6% 4,7% 63,4%
CAC 8 406,06 0,4% 0,8% 0,3% 3,1% 7,3% 28,7%
FTSE 10 781,75 0,4% 2,4% 2,6% 8,6% 18,2% 54,1%
FTSE MIB 52 054,95 0,5% 0,4% 1,5% 15,8% 27,8% 107,5%
IBEX 19 741,3 0,8% 2,8% 1,6% 14,1% 38,7% 126,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 473,41 0,7% 2,0% 3,4% 30,1% 42,5% 207,4%
ATX 6 354,29 -1,6% -0,7% -0,8% 19,3% 38,9% 82,3%
PX 2 686,26 1,2% 3,6% 4,9% 0,0% 21,6% 124,6%
Magyar blue chipek              
OTP 46 090 1,6% 3,0% 0,6% 31,3% 61,9% 193,9%
Mol 4 398 -1,7% 4,1% 19,9% 49,6% 42,8% 88,1%
Richter 11 740 0,9% -1,6% -4,2% 19,0% 12,8% 47,4%
Magyar Telekom 2 706 2,2% 2,7% 1,0% 51,0% 53,8% 534,5%
Nyersanyagok              
WTI 84,25 -8,2% -0,2% 19,8% 47,1% 26,9% 17,6%
Brent 88,37 -8,8% -1,1% 22,7% 45,2% 29,1% 18,4%
Arany 4 076,37 0,0% 1,5% -0,1% -5,7% 22,3% 126,8%
Devizák              
EURHUF 360,4500 -0,1% -0,2% 1,9% -6,1% -9,1% 0,5%
USDHUF 316,9767 -0,1% 0,1% 2,1% -3,0% -6,2% 4,5%
GBPHUF 420,9250 -0,5% -1,1% 2,5% -4,5% -7,3% -0,3%
EURUSD 1,1372 -0,1% -0,3% -0,2% -3,2% -3,1% -3,8%
USDJPY 163,7600 0,0% 0,8% 1,3% 4,5% 10,9% 49,1%
GBPUSD 1,3302 -0,2% -1,0% 0,8% -1,1% -1,0% -4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 697,72 -0,6% -2,3% 6,1% -28,2% -45,9% 61,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,64 -0,8% 1,2% 6,4% 11,5% 6,0% 276,3%
10 éves német állampapírhozam 3,1 -1,5% -0,5% 8,8% 8,3% 15,9% -739,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,51 -2,9% 0,6% 7,9% -19,8% -22,7% 92,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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