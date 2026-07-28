Eddig tartott a lendület, itt a lefordulás a magyar tőzsdén

Komoly kilengésekkel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 1,2 százalékos eséssel kezdett, ami a dél-koreai lejtmenetet követően nem annyira meglepő fejlemény. Az összességében kedvező negyedéves gyorsjelentések hatására eközben a Dow 0,7 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig egyelőre keresi az irányt.

A Micron 10 százalékos eséssel kezdi a napot, a SanDisk 12 százalékot zuhant, az Amkor 23, a Dell 13 százalékkal került lejjebb.