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Egyedül a Mol esik a blue chipek közül
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Egyedül a Mol esik a blue chipek közül

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Visszafogott emelkedésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama esik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,8 százalékot esett, az Opus árfolyama pedig 1,6 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,9 százalékkal került feljebb.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,79 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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