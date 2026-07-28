Egyedül a Mol esik a blue chipek közül

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát
a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,8 százalékot esett, az Opus árfolyama pedig 1,6 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,9 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,79 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
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