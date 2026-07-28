Egyedül a Mol esik a blue chipek közül

Visszafogott emelkedésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama esik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát

a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Magyar Telekom és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 2,8 százalékot esett, az Opus árfolyama pedig 1,6 százalékkal esett. A legjobban ma a Gránit Bank részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,9 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,79 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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