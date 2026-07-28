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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
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A héten szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változik, írja a holtankoljak.

A benzin esetében bruttó 3 forinttal csökken a beszerzési ár, a gázolaj ára viszont bruttó 5 forinttal emelkedik.

Az átlagárak 2026.07.28-án az alábbiak szerint alakul: 

  • 95-ös benzin: 602 Ft/liter
  • Gázolaj: 631 Ft/liter

A keddi áremelkedés eltérő mértékben, de

a kutak többségénél érvényesítésre került emelés formájában.

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