Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

GDPR Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai? A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi

Bankmonitor "Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj

RSM Blog Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság? A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az

Grandio Blog Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak

Kasza Elliott-tal Macy's Inc - kereskedés Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ

Holdblog Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda

Holdblog Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos