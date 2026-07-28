Itt a vérengzés a sztárrészvényeknél

Komoly kilengésekkel indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 1,2 százalékos eséssel kezdett, ami a dél-koreai lejtmenetet követően nem annyira meglepő fejlemény. Az összességében kedvező negyedéves gyorsjelentések hatására eközben a Dow 0,7 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig egyelőre keresi az irányt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A félvezetőipari részvényekben kibontakozó eladási hullám tehát ma is nyomás alá helyezi a technológiai papírok által dominált Nasdaq-indexet. A piaci feszültséget tovább fokozza a bizonytalanság az Amazon, a Meta Platforms és a Microsoft héten érkező gyorsjelentései előtt. A chiprészvények kilátásai nagyban függenek attól, hogy a legnagyobb felhőszolgáltatók fenntartják-e intenzív beruházási kiadásaikat, miközben maguk a technológiai óriásvállalatok is gyengélkednek.

A Micron 10 százalékos eséssel kezdi a napot, a SanDisk 12 százalékot zuhant, az Amkor 23, a Dell 13 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio