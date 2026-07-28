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Kitilthatják a Mercedes-Benzt az USA-ból egy új törvényjavaslat szerint
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Kitilthatják a Mercedes-Benzt az USA-ból egy új törvényjavaslat szerint

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Az amerikai szenátus kereskedelmi bizottsága a múlt héten olyan törvényjavaslatot fogadott el, amely megtilthatja a kínai kötődésű autógyártók hálózatba kapcsolt járműveinek amerikai értékesítését. Az intézkedés a Mercedes-Benzre is komoly hatással lehet, mivel a német vállalatban két kínai befektető együttesen csaknem 20 százalékos részesedéssel rendelkezik - írta a Fox Business.

A kétpárti törvényjavaslatot Elissa Slotkin demokrata és Bernie Moreno republikánus szenátor terjesztette elő.

A tervezet értelmében azok a vállalatok nem értékesíthetnének hálózatba kapcsolt járműveket az Egyesült Államokban, amelyekben a kínai tulajdonrész meghaladja a 15 százalékot.

Az új szabályozás törvényi szintre emelné és tovább szigorítaná a Biden-kormányzat által korábban bevezetett korlátozásokat. A javaslat célja, hogy a kínai fejlesztésű járműveket, szoftvereket és kulcsfontosságú alkatrészeket a gyártástól az importon át az értékesítésig teljesen kizárják az amerikai piacról, megakadályozva ezzel, hogy az utakon gyűjtött adatok Pekingbe jussanak.

Slotkin hangsúlyozta, hogy a kínai autók gyakorlatilag "kerekeken guruló megfigyelőeszközök", amelyek adatokat gyűjthetnek az amerikai állampolgárokról. Moreno ehhez hozzátette, hogy a kínai autóipar célja nem a tisztességes verseny, hanem az amerikai ipar teljes tönkretétele.

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Ted Cruz republikánus szenátor, a kereskedelmi bizottság elnöke ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a Mercedes-Benz gyakorlatilag kiszorulhat az amerikai piacról, ha a jogszabályt változtatások nélkül fogadják el. Cruz azzal vádolta meg a General Motorst, hogy az amerikai autógyártó azért szorgalmazza a szigorítást, hogy kiszorítsa német versenytársát, és ezzel népszerűbbé tegye saját prémium márkáját, a Cadillac-et. A GM visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a javaslat nem egyetlen gyártóra fókuszál, és egyenlő versenyfeltételek mellett bárkivel készek összemérni erejüket. A Mercedes-Benz kiemelte kiterjedt amerikai piaci jelenlétét, és jelezte, hogy bár támogatja a nemzetbiztonságot védő szabályozást, kiemelten ügyel arra, hogy az ne akadályozza a működését.

A tervezet lehetőséget ad arra, hogy az autógyártók egyedi mentességet kérjenek a kereskedelmi minisztériumtól az egyébként tiltott járművekre. Moreno közölte, hogy a GM 2028-tól az Egyesült Államokba helyezi át a korábban Kínában gyártott Buick Envision összeszerelését, a Ford pedig vállalta, hogy hazatelepíti a kínai gyártású Lincoln modelleket. Az Alphabet önvezető autós cége, a Waymo ugyancsak detroiti partnert keres a jövőbeli platformjaihoz, miután korábban megszakította a tárgyalásokat a kínai Geely csoporttal.

A szigorítás azután került napirendre, hogy a Trump-kormányzat az előző hónapban megtiltotta a svéd Polestar számára az új, hálózatba kapcsolt járművek értékesítését a 2027-es modellévtől, mivel a márka többségi tulajdonosa a kínai Geely. A testvérmárka, a Volvo Cars mindazonáltal engedélyt kapott az amerikai értékesítés folytatására.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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