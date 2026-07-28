Megjött a FIFA étvágya, újabb dollármilliárdokat kaszálna

A világszervezet keddi közleménye szerint a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy
húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.
A FIFA vezetése a JP Morgan bankáraival együttműködve dolgozik a több milliárd dollárnyi tőkét hozó külső befektetők bevonásán, akik az új gazdasági társaságban mintegy 20-30 százalékos részesedést szereznének.
Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.
Az európai szövetség (UEFA) éles kritikával reagált a hírekre.
Ez átlépi azt a határt, amelyet a labdarúgásért felelős intézményeknek soha nem szabadna átlépniük. A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt
- közölte az UEFA, amely közleményében jelezte, "rendkívül komolyan veszi az ügyet".
A brit Times arról számolt be, hogy a tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. A Financial Times jelentése szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – tárgyalásokat folytat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.
Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető - a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után - akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet. Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni egy több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.
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