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Megszületett a döntés: milliárdos kártérítést fizet az amerikai óriáscég a daganatos megbetegedések miatt
Üzlet

Megszületett a döntés: milliárdos kártérítést fizet az amerikai óriáscég a daganatos megbetegedések miatt

Portfolio
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A Johnson & Johnson hétfőn bejelentette, hogy 5,5 milliárd dolláros megállapodást kötött a talkumtartalmú termékei miatt indított perek lezárásáról, miután a vádak szerint a vállalat babahintőpora és más hasonló termékei petefészekrákot okoztak - írja a Bloomberg.

A Johnson & Johnson hétfőn közölte, hogy

5,5 milliárd dolláros egyezséggel zárná le a talkumtartalmú termékei miatt indított pereket.

A keresetek szerint a vállalat babahintőpora és más hasonló készítményei összefüggésbe hozhatók a petefészekrák kialakulásával.

A gyógyszeróriás szerint a javasolt egyezség hatékonyan zárhatja le a több éve húzódó pereskedést. A megállapodás életbe lépésének feltétele, hogy a szövetségi és tagállami bíróságokon folyó ügyekben eljáró vezető felperesi ügyvédi irodák is csatlakozzanak a megegyezéshez, mégpedig úgy, hogy a követelések legalább 95 százalékát képviseljék.

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Ha elegendő felperes csatlakozik a megállapodáshoz, az egyezség végleg lezárhatja a már legalább tizenöt éve húzódó jogvitát. A pert indító nők azt állítják, hogy

a talkumalapú termékek rákkeltő azbeszttel voltak szennyezettek.

Bár a vállalat továbbra is tagadja, hogy a hintőpor egészségkárosító lenne, a talkumalapú babahintőporok forgalmazását 2020-ban az Egyesült Államokban, 2023-ban pedig globálisan is beszüntette.

A Johnson & Johnson korábban többször is csődeljárás kezdeményezésével próbálta rendezni a helyzetet. A bírálók ugyanakkor régóta kifogásolták, hogy a világ egyik legnyereségesebb vállalata olyan szövetségi szabályok mögé bújva igyekszik védekezni a perekkel szemben, amelyeket kizárólag ténylegesen csődhelyzetben lévő cégek számára tartanak fenn, így a J&J valójában nem lenne jogosult a használatukra.

A társaság mindvégig kitartott amellett, hogy a talkum nem rákkeltő, és a termékei soha nem tartalmaztak azbesztet.

A vállalattal szemben eddig mintegy 76 ezer keresetet nyújtottak be, az elemzők pedig tavaly még arra számítottak, hogy ez a szám a 90 ezret is meghaladhatja.

A Johnson & Johnson idén júniusban végül 11 milliárd dollárt különített el az ügyhöz kapcsolódó jogi költségek és kárigények rendezésére.

Tavaly októberben egy kaliforniai esküdtszék 966 millió dolláros kártérítés megfizetésére kötelezte a vállalatot egy elhunyt nő családja javára, aki szerint a daganatos megbetegedését a hintőpor élethosszig tartó használata okozta. Ez volt az eddigi legnagyobb összeg, amelyet egyetlen felperesnek ítéltek meg az ügyben. Erik Haas, a vállalat peres ügyekért felelős alelnöke úgy nyilatkozott, hogy a mostani egyezség végre lehetővé teszi a cég számára, hogy maga mögött hagyja a jogvitát.

Címlapkép forrása: Jeff Schear/Getty Images for Johnson & Johnson

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