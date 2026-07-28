Olcsóbbak lettek a magyar repülőjegyek, de szó nincs arról, hogy most már nem drágák

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Az Eurostat friss adatai szerint 2026 júniusában Magyarországon éves alapon jelentősen, 13,6 százalékkal csökkent a légi személyszállítás árindexe, miközben az Európai Unió egészében 3,1 százalékos drágulást mértek. Ez első ránézésre kedvező fordulatnak tűnik, és éves összevetésben valóban áresést jelent. A kép azonban árnyaltabb: a magyar mutató korábban rendkívül magas szintekre emelkedett, ezért a mostani csökkenés részben egy magas bázisról történő korrekcióként értelmezhető.

A legfrissebb adatok: Magyarországon éves áresés, az EU-ban mérsékelt drágulás

Az Eurostat legfrissebb statisztikái szerint 2026 júniusában a légi személyszállítás ára az Európai Unióban átlagosan 3,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az egyes tagállamok között ugyanakkor jelentős eltérések láthatók: Belgiumban és Ausztriában kétszámjegyű drágulást mértek, míg több közép- és kelet-európai országban csökkent az árindex.

Magyarországon a légi személyszállítás árindexe 2026 júniusában 13,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

Ez érdemi éves áresés, nem pusztán az infláció lassulása. Ugyanakkor az adatot nem önmagában, hanem a korábbi évek kiugró magyar drágulásának fényében érdemes értelmezni.

A grafikon jól mutatja, hogy 2026 júniusában Magyarország az EU-tagállamok azon csoportjába tartozott, ahol éves alapon csökkent a légi személyszállítás árindexe. Az EU-átlag ezzel szemben pozitív tartományban maradt. Fontos azonban, hogy az éves változás mindig az előző év azonos hónapjához viszonyít, ezért magas vagy alacsony bázis esetén önmagában nem ad teljes képet az aktuális indexszintről.

A júniusi adat történeti összevetésben: szokatlan, de nem önmagában értelmezendő elmozdulás

Ha a 2026. júniusi éves változást az elmúlt évek júniusi átlagos árváltozásaival vetjük össze, Magyarország az egyik legnagyobb negatív eltérést mutató tagállam. Szlovákia esetében még erőteljesebb volt az éves áresés, Magyarország pedig szintén jelentősen elmaradt a korábbi júniusi átlagos dinamikától.

Ez arra utal, hogy a 2026. júniusi adat nem pusztán átlagos szezonális mozgás volt, hanem a korábbi időszakhoz képest is erősebb korrekció. Ugyanakkor az ilyen összevetéseknél óvatosság szükséges. A légi személyszállítás árindexe erősen szezonális, a havi adatok pedig érzékenyek lehetnek az útvonalmix, a kapacitás, a kereslet, a légitársasági akciók és a foglalási időpontok változására is.

Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy a 2026. júniusi magyar és szlovák éves árváltozás jelentősen elmaradt a korábbi júniusi átlagoktól. Ez szokatlan elmozdulásra utal, de önmagában nem azonosítja az okokat. Ehhez útvonal-, kapacitás- és foglalási adatokra is szükség lenne. (A sorrend a legtöbb időtávon hasonló marad, bár a 10 és 35 éves összevetésben Olaszország, illetve Románia szoros különbséggel megelőzi Magyarországot.)

Szlovákiában az árindex éves alapon 45,1 százalékkal esett, Magyarországon pedig 13,6 százalékos csökkenést mutatott.



Szlovákia esetében valószínűsíthető, hogy a kis méretű, erősen szezonális piac, a pozsonyi repülőtér kapacitásbővülése, a nyári üdülőforgalom és a fapados kínálat változása is hozzájárulhatott a kiugró indexmozgáshoz. Ezt azonban az aggregált Eurostat-adatok alapján nem lehet pontosan szétválasztani. Az mindenesetre érdekes, hogy a pozsonyi légikikötő a nyári charter- és üdülőjáratok megugrásával idén története során először lépte át a félmilliós havi utasszámot, ami elég brutális szám, tekintve, hogy 2024-ben egész évben kezeltek közel 2 millió utast, tavaly pedig 2,44 millióval értek el új történelmi rekordot.



Magyarország esetében a 2026. júniusi áresés értelmezésében fontos szerepe lehet a korábbi magas bázisnak. A magyar légi személyszállítási árindex 2023-ban és 2024-ben több hónapban is kiugróan magas szinteket ért el, ezért a későbbi éves csökkenések részben ennek a bázisnak a következményei. Emellett a kapacitás, a verseny, az árfolyamkörnyezet, az adóterhek és a kereslet változása is befolyásolhatta az árindex alakulását.

Hosszabb távon nézve: a magyar árindex jóval volatilisabb volt az EU-átlagnál

Az elmúlt negyedszázad júniusi adatai alapján a magyar légi személyszállítási árindex éves változásai látványosabb kilengéseket mutattak, mint az EU-27 átlaga. Ez különösen a 2022–2024 közötti időszakban volt szembetűnő, amikor a pandémia utáni keresleti visszapattanás, a kapacitáskorlátok, az energia- és üzemanyagárak változása, az árfolyammozgások és a hazai adózási környezet együttesen is befolyásolhatták a piaci árakat.

Fontos azonban hangsúlyozni: a grafikonból elsősorban a volatilitás látható, nem pedig az egyes okok pontos súlya. Az, hogy a magyar mutató több alkalommal is erősebben mozdult el az EU-átlagnál, arra utal, hogy a hazai index érzékenyebb lehet a piaci és szabályozási sokkokra. Azt azonban nem lehet egyetlen tényezővel, például kizárólag a különadóval, a forintárfolyammal vagy a fapados légitársaságok árazásával magyarázni.

A 2022–2024-es időszak: erős drágulás után részleges korrekció

A pandémiás korlátozások feloldását követően a légi közlekedésben Európa-szerte jelentős ármozgások indultak. 2022-ben a kereslet gyorsan tért vissza, miközben a kapacitás, a munkaerő, az üzemanyagköltségek és az iparági működés több ponton is feszültségekkel szembesült.

Magyarországon a leglátványosabb eltérés 2023-ban jelentkezett. 2023 júniusában a magyar légi személyszállítási árindex éves növekedése 73,7 százalékra ugrott, júliusban pedig még magasabb értéket ért el (80,2 százalék). Ez a magyar adat jóval meghaladta az EU-átlagot.

A háttérben több tényező együttes hatása állhatott. Ilyen lehetett:

a pandémia utáni erős keresleti visszapattanás,

a légitársasági kapacitások korlátozottabb rendelkezésre állása,

az üzemanyag- és működési költségek emelkedése,

a forint árfolyamának korábbi gyengülése,

a Magyarországon bevezetett légitársasági adóteher,

valamint a fapados légitársaságokra jellemző dinamikus, keresletvezérelt árazás.

Az árfolyam szerepe: fontos lehetett, de önmagában nem magyaráz mindent

A forint árfolyamának alakulása releváns tényező lehet a repülőjegyárak szempontjából, különösen egy olyan piacon, ahol a működési költségek jelentős része nem forintban merül fel. A légitársaságok költségei között az üzemanyag, a repülőgépek lízingje, a karbantartás, a repülőtéri díjak és a navigációs díjak is szerepet játszanak, ezek pedig részben euróban vagy dollárban jelentkezhetnek.

A magyar árindex és az EUR/HUF árfolyam között bizonyos időszakokban látható együttmozgás, de ebből nem következik automatikusan közvetlen és azonnali ok-okozati kapcsolat. A légitársaságok árazását a devizaárfolyam mellett a kereslet, a kapacitás, az útvonalmix, a versenyhelyzet, a foglalási időpontok és a költségfedezeti stratégiák is alakítják.

Ezért óvatosan fogalmazva azt mondhatjuk: a forint árfolyama hozzájárulhatott a magyar repülőjegyárak erősebb ingadozásához, de az aggregált adatok alapján nem állapítható meg, hogy a 2023–2024-es drágulásban vagy a 2025–2026-os korrekcióban pontosan mekkora szerepe volt.

Az alábbi grafikon az árfolyam és a repülőjegyár-index éves változása közötti lehetséges kapcsolatot szemlélteti. Az együttmozgás egyes időszakokban látható, de nem tekinthető önmagában oksági bizonyítéknak.

Hogyan méri az Eurostat a repülőjegy-árakat? Az Eurostat által közölt légi személyszállítási árindex a Harmonizált Fogyasztói Árindex, vagyis a HICP része. A mutató nem egy konkrét útvonal átlagos jegyárát, és nem is országok közötti abszolút árszintkülönbséget mér, hanem azt, hogy az adott ország fogyasztói kosarában szereplő légi személyszállítás ára hogyan változik időben.



A repülőjegyek esetében különösen fontos módszertani sajátosság, hogy a szolgáltatás időpontja és a jegyvásárlás időpontja elválhat egymástól. A fogyasztói árindexben a szolgáltatás árát alapvetően ahhoz az időszakhoz kell rendelni, amikor az utazás megvalósul, nem feltétlenül ahhoz, amikor a jegyet megvásárolják. Ezért a statisztikai hivatalok előre meghatározott útvonalakra, meghatározott foglalási feltételekkel és időpontokban gyűjtenek árakat, majd ezeket az utazás hónapjához kapcsolják.



A légi közlekedés árindexe emiatt természeténél fogva volatilis lehet. A jegyárakat befolyásolhatja a szezon, a foglalás és az indulás közötti idő, a kihasználtság, a kapacitás, az útvonalmix, az akciók, az üzemanyag- és működési költségek, az árfolyam, valamint a légitársaságok dinamikus árazása. Kisebb piacokon vagy kevés szereplő által dominált útvonalstruktúrában ezek a tényezők nagyobb havi kilengéseket is okozhatnak az árindexben.



Ezért a havi vagy éves légi személyszállítási árindexeket érdemes óvatosan értelmezni. Egy erős éves áresés valódi árcsökkenést jelezhet az előző év azonos hónapjához képest, de önmagában nem mondja meg, hogy a jegyek abszolút értelemben olcsók-e, és azt sem, hogy egy adott országban drágább vagy olcsóbb repülni, mint egy másikban.

Mit mutat a 2020-as bázisú árindex?

Az éves inflációs ráták azt mutatják meg, hogy az árindex mennyivel változott az előző év azonos hónapjához képest. Ezzel szemben a 2020=100 alapon számított árindex azt mutatja, hogy az adott havi mutató mennyivel tér el a 2020-as bázisszinttől.

Ez fontos kiegészítő nézőpont, mert a 2026. júniusi magyar éves áresés ellenére a magyar index továbbra is érdemben a 2020-as bázis felett állt. A bemutatott adatok szerint

2026 júniusában a magyar légi személyszállítási árindex 155,1 pont volt, míg az EU-27 indexe 138,2 ponton állt.

Ez azt jelenti, hogy:

a magyar index 55,1 százalékkal haladta meg a 2020-as magyar bázist,

az EU-index 38,2 százalékkal haladta meg a 2020-as uniós bázist,

a két kumulált növekedés között 16,9 százalékpontnyi különbség volt.

Ezt azonban nem szabad úgy értelmezni, hogy Magyarországon a repülőjegyek abszolút értelemben 17 százalékkal drágábbak lennének az EU-átlagnál. Az Eurostat HICP-indexei az árak időbeli változását mérik, nem pedig azt, hogy egy konkrét útvonalon vagy azonos szolgáltatás esetén melyik országban mennyibe kerül egy repülőjegy.

A helyes következtetés ezért az, hogy

Magyarországon 2020-hoz képest nagyobb volt a kumulált árindex-emelkedés, mint az EU-27 átlagában. Ez relatív indexnövekedési többlet, nem közvetlenül mérhető árszintfelár.

Konklúzió

A magyar légi személyszállítási árak 2026. júniusi alakulása egyszerre mutat kedvező és óvatosságra intő képet.

Kedvező , mert éves alapon jelentős, 13,6 százalékos csökkenés következett be.

, mert éves alapon jelentős, 13,6 százalékos csökkenés következett be. Óvatosságra intő, mert ez a csökkenés egy korábban erősen megemelkedett indexszintről történt, és a magyar árindex 2026 júniusában továbbra is jóval a 2020-as bázis felett állt.

A 2023–2024-es magyar kiugrás mögött minden bizonnyal több tényező együttes hatása állt: a pandémia utáni kereslet-visszatérés, az iparági kapacitás- és költségsokkok, az árfolyamkörnyezet, a hazai adózási környezet, valamint a fapados légitársaságok dinamikus árazása egyaránt szerepet játszhatott. Az aggregált Eurostat-adatok alapján azonban ezek pontos hozzájárulása nem választható szét.

A fő tanulság ezért nem az, hogy a repülőjegyek olcsóbbá válása „illúzió” lenne. Éves alapon 2026 júniusában valóban olcsóbbá váltak. A pontosabb következtetés az, hogy

a mostani áresés nem jelenti a korábbi alacsonyabb indexszintekhez való teljes visszatérést.

A magyar légi személyszállítási árindex részben korrigált a 2023–2024-es kiugrás után, de továbbra is magasabb szinten áll, mint a 2020-as bázisidőszakban.

A következő hónapok adatai dönthetik el, hogy a 2026. júniusi esés egy tartósabb mérséklődési folyamat része, vagy inkább egy magas bázisról és szezonális-piaci tényezőkből fakadó átmeneti korrekció volt.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images