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Sztrájkra készülnek egy magyar gyárban
Üzlet

Sztrájkra készülnek egy magyar gyárban

MTI
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Sztrájkbizottság alakult a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában - tájékoztatta a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke kedden az MTI-t.

Radics Gábor elmondta, a munkavállalók

azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató vagy adja oda a dolgozóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri, 100 ezer forintos jutalmat, vagy jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között.

Az érdekvédelmi vezető felidézte, az üzemben a szakszervezet előzetes tájékoztatása nélkül június 22-én "munkásgyűlést" tartottak, melyen arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak SZÉP-kártyán. A jutalom kifizetésének feltétele az lett volna, hogy a szakszervezet elfogadja a munkáltató által egyoldalú döntéssel áprilistól nyújtott 6,5 százalékos - ténylegesen azonban éves szinten kevesebb mint 5 százalékot jelentő - bérfejlesztést, a dolgozók pedig egy évre lemondanak kollektív érdekérvényesítési jogukról.

Az elnök leszögezte, elfogadhatatlannak tartják a munkavállalók presszionálását. A szakszervezet követelése, hogy a munkaadó áprilistól visszamenőleges hatállyal adjon további 2 százalékos bérfejlesztést, ha bérmegállapodást akar, mellyel elérnék éves szinten a 6 százalék körüli nominális béremelést - tudatta az elnök.

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Radics Gábor kifejtette, a dolgozók jövedelme még ezzel az emeléssel is messze alulmúlná a szegedi gyár korábbi bérszínvonalát, amely a rossz munkakörülmények ellensúlyozása érdekében hagyományosan magasabb volt a térségben található más üzemekhez képest.

A dolgozók helyzetét nehezíti az is, hogy a menedzsment a hatékonyság növelése miatt a szellemi és fizikai területen dolgozóknak egyaránt folyamatosan plusz feladatokat ad - közölte az elnök, példaként említve, hogy a nyugdíjba vonulók teendőit több esetben szétosztják a maradók között.

Radics Gábor közölte, a sztrájkbizottság megalakulásáról tájékoztatták a munkáltatót, és jogászokkal konzultálva elkezdik a munkabeszüntetés előkészítését.

A ContiTech az MTI megkeresésére azt közölte, hogy később tud tájékoztatást adni a kialakult helyzetről. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Rubber Industrial Kft. tavaly 50,346 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételt ért el, amely mintegy 7 százalékkal maradt el a 2024-estől. A vállalkozás értékesítésének 96 százaléka származik exportból. A cég adózott eredményét tavaly 24,564 milliárd forintra növelte, ami 37 százalékkal magasabb a 2024-esnél.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.

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