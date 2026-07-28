Újabb ugrás: másodikként az Apple a globális elitkulbban

A cég részvényárfolyama az idén eddig nagyjából 24 százalékkal, az elmúlt egy évben pedig közel 60 százalékkal emelkedett,

ami elsősorban a robusztus iPhone-eladásoknak köszönhető.

A befektetők az elmúlt években többször is bírálták a társaságot, amiért lemaradt a mesterséges intelligencia fejlesztési versenyében. Bár az Apple Intelligence platformot már 2024-ben bemutatták, a legfontosabb funkciók – köztük a megújult Siri – bevezetését elhalasztották. A csúszások személyi változásokat is hoztak a vezetésben, végül pedig a vállalat megállapodott a Google-lel arról, hogy a hangasszisztens működését a Gemini modellek támogatják majd.

A várakozások szerint az átdolgozott Siri béta-verziója idén ősszel mutatkozhat be, méghozzá az első összehajtható iPhone-nal és az iPhone 18-as termékcsaláddal egy időben.

Mivel az Apple kitettsége mérsékeltebb a mesterséges intelligencia szektorban, nem tudott olyan robbanásszerű növekedést felmutatni, mint néhány versenytársa. A ChatGPT 2022 novemberi indulása óta az Nvidia árfolyama mintegy 1125 százalékkal, a Metáé nagyjából 386 százalékkal, a Google-é pedig 226 százalékkal emelkedett, miközben az Apple papírjai 130 százalékos pluszt értek el. Ugyanakkor a cupertinói cég védettebbnek bizonyult a komolyabb piaci korrekciókkal szemben, hiszen például a Microsoft részvényárfolyama a 2025 októberi csúcsa óta nagyjából 28 százalékot esett.

A mesterséges intelligencia térnyerése más módon is rányomja a bélyegét az Apple működésére, a vállalat ugyanis a szektor többi szereplőjéhez hasonlóan az AI-forradalom gerjesztette globális memória- és tárhelyhiánnyal küzd. Ez a Mac és az iPad termékek esetében már áremeléseket vont maga után, és bár az iPhone-ok ára egyelőre változatlan maradt, az új generációs készülékek érkezésével ez is megváltozhat. Eközben Tim Cook vezérigazgató szeptember 1-jén átadja a stafétát utódjának, John Ternusnak, ami a vállalat történetének egyik legjelentősebb vezetőváltását jelenti.

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